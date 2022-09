Criptovaluta gratuita: guida completa per guadagnare criptovalute gratuite

Gli ultimi due anni hanno segnato un aumento della consapevolezza pubblica complessiva delle criptovalute in tutto il mondo. In cambio, un numero maggiore di persone ha espresso il proprio interesse ad acquistare o guadagnare valute digitali.

Mentre l’acquisto della tua moneta preferita tramite uno scambio è probabilmente il modo più semplice per entrare nel mercato delle criptovalute, questo settore è pieno di sorprese, quindi una notevole quantità di monete può essere guadagnata gratuitamente.

Pertanto, questo articolo coprirà i principali metodi che possono essere sfruttati per ottenere criptovalute gratuite. Tieni presente che la maggior parte di questi metodi richiede un po ‘di sforzo, dal momento che nulla è mai veramente gratuito. Tuttavia, questi metodi non comportano la necessità di lavorare a tempo pieno, né implicano alcun investimento monetario da parte tua.

Crypto gratis da Coinbase Guadagna

Coinbase è in gran parte visto come uno degli scambi di valuta digitale più popolari, specialmente negli Stati Uniti.

Mentre la piattaforma facilita l’acquisto e la vendita di criptovalute, offre anche ai suoi utenti l’opportunità di guadagnare diverse monete, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Orchid, Tezos, Dai, EOS, Stellar, Zcash, Basic Attention Token e Ox.

Ad esempio, al momento puoi guadagnare gratuitamente le seguenti criptovalute:

Orchidea: gli utenti possono guadagnare fino a $ 52 OXT completando un corso gratuito destinato a insegnarti le basi di questa moneta incentrata sulla privacy;

gli utenti possono guadagnare fino a $ 52 OXT completando un corso gratuito destinato a insegnarti le basi di questa moneta incentrata sulla privacy; Tezos: completando un corso su Tezos e imparando a conoscere la sua apertura, sicurezza o aggiornabilità ti farà guadagnare $ 6 XTZ;

completando un corso su Tezos e imparando a conoscere la sua apertura, sicurezza o aggiornabilità ti farà guadagnare $ 6 XTZ; Dai: un’offerta simile basata sul corso è disponibile anche per Dai, garantendo così ai partecipanti al corso $ 20 DAI;

un’offerta simile basata sul corso è disponibile anche per Dai, garantendo così ai partecipanti al corso $ 20 DAI; EOS: puoi guadagnare fino a $ 50 EOS completando un corso su questa moneta e imparando di più sul suo obiettivo di facilitare lo sviluppo di app basate su blockchain;

puoi guadagnare fino a $ 50 EOS completando un corso su questa moneta e imparando di più sul suo obiettivo di facilitare lo sviluppo di app basate su blockchain; Stellar Lumens : il completamento di un breve corso su come Stellar collega sistemi di pagamento, banche e privati ti farà guadagnare $ 50 XLM;

: il completamento di un breve corso su come Stellar collega sistemi di pagamento, banche e privati ti farà guadagnare $ 50 XLM; Zcash: questa moneta è nota per la sua filosofia incentrata sulla privacy: il completamento del corso ti garantirà una quantità non divulgata di token ZEC;

questa moneta è nota per la sua filosofia incentrata sulla privacy: il completamento del corso ti garantirà una quantità non divulgata di token ZEC; Token di attenzione di base: $ 8 di BAT possono essere guadagnati leggendo la visione di BAT di riparare il web;

$ 8 di BAT possono essere guadagnati leggendo la visione di BAT di riparare il web; 0x: ultimo ma non meno importante, educare te stesso sull’idea basata su token di OX del futuro web ti assegnerà diversi token ZRX.

Tieni presente che c’è un problema in questi corsi. Devi essere il titolare di un account di scambio Coinbase, in cui verranno accreditati tutti i token.

Guadagnare Crypto gratis tramite Airdrops

Gli airdrop sono uno dei metodi più semplici ed efficaci per guadagnare criptovaluta extra, specialmente sotto forma di token appena annunciati. L’idea alla base degli airdrop è abbastanza semplice: progetti innovativi e appena lanciati scelgono di tenere gli airdrop come una strategia di marketing efficace, intesa a suscitare l’interesse della comunità delle criptovalute.

Partecipare a un airdrop è destinato ad essere abbastanza semplice. Implica possedere un portafoglio Ethereum attivo compatibile con ERC-20, un indirizzo e-mail, un account Telegram e, in alcuni casi, un account Twitter.

Una volta soddisfatti questi criteri, dovrai cercare Initial Coin Offerings (ICO), Security Token Offerings (STO) e start-up basate su token che hanno annunciato un imminente airdrop.

La maggior parte di queste piattaforme richiederà la registrazione, inserendo il tuo indirizzo ERC-20 e l’e-mail. Per scopi di marketing, alcuni airdrop potrebbero richiedere di seguirli su Twitter o di unirti al gruppo di chat di Telegram. Ciò garantisce che tu sia tenuto aggiornato e diventi rapidamente a conoscenza delle notizie relative al token.

Recentemente, le normative KYC & AML hanno reso obbligatorio per numerosi airdrop richiedere dettagli identificativi. Ciò è dovuto al potenziale di riciclaggio di denaro associato a questi eventi. Pertanto, se sei interessato a proteggere la tua privacy online, gli airdrop potrebbero non essere la scelta migliore per te.

Recentemente, numerosi fornitori di portafogli come Blockchain.com hanno iniziato a sponsorizzare airdrop.

In altre parole, vieni annunciato ogni volta che una start-up partner tiene un airdrop dei suoi nuovi token e può guadagnare i token direttamente nel tuo portafoglio. Allo stesso modo, ci sono numerosi siti Web che setacciano il Web alla ricerca di nuovi eventi airdrop. Seguire ti aiuterà a garantire che sarai una delle prime persone a conoscere i prossimi airdrop.

Sfruttare Bounties per monete gratuite

Le ricompense sono abbastanza simili agli airdrop, nel senso che rappresentano monete gratuite regalate dagli sviluppatori di progetti crittografici. C’è una differenza fondamentale, tuttavia: le taglie generalmente implicano che tu faccia qualche tipo di lavoro in cambio della moneta.

Con questo in mente, ecco i principali tipi di taglie, insieme a una rapida descrizione per ciascuno:

Bug bounties

Le campagne di bug bounty sono generalmente ben pagate, ma sono rilevanti solo per le persone che detengono capacità di sviluppo. I programmatori di tutto il mondo tentano attivamente di decifrare il codice delle piattaforme online, testando anche potenziali bug.

Pertanto, le società basate su criptovalute e blockchain possono tenere campagne di taglie, in cui gli sviluppatori analizzano la funzionalità della piattaforma e segnalano eventuali bug.

Negli ultimi due anni, ci sono stati numerosi casi in cui gli hacker white-hat hanno scoperto vulnerabilità o bug significativi nelle piattaforme web. In cambio di questo servizio, e in base alla gravità della vulnerabilità scoperta, le aziende possono offrire decine di migliaia di dollari come risarcimento.

Campagne di firma

Questa strategia di marketing è spesso implementata su forum come Bitcointalk. In cambio di una taglia mensile, gli utenti del forum aggiungono una firma specifica, promuovendo così indirettamente i prodotti e i servizi di una società crittografica.

La maggior parte delle aziende che tengono campagne di firma richiedono agli utenti del forum di avere un livello di iscrizione più elevato, che può essere ottenuto attraverso frequenti post di alta qualità. In cambio dell’acquisto dello spazio della firma, le aziende offrono una taglia mensile in token.

Traduzioni

Le start-up crittografiche sono sempre interessate a far tradurre i loro contenuti in più lingue. Poiché molte start-up hanno un budget limitato, un buon metodo per farlo è lanciare una ricompensa di traduzione. Qui, gli utenti nativi traducono porzioni specifiche di testo, in cambio di un numero di token.

Social media, immagini, post di blog e video bounties

Ultimo ma non meno importante, abbiamo anche altre taglie promozionali. Alcune aziende potrebbero chiederti di scrivere e pubblicare un articolo positivo sui loro servizi, mentre altre potrebbero richiederti di modificare video, condividere post sui social media o creare immagini promozionali.

Sulla base di questi aspetti, le taglie rappresentano, infatti, un metodo per guadagnare token gratuiti, ma implicano un lavoro effettivo. Fortunatamente, il lavoro è generalmente abbastanza facile (a parte le taglie di bug) e può essere completato piuttosto rapidamente.

Il potenziale di guadagno del marketing di affiliazione e dei referral

A questo punto nel tempo, la maggior parte degli esperti definisce il marketing di affiliazione come il processo associato alla promozione di prodotti e servizi di varie società, in cambio di una commissione su ogni vendita.

Un recente studio di ricerca ha concluso che la spesa di affiliazione con sede negli Stati Uniti potrebbe raggiungere $ 6,8 miliardi entro la fine del 2020.

In quanto tale, il marketing di affiliazione rappresenta un flusso di entrate significativo per numerose aziende, in particolare quelle che operano nell’ecosistema online.

Pertanto, ha senso che numerose aziende legate alla crittografia e alla blockchain abbiano lanciato le proprie campagne di marketing di affiliazione. Essere coinvolti è sicuramente semplice: nella maggior parte dei casi, è necessario un account e un link personalizzato, che può essere condiviso sul Web.

Qualsiasi servizio o prodotto acquistato utilizzando il tuo link di affiliazione o il codice di riferimento verrà accreditato con una percentuale della vendita.

Il marketing di affiliazione può farti guadagnare criptovaluta gratuita finché sei attivo online. Ciò implica la condivisione del link come parte di contenuti di valore su una varietà di piattaforme, come forum di discussione crittografici, Reddit, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram o il tuo blog personale.

Le possibilità sono infinite. Il tuo successo dipende direttamente dalle dimensioni del tuo pubblico e dalla tua copertura online complessiva. Tuttavia, ciò significa che è necessario eseguire un lavoro effettivo per ottenere questa crittografia gratuita. D’altra parte, una volta che i tuoi link sono attivi, il marketing di affiliazione diventa una fonte redditizia di reddito passivo, che può essere sfruttato per un periodo di tempo prolungato.

Per mettere le cose in prospettiva, ecco diverse campagne di affiliazione relative alle criptovalute:

Coinbase: se i nuovi utenti si iscrivono utilizzando il tuo link di affiliazione personalizzato, hai diritto a ottenere il 50% delle commissioni addebitate dalla piattaforma di scambio per tutte le transazioni;

se i nuovi utenti si iscrivono utilizzando il tuo link di affiliazione personalizzato, hai diritto a ottenere il 50% delle commissioni addebitate dalla piattaforma di scambio per tutte le transazioni; TREZOR: questa piattaforma offre il 10% delle vendite nette effettuate dagli utenti che si sono registrati utilizzando il tuo referral;

questa piattaforma offre il 10% delle vendite nette effettuate dagli utenti che si sono registrati utilizzando il tuo referral; Ledger: questo programma di affiliazione promette di accreditare il 12% – 15% di tutte le vendite;

questo programma di affiliazione promette di accreditare il 12% – 15% di tutte le vendite; LocalBitcoins: puoi aspettarti di guadagnare il 20% della commissione di trading associata a ciascuna transazione effettuata dagli utenti segnalati;

puoi aspettarti di guadagnare il 20% della commissione di trading associata a ciascuna transazione effettuata dagli utenti segnalati; Binance: questa piattaforma di scambio offre commissioni del 20% -40% sulle commissioni di transazione.

Tieni presente che queste condizioni possono essere modificate unilateralmente dal sito web. Pertanto, si consiglia sempre di eseguire la dovuta diligenza e di ricercare attentamente le condizioni di marketing di affiliazione associate a ciascuno degli esempi sopra riportati.

Inoltre, tieni presente che questo elenco non è esaustivo: in effetti, ci sono centinaia di opportunità di affiliazione legate alle criptovalute sul mercato in questo momento.

Certamente non è insolito che il marketing di affiliazione diventi un flusso di reddito principale, soprattutto se fatto bene. Le persone hanno riferito di guadagnare centinaia di migliaia di dollari al mese utilizzando strategie di marketing di affiliazione.

Dato che ci riferiamo al mercato delle valute digitali, il tuo potenziale di reddito è ulteriormente aumentato dalla volatilità dei prezzi delle criptovalute.

Tuttavia, ciò comporta che tu lo tratti come un lavoro a tempo pieno fino a quando un numero sufficiente di tuoi link non viene pubblicato sul web.

Altre offerte Crypto gratuite

Una rapida ricerca probabilmente svelerà numerose altre fonti di criptovaluta gratuite. Ecco alcuni esempi che consideriamo rilevanti:

Crypto.com

Questa società di carte di debito crittografiche ha lanciato un sistema di cash-back che consente agli utenti di guadagnare token su ogni acquisto effettuato. I valori variano tra l’1% e il 5%, ma gli utenti possono anche aspettarsi diverse offerte su piattaforme di terze parti come Netflix, Spotify, Expedia o Airbnb;

Rete Celsius

Questa piattaforma di prestito consente agli utenti di depositare criptovaluta e guadagnare un interesse mentre altri utenti la prendono in prestito. Si pubblicizza come un metodo sicuro per guadagnare reddito passivo utilizzando le monete esistenti;

Wirex ·

Ancora un’altra società di carte di valuta digitale, Wirex pubblicizza uno schema di cashback basato su bitcoin dello 0,5% su tutti gli acquisti effettuati tramite la carta.

Gioco d’azzardo di criptovaluta

Il gioco d’azzardo in criptovaluta può anche fungere da metodo per guadagnare monete gratuite, ma è necessario praticare un’attenzione particolare se si decide di scommettere le monete. Tieni presente che la maggior parte dei casinò offre rubinetti crittografici, che emettono una quantità di moneta gratuita ogni volta che vengono cliccati (sono programmati contro gli abusi, tuttavia, e servono come metodo per incoraggiare gli utenti a continuare a giocare).

Se decidi di tentare la fortuna in un casinò, assicurati di scegliere una piattaforma che si basi su un protocollo dimostrabilmente equo. Altrimenti, potresti esporti a giochi truccati che sono destinati a rubare la tua cripto guadagnata duramente.

Tieni d’occhio le truffe

Negli ultimi due anni, la popolarità del mercato delle criptovalute è aumentata in modo esponenziale. L’aumento della consapevolezza pubblica è stato per lo più alimentato da un’intensa volatilità e da prezzi da record.

Con questo in mente, il mercato è ancora visto come un modo per diventare ricchi rapidamente. Mentre c’è un significativo potenziale di guadagno in cripto, questa percezione ha portato alla comparsa di numerose truffe, destinate a truffare le persone con i loro soldi.

Ogni volta che si tratta di criptovalute, ci sono due aspetti che vale la pena tenere a mente: se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è. Inoltre, non dovresti mai rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere.

Le pratiche di sicurezza informatica impongono che sia meglio effettuare sempre ricerche approfondite su qualsiasi piattaforma o servizio che si decide di utilizzare. Allo stesso modo, non dovresti mai fornire i tuoi dati personali o chiavi private a terzi.

La protezione contro le truffe e altre forme di attività fraudolente è sostanzialmente inesistente, mentre le transazioni sono irreversibili, quindi la dovuta diligenza è essenziale.

La conclusione

Sulla base di tutto ciò che è stato evidenziato in questa guida, la maggior parte delle persone è a pochi clic di distanza dal guadagnare criptovaluta gratuita.

Ci sono centinaia, se non migliaia di offerte di cui puoi approfittare, mentre la maggior parte implica una quantità insignificante di lavoro.

D’altra parte, coloro che sono seriamente intenzionati a creare un flusso di reddito basato su criptovalute saranno felici di sapere che il marketing di affiliazione e la caccia alle taglie di bug sono flussi di reddito passivo altamente redditizi.