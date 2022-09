Previsione prezzo Dao Maker 2023, 2024, 2025, 2030, 2040, 2050

Dao Maker è una delle migliori e più grandi offerte iniziali di Dex, ovvero IDO Launchpad nello spazio blockchain. Dao Maker mira a innovare il capitale di rischio, che può essere adottato nelle masse. La piattaforma nel recente mercato rialzista aiuta molte applicazioni decentralizzate o progetti crittografici nella raccolta di fondi con diverse strategie che includono IDO, IGO e ICO.

Dao Maker è uno dei trampolini di lancio di maggior successo, dove aiutano più di 100 progetti a raccogliere fondi. Tuttavia, molti progetti lanciati durante il trend rialzista sono in grado di raggiungere fino a 350x. su un lancio medio del progetto con il maker DAO in grado di toccare quasi 30x + figura dopo l’elenco. Tuttavia, DAO SHO è il prodotto chiave della piattaforma, in cui viene definito o classificato l’utente con alcuni criteri in quanto l’utente deve detenere un token DAO.

DAO Maker attualmente offre l’opportunità di investire in IDO, IGO e diversi modi di raccolta fondi. Tuttavia, ogni utente deve completare le politiche KYC e deve puntare alcuni token DAO. Recentemente, il produttore di DAO ha annunciato l’integrazione con la soluzione Binance Custody, in cui Binance supporterà la sicurezza dei token DAO.

Previsione dei prezzi di DAO Maker

Mese & Anno Previsione del prezzo DAO settembre 2022 US$ 2,287 ottobre 2022 US$ 3,397 settembre 2022 US$ 3,789 dicembre 2022 US$ 4,011 gennaio 2023 US$ 4,318 febbraio 2023 US$ 3,209 aprile 2023 US$ 3,789 aprile 2023 US$ 4,165 maggio 2023 US$ 4,933 giugno 2023 US$ 5,035 settembre 2023 US$ 5,496 dicembre 2023 US$ 5,871 aprile 2024 US$ 5,684 luglio 2024 US$ 6,622 ottobre 2024 US$ 6,059 gennaio 2025 US$ 6,742 febbraio 2025 US$ 14,781 aprile 2025 US$ 15,191 aprile 2025 US$ 16,727 maggio 2025 US$ 16,983 giugno 2025 US$ 17,409 luglio 2025 US$ 19,458 luglio 2025 US$ 22,530 settembre 2025 US$ 20,550 ottobre 2025 US$ 20,140 ottobre 2025 US$ 23,554 Dicembre 2025 US$ 24,237 gennaio 2030 US$ 52,057 aprile 2030 US$ 55,300 maggio 2030 US$ 62,128 luglio 2030 US$ 57,178 settembre 2030 US$ 65,882 dicembre 2030 US$ 68,272

Panoramica di Dao Maker

Nome del progetto Creatore di Dao Simbolo Ticker Dao Fornitura totale 274,810,687 Sito ufficiale Daomaker.com Basato su Launchpad Anno di lancio 2020 Rete supportata Ethereum Piattaforma di scambio Binance, Uniswap, Gate, Kucoin, Huobi Global, Bithumb Portafoglio Metamaschera, TrustWallet

Analisi dei token DAO

Il token DAO offre molteplici vantaggi come utility e anche il titolare avrà accesso al proprio ecosistema di governance. DAO Token ti aiuterà a proteggere il posto nella whitelist nei prossimi IDO, IGO e altro ancora.

nel nuovo sistema di livelli, l’utente deve detenere almeno 250 token DAO e per diventare idoneo al livello superiore, ad esempio, l’utente di livello 6 deve detenere più token DAO tra 100k e 200k. DaO token staking offre il 70% APY come menzionato sui siti ufficiali. Platform voleva creare una distribuzione equa ed equa per il titolare e cercare di essere trasparente con gli investitori.

DAO Maker consente all’utente di partecipare a più round nella raccolta di fondi che includono round di raccolta fondi privati, seed, pubblici e di altro tipo. Tuttavia, DAO Maker si assicura che i progetti portati sulla piattaforma siano di qualità e fa anche progetti di controllo dei precedenti con procedura legale.

Conclusione

Sappiamo che il 2021 sarà ricordato come l’anno dei Launchpads e dei prodotti finanziari decentralizzati. Nel 2021, più di 100 di launchpad sono stati lanciati e la maggior parte di essi non sono attivi o già abbondati. Dao Maker è sempre rimasto al top in termini di liquidità che hanno contribuito a far crescere il progetto, così come nella classifica nel mercato delle criptovalute. Dao Maker gestisce la sovraperformance anche nel mercato ribassista, mentre si muove gradualmente per guadagnare progetti in grado di garantire un ROI 149X considerando il massimo storico. ti suggeriamo comunque di fare le tue ricerche prima di investire in qualsiasi progetto e specialmente progetto, che stanno per essere lanciati.

Sappiamo che lo spazio Crypto è molto pericoloso ed essendo decentralizzato è molto difficile rintracciare truffe e frodi. Quindi, invece di raccogliere fondi indipendenti, è meglio andare con una piattaforma verificata.