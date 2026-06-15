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16 Giugno 2026

Criptovalute: come smascherare rug pull, phishing, giveaway e Ponzi

Una guida essenziale per smascherare le truffe crypto con check-list pratiche e strumenti gratuiti per analizzare progetti, wallet e smart contract.

· · 1 min
Criptovalute: come smascherare rug pull, phishing, giveaway e Ponzi

Le truffe crypto sono schemi progettati per sottrarre fondi sfruttando asimmetrie informative, linguaggi tecnici e promesse irrealistiche. In termini generali, si tratta di iniziative in cui il proponente manipola la percezione del rischio, nasconde la reale struttura degli incentivi o controlla in modo occulto le chiavi degli asset. In questo contesto, è utile distinguere tra rischio di mercato e rischio di controparteil primo è fisiologico, il secondo è spesso il terreno delle frodi.

Evitare perdite dipende da una verifica preliminare metodica: documenti coerenti, team trasparente, tokenomics sostenibile, liquidità non manipolabile e permessi del contratto ben compresi. Questa guida offre una panoramica sistematica dei pattern fraudolenti più ricorrenti e una serie di check-list operative, con particolare attenzione a strumenti gratuiti per svolgere controlli essenziali.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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