Criptovalute: come smascherare rug pull, phishing, giveaway e Ponzi

Una guida essenziale per smascherare le truffe crypto con check-list pratiche e strumenti gratuiti per analizzare progetti, wallet e smart contract.

Le truffe crypto sono schemi progettati per sottrarre fondi sfruttando asimmetrie informative, linguaggi tecnici e promesse irrealistiche. In termini generali, si tratta di iniziative in cui il proponente manipola la percezione del rischio, nasconde la reale struttura degli incentivi o controlla in modo occulto le chiavi degli asset. In questo contesto, è utile distinguere tra rischio di mercato e rischio di controparteil primo è fisiologico, il secondo è spesso il terreno delle frodi.

Evitare perdite dipende da una verifica preliminare metodica: documenti coerenti, team trasparente, tokenomics sostenibile, liquidità non manipolabile e permessi del contratto ben compresi. Questa guida offre una panoramica sistematica dei pattern fraudolenti più ricorrenti e una serie di check-list operative, con particolare attenzione a strumenti gratuiti per svolgere controlli essenziali.