Come trattare crypto e token nel bilancio secondo i principi OIC, con esempi di scritture per PMI e startup e focus su valutazioni e disclosure.

Contabilizzare crypto e token: guida OIC per PMI e startup

La contabilità di criptovalute e token richiede un’impostazione coerente con i principi OIC e con la sostanza economica delle operazioni. Per criptovaluta si intende un’unità digitale trasferibile su registri distribuiti, mentre per token si considerano diritti digitali con funzioni diverse (utilità, pagamento, rappresentazione di crediti). Il bilancio deve riflettere correttamente classificazionevalutazione e rischi, evitando assimilazioni improprie a moneta avente corso legale o strumenti finanziari quando non ne ricorrano i presupposti.

Una corretta impostazione è rilevante perché incide su risultato d’eserciziopatrimonio netto e informativa verso soci, investitori e finanziatori. L’articolo illustra criteri OIC per classificare e valutare crypto e token, le procedure di impairment la disclosure minima attesa e propone esempi di scritture contabili adatti a PMI e startup crypto-native. L’obiettivo è fornire un quadro operativo stabile, centrato su principi, destinazioni d’uso e documentazione probatoria.

Inquadramento OIC e classificazioni possibili

La classificazione dipende dalla destinazione e dalla sostanza del diritto detenuto. Tipicamente: a) immobilizzazioni immateriali quando le crypto sono detenute per uso durevole come riserva strategica o per abilitare processi; b) rimanenze quando si acquistano per la rivendita in attività di negoziazione o market making; c) crediti/debiti quando i token incorporano diritti/obbligazioni esigibili verso/da terzi; d) risconti o passività contrattuali se l’emittente ha obblighi da prestazioni future connesse a token venduti. Evitare la classificazione come disponibilità liquide in assenza delle caratteristiche proprie di cassa ed equivalenti.

Rilevazione iniziale e costo

Alla rilevazione iniziale si adotta il costo comprensivo di oneri accessori direttamente imputabili (commissioni di scambio, gas fee di acquisizione, spese notarili digitali documentate). Per acquisizioni a titolo oneroso si utilizza il corrispettivo pagato; per conferimenti o permute, il costo è il valore equo ragionevolmente determinabile del bene ricevuto o ceduto, supportato da evidenze verificabili. In caso di acquisizioni gratuite non sorrette da obbligazioni reciproche, è prudente iscrivere a costo nullo o al minimo valore determinabile, rinviando eventuali effetti al realizzo, con adeguata informativa in nota integrativa.

Valutazione successiva: immobilizzazioni e rimanenze

Se classificate tra immobilizzazioni immateriali le crypto prive di vita utile definibile non si ammortizzano e sono soggette a impairment quando emergono indicatori di perdita durevole. Se la vita utile è definibile (diritti d’uso limitati), si procede ad ammortamento sistematico. Le quantità destinate alla vendita si trattano come rimanenze e si valutano al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato applicando metodi coerenti (FIFO o costo medio ponderato) e criteri uniformi nel tempo, con motivata deroga solo se richiesto da sostanza economica.

Impairment e ripristini di valore

Gli indicatori di impairment includono cali significativi e non temporanei dei prezzi, perdita di utilità economica, eventi tecnici che limitano trasferibilità o custodia. Per immobilizzazioni, il valore recuperabile è il maggiore tra valore d’uso e valore realizzabile netto; se inferiore al valore contabile, si registra la svalutazione. Per rimanenze, si rileva una svalutazione al valore di realizzo se inferiore al costo, con possibile ripristino nei limiti del costo quando cessano i motivi della rettifica. Ogni stima deve essere documentata con dati osservabili e metodologie coerenti con i principi OIC.

Scritture contabili: esempi per PMI e startup

Acquisto di crypto per tesoreria (immobilizzazioni):

• Dare: Immobilizzazioni immateriali – Crypto 100

• Dare: Costi accessori su acquisti 2

• Avere: Banca c/c 102.

Riallineamento per impairment: se valore recuperabile 85 e valore contabile 102:

• Dare: Svalutazioni immobilizzazioni 17

• Avere: Fondo svalutazione crypto 17.

Trading (rimanenze) acquisto a 50 e successiva vendita a 70 con costo medio 50:

• Dare: Rimanenze crypto 50 / Avere: Banca 50

• Dare: Banca 70 / Avere: Ricavi vendite crypto 70

• Dare: Costi per merci 50 / Avere: Rimanenze crypto 50.

Casi specifici: utility, stablecoin, staking e token emessi

Utility token detenuti per fruire di servizi si classificano tra immobilizzazioni o ratei/risconti in base alla fruizione; se detenuti per rivendita, rientrano tra rimanenze. Le stablecoin possono essere trattate come rimanenze o immobilizzazioni a seconda della destinazione; la minore volatilità non le rende automaticamente mezzi equivalenti alla cassa. Proventi da staking o lending si rilevano come proventi finanziari o altri ricavi in base alla natura contrattuale e al momento di maturazione. Per token emessi dalla startup, l’incasso si iscrive a passività se comporta obbligazioni future, con ricavi rilevati al soddisfacimento delle prestazioni; valutare attentamente eventuali componenti di equity.

Controlli interni e tracciabilità

La tenuta contabile efficace richiede policy su wallet, firme e segregazione dei compiti. Ogni movimento deve essere supportato da prova documentale (hash, id transazione, estratti custodian) riconciliata con i conti. Sono essenziali il registro movimenti con chiavi di riconciliazione, la rilevazione di commissioni e slippage, e la distinzione tra fondi propri, di clienti e vincoli contrattuali. La perdita di chiavi o l’inaccessibilità ai wallet costituiscono indicatori di impairment o di perdita da rilevare, con pronti presidi di prevenzione e disclosure.

Nota integrativa e disclosure essenziale

La nota integrativa espone criteri di classificazione e valutazione metodi di determinazione dei costi e delle stime, politiche di impairment, rischi di volatilità concentrazione e custodia. È utile presentare riconciliazioni tra quantità e valori per classi omogenee, indicare metodo di costo (FIFO o medio), principali controparte/custodian, restrizioni all’uso, garanzie prestate, eventi successivi rilevanti e sensibilità delle stime. Per emissioni di token, descrivere gli obblighi pendenti, criteri di rilevazione dei ricavi e scadenze delle prestazioni.

Sintesi operativa e check pratico

Un percorso robusto segue cinque passi: 1) definire la destinazione economica di crypto e token; 2) impostare la classificazione coerente OIC; 3) rilevare al costo con oneri accessori documentati; 4) applicare valutazioni successive con impairment o minore tra costo e valore di realizzo; 5) curare disclosure e riconciliazioni. Mantenere coerenza delle policy, documentare le stime e separare operazioni di tesoreria da trading riduce rischi informativi. Un’impostazione così disciplinata rende il bilancio leggibile e difendibile, preservando la sostanza economica e la credibilità dell’impresa.