Approfondisci il funzionamento degli ETF su Bitcoin ed Ethereum, i cambiamenti normativi dal 2024 e le strategie di Schwab per il 2026.

Negli ultimi anni l’interesse verso le valute digitali ha spinto gli intermediari tradizionali a cercare soluzioni più semplici per gli investitori. Gli ETF su criptovalute rappresentano una risposta concreta: veicolano l’esposizione a Bitcoin, Ethereum e altri asset senza richiedere la gestione diretta di wallet o chiavi private. Dopo l’approvazione, da parte della SEC, dei primi ETF spot su Bitcoin nel 2024, il tema ha guadagnato visibilità globale e ha incoraggiato altri mercati a valutare prodotti analoghi.

Parallelamente, grandi istituzioni di brokeraggio stanno allargando il proprio ventaglio di servizi. Charles Schwab, guidato da Rick Wurster, ha annunciato l’intenzione di lanciare il trading spot di Bitcoin ed Ethereum nella prima metà del 2026 e sta valutando possibili acquisizioni nel settore crypto, oltre a studiare l’emissione di una stablecoin. Questi cambiamenti indicano una crescente convergenza tra finanza tradizionale e asset digitali.

Che cosa sono gli ETF su criptovalute e come operano

Un exchange-traded fund dedicato alle criptovalute è un veicolo d’investimento quotato in borsa che replica il prezzo di una o più valute digitali. Alcuni prodotti detengono direttamente la cripto sottostante (ETF spot), mentre altri si basano su contratti derivati per ricreare l’andamento di mercato. L’investitore acquista così quote del fondo, non l’asset reale, e il rendimento può discostarsi dal valore reale a causa di commissioni di gestione, costi di negoziazione e tracking error. Come per le azioni tradizionali, gli ETF sono scambiati durante l’orario di mercato, consentendo operazioni rapide e familiarità con le piattaforme di trading.

Le novità normative dal 2024 e il ruolo di Schwab nel 2026

L’autorizzazione della SEC nel 2024 ha segnato una svolta: per la prima volta gli investitori statunitensi hanno potuto accedere a un prodotto regolamentato che segue fedelmente il prezzo di Bitcoin. Questo ha stimolato altre giurisdizioni a considerare l’introduzione di strumenti simili, creando una rete internazionale di ETF crypto. Schwab, sfruttando la propria capacità di custodia e distribuzione, prevede di lanciare il trading spot di Bitcoin ed Ethereum nel prossimo futuro, con l’obiettivo di conquistare quote di mercato attualmente dominate da piattaforme pure-crypto come Coinbase. Inoltre, la banca sta valutando l’acquisizione di realtà crypto se il prezzo è coerente con la sua strategia di crescita, e contempla lo sviluppo di una stablecoin per completare l’ecosistema di servizi digitali.

Vantaggi, rischi e considerazioni pratiche per l’investitore

Vantaggi principali

Gli ETF offrono accessibilità immediata attraverso conti di intermediazione già esistenti, evitando la complessità della creazione di wallet, la gestione delle chiavi private e le problematiche di sicurezza legate alla custodia diretta. Inoltre, consentono una diversificazione più semplice, perché è possibile includere più criptovalute o settori correlati (ad esempio la blockchain) in un unico prodotto. Essendo quotati in mercati regolamentati, gli ETF beneficiano di governance trasparente, reporting obbligatorio e protezioni per gli investitori, elementi raramente disponibili su exchange non regolamentati.

Rischi da tenere presente

Nonostante le barriere superate, gli ETF su criptovalute mantengono rischi intrinseci. La volatilità delle monete digitali può generare ampie oscillazioni di valore in brevi periodi. Inoltre, il tracking error può provocare discrepanze tra il prezzo del fondo e quello dell’attività sottostante, soprattutto se il prodotto utilizza derivati o se la liquidità del mercato è limitata. Il quadro normativo è ancora in evoluzione: cambiamenti legislativi o restrizioni locali potrebbero influenzare la negoziabilità o la disponibilità di questi strumenti. Infine, il sentiment di mercato può variare rapidamente, impattando la liquidità e la capacità di comprare o vendere le quote al prezzo desiderato.