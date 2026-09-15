Clarity Act bloccato, euro digitale in test e attacchi alla DeFi: il punto sui mercati crypto

I mercati crypto vivono una giornata intensa tra stalli normativi, innovazioni tecnologiche e nuove minacce alla sicurezza. Scopri i dettagli.

Il mondo delle criptovalute è in costante evoluzione, con sviluppi che spaziano dalla regolamentazione alla tecnologia passando per la sicurezza. Oggi, 15 settembre 2026, i riflettori sono puntati su tre fronti principali: lo stallo del Clarity Act negli Stati Uniti, il test dell’euro digitale da parte della Banca Centrale Europea e gli ultimi attacchi alla DeFi.

Clarity Act in stallo: Bitcoin in calo

Negli Stati Uniti, il Clarity Act il disegno di legge che dovrebbe definire il quadro normativo per gli asset digitali è bloccato al Senato. Le trattative tra repubblicani e democratici non stanno procedendo come previsto, e le probabilità che il provvedimento diventi legge entro la fine dell’anno sono crollate.

In parallelo, il prezzo di Bitcoin ha registrato un calo di circa l’1,7% scendendo a circa 76.800 dollari. Gli analisti attribuiscono questa flessione proprio all’impasse del Clarity Act, visto come un potenziale punto di svolta per la chiarezza regolatoria negli USA. Alcuni commentatori ritengono che un’eventuale approvazione del disegno di legge potrebbe favorire soprattutto EtherSolana e XRP considerate tra le principali candidate a beneficiare di un quadro regolatorio più definito.

Europa sul digitale: il test dell’euro della BCE

Mentre negli USA si discute di regole per le crypto, in Europa la Banca Centrale Europea (BCE) sta accelerando sul fronte della valuta digitale di banca centrale (CBDC). L’istituto di Francoforte ha invitato gli esercenti a partecipare a un pilota di 12 mesi sul digital euro che testerà pagamenti online, via mobile, nei negozi fisici e peer-to-peer.

Secondo la BCE, il coinvolgimento diretto dei merchant è essenziale per valutare la reale usabilità dello strumento e il suo potenziale impatto sui pagamenti al dettaglio. Per i consumatori europei, gli osservatori vedono l’iniziativa come un primo banco di prova di un possibile futuro scenario in cui l’euro digitale convive con contante, carte e wallet privati.

DeFi sotto attacco e corse ai nuovi token

La cronaca di giornata ricorda anche quanto il tema sicurezza resti centrale. Un attacco a un bridge DeFi ha sfruttato due bug software per creare oltre 46 miliardi di token BTC sintetici (syBTC) non coperti da riserve reali, equivalenti a più di 2.000 volte la supply massima di Bitcoin. Secondo le prime stime del protocollo Symbiosis la perdita effettiva ammonterebbe a circa 9,97 BTC ma l’episodio alimenta i dubbi sulla robustezza di alcune infrastrutture cross-chain.

Nel frattempo, il segmento degli L2 resta nel mirino degli istituzionali. Standard Chartered prevede che il token ARB di Arbitrum possa teoricamente salire fino a 10 dollari cioè circa 70 volte rispetto ai livelli attuali, sulla scia dei potenziali ricavi legati a Robinhood Chain e alla tokenizzazione di asset tradizionali. La banca sottolinea però che, allo stato attuale, i detentori di ARB non hanno un diritto diretto sui flussi di commissioni della rete.

Nel complesso, le notizie di oggi delineano un settore in una fase di transizione: gli Stati Uniti faticano a trovare una sintesi regolatoria, l’Europa testa la moneta digitale pubblica, mentre la DeFi continua a confrontarsi con vulnerabilità tecniche. Gli analisti indicano che i prossimi mesi potrebbero essere dominati proprio da questi tre driver — legge americana, euro digitale e sicurezza delle infrastrutture — più ancora che dall’andamento quotidiano dei prezzi delle principali criptovalute.