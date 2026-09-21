Il Senato ha bocciato il CLARITY Act, causando un calo del Bitcoin e sollevando dubbi sui prossimi passi normativi per le criptovalute.

Durante la notte tra martedì e mercoledì, i mercati delle criptovalute hanno subito una brusca flessione, segnale di una sconfitta politica inattesa. La decisione del Senato americano di respingere il Digital Asset Market Clarity Act ha scatenato una reazione a catena, facendo scivolare il valore del Bitcoin sotto i 76.000 dollari.

Il disegno di legge, noto anche come CLARITY Act mirava a suddividere la supervisione dei beni digitali tra la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC), con l’obiettivo di superare un quadro normativo frammentato. La mancata adozione di questa riforma ha lasciato il settore in uno stato di incertezza, alimentando la pressione di vendita.

Il voto al Senato e le sue conseguenze

Il conteggio finale è stato di 49 voti favorevoli contro 50 contrari, ben al di sotto dei 60 voti richiesti per superare la mozione procedurale. Tra i senatori repubblicani che hanno detto “no” troviamo Jerry Moran, Susan Collins, Josh Hawley e Thom Tillis, mentre 46 democratici hanno anch’essi opposto il loro voto. L’assenza del senatore Chris Coons ha ulteriormente indebolito le possibilità di approvazione. La senatrice Elizabeth Warren ha denunciato il provvedimento, sostenendo che non protegge adeguatamente gli investitori né la sicurezza nazionale. Dopo il voto, la senatrice repubblicana Cynthia Lummis ha espresso una profonda frustrazione, dichiarando che il partito democratico si è allontanato dalle esigenze dei consumatori.

Reazioni di mercato: Bitcoin e token HYPE

Nei 24 ore successive al risultato, il Bitcoin è sceso di quasi il 3,4%, attraversando la soglia dei 76.000 dollari. Anche il token HYPE legato all’exchange decentralizzato Hyperliquid, ha subito un calo approssimativo del 4%, scendendo sotto i 78 dollari. Il ribasso non si è limitato a queste due monete: la maggior parte dei principali token, compresi Ethereum e altri altcoin di rilievo, hanno registrato perdite simili, riflettendo un sentiment di sfiducia diffuso tra gli investitori.

Impatto su progetti legati al CLARITY Act

Il progetto Hyperliquid, che aveva sperato in una maggiore chiarezza regolamentare, è stato colpito in modo diretto dal voto negativo. L’assenza di una normativa chiara ha generato timori di ulteriori restrizioni future, costringendo gli sviluppatori a rivedere le proprie roadmap e a considerare alternative di compliance più complesse.

Il ruolo delle agenzie federali dopo il fallimento del disegno

Nonostante il rigetto del Congresso, la SEC guidata da Paul Atkins e la CFTC di Michael Selig hanno già avviato delle iniziative per colmare il vuoto normativo. A marzo le due agenzie hanno firmato un accordo di cooperazione e pubblicato una interpretazione congiunta che divide i token in cinque categorie, affermando che la maggior parte degli asset digitali non rientra nella definizione di titolo finanziario. La SEC sta valutando esenzioni dalla registrazione per i token in fase di lancio e sta elaborando norme su custodia, piattaforme di scambio e “porto sicuro” per progetti decentralizzati.

Queste mosse preliminari potrebbero accelerare la definizione di regole operative, ma sono intrinsecamente vulnerabili a cambiamenti con l’avvento di una nuova amministrazione. L’instabilità che il CLARITY Act intendeva mitigare rimane, poiché le direttive delle agenzie possono essere modificate o annullate dai futuri governi.

Contesto politico ed elezioni di metà mandato

Il risultato arriva a poche sette settimane dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, un periodo in cui molti senatori e rappresentanti stanno concentrando le loro energie sulle campagne elettorali. Una volta terminata la pausa estiva, la Camera dei Rappresentanti chiuderà i lavori prima di ottobre, mentre i senatori lasceranno Washington per dedicarsi alle rispettive circoscrizioni. Questa tempistica rende improbabile una nuova proposta di legge sul CLARITY Act entro il prossimo anno, rimandando la discussione normativa a una fase più favorevole dal punto di vista politico.

Nel frattempo, gli operatori del mercato cripto dovranno affidarsi alle linee guida emanate dalle agenzie federali e monitorare attentamente il clima politico, perché ogni cambiamento normativo può avere un impatto significativo sui prezzi e sulla fiducia degli investitori.