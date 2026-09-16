Velocity estende il round di serie A a 48 milioni con nuovi investitori

Velocity, con il supporto di Visa, Circle e altri investitori, ha raccolto 48 milioni di dollari in finanziamenti di serie A per espandere la sua infrastruttura di stablecoin.

Velocity, la piattaforma innovativa per pagamenti e tesoreria basata su stablecoin, ha annunciato un’importante estensione del suo round di finanziamento di serie A. Con un nuovo apporto di 10 milioni di dollari, il totale dei finanziamenti raggiunge ora la cifra record di 48 milioni di dollari. Tra i nuovi investitori figurano nomi di spicco come Visa Ventures, Circle Ventures, Ripple, Haun Ventures, Translink Capital e Mirana Ventures.

Questa nuova iniezione di capitale rappresenta un significativo passo avanti per Velocity, che mira a rivoluzionare il modo in cui le stablecoin vengono utilizzate nel settore dei pagamenti e della tesoreria. La piattaforma è progettata per fornire infrastrutture avanzate a emittenti, acquirenti, fornitori di servizi di pagamento, istituzioni finanziarie e commercianti in tutto il mondo.

Nuovi investitori e il futuro delle stablecoin

Eric Queathem, fondatore e CEO di Velocity, ha espresso grande entusiasmo per l’ingresso di nuovi investitori di prestigio. “Siamo entusiasti di accogliere molti nuovi investitori in Velocity, tra cui Visa tramite Visa Ventures”, ha dichiarato Queathem. “Fin dall’inizio, ci siamo concentrati sul migliorare il modo in cui il denaro si muove all’interno dell’ecosistema dei pagamenti. Questi investitori operano al centro di questo ecosistema e forniranno preziose intuizioni mentre utilizziamo le stablecoin per trasformare l’esperienza.”

Velocity sta costruendo un’infrastruttura che consente alle istituzioni e alle aziende di utilizzare le stablecoin per operazioni di regolamento, liquidità e tesoreria senza dover sostituire i loro sistemi esistenti. La piattaforma è progettata per rendere il movimento del denaro dietro i pagamenti più continuo, ridurre la dipendenza dal prefondamento e estendere il regolamento oltre gli orari bancari tradizionali.

Le dichiarazioni degli investitori

Rubail Birwadker, Global Head of Growth Products and Strategic Partnerships di Visa, ha sottolineato l’importanza delle stablecoin nel riformare il movimento del valore all’interno dell’ecosistema Visa. “Le stablecoin stanno giocando un ruolo sempre più importante nel ridisegnare come il valore si muove attraverso l’ecosistema Visa, e aziende come Velocity stanno aiutando ad accelerare l’adozione e a sbloccare nuove opportunità per i nostri clienti e partner”, ha affermato Birwadker. “Siamo entusiasti di investire in Eric e nel team di Velocity mentre costruiscono l’infrastruttura necessaria per portare il movimento del denaro alimentato da stablecoin a ogni attività.”

Chris Ahn, Partner di Haun Ventures, ha aggiunto che Velocity rappresenta la prossima evoluzione della loro tesi di investimento nelle infrastrutture di stablecoin. “Haun Ventures aveva una convinzione precoce nelle infrastrutture di stablecoin, con investimenti sia in Bridge che in BVNK. Velocity rappresenta la prossima evoluzione di quella tesi”, ha dichiarato Ahn. “Le stablecoin stanno passando da transazioni più veloci a diventare uno strato fondamentale per la finanza globale. Velocity sta costruendo la tecnologia che consente alle principali istituzioni di integrarle direttamente nelle loro operazioni di pagamento e tesoreria.”

L’impatto dei finanziamenti su Velocity

Con un totale di 48 milioni di dollari in finanziamenti di serie A, Velocity continuerà a espandere la sua piattaforma e a rafforzare il suo lavoro all’interno dell’ecosistema globale dei pagamenti e della tesoreria. L’azienda mira a rendere le stablecoin una parte integrante di come le istituzioni muovono e gestiscono il denaro, collegando emittenti, acquirenti, commercianti e istituzioni finanziarie attraverso un’infrastruttura progettata per il regolamento globale continuo.

Questa nuova fase di finanziamento rappresenta un passo cruciale per Velocity, che si prepara a ridefinire il futuro dei pagamenti e della tesoreria con l’adozione delle stablecoin. Con il supporto di investitori di fama mondiale, la piattaforma è ben posizionata per diventare un attore chiave nel settore finanziario globale.