Criptovalute | Un connubio crescente con il gioco online

Le criptovalute sono oggi utilizzate in numerosi contesti. Tra questi, un ruolo sempre più importante è rivestito dal mondo del gioco online, bisognoso più che mai di movimenti di denaro sicuri e anonimi, come solo i codici che costituiscono le monete digitali sanno essere.

Introduzione delle crypto nelle sale gioco digitali

Il mondo del gioco online è in continua crescita, in Italia in particolare: si stima, infatti, che annualmente almeno 4000 utenti nuovi si registrino su siti di casinò online legali e approvati dall’ADM, andando dunque ad aumentare la schiera di giocatori pronti a investire nel settore del gambling. Se si considerano anche i portali non approvati dall’ex AAMS, il numero di utenti e il valore del flusso monetario sono sicuramente molto più grandi.

La crescita del mondo del gioco online, ultimamente, sta alimentando ed è alimentata a sua volta da un fenomeno destinato a prendere sempre più piede nella società contemporanea: la diffusione delle monete virtuali. Queste criptovalute, in passato oggetto di attenzione da parte di pochi esperti, si rivelano perfette per le transazioni anonime e sicure richieste dalle sale da gioco online, garantendo una maggiore tenuta del sistema del gambling.

Questo mondo ha bisogno di innovazioni costanti, così da garantire agli utenti un servizio più efficiente e proporre loro sempre qualcosa di nuovo e di coinvolgente: l’introduzione di bitcoin e monete digitali, altrettanto famose e performanti, garantisce proprio il giusto equilibrio tra innovazione e sicurezza, rivelandosi molto adatto ai giocatori abituali online.

Crypto gaming: di che cosa si tratta?

Col termine crypto gaming si intendono i giochi d’azzardo legati all’utilizzo delle criptovalute invece che dell’euro. Si tratta delle stesse modalità di gioco delle sale digitali, con gli stessi gameshow e le medesime regole. Ciò che cambia è solo la valuta utilizzata.

Quali sono le caratteristiche del crypto gambling?

Disponibilità in versione mobile e da desktop. Si può giocare in qualunque luogo grazie alla versione per smartphone e tablet, a patto di avere un dispositivo recente con una buona connessione; I movimenti bancari sono del tutto anonimi e non tracciabili. Gli istituti di credito e il fisco non possono al momento risalire a un movimento con criptovalute; È necessario avere già una buona esperienza nell’universo del trading e delle crypto. Per evitare brutte sorprese, è bene conoscere le basi del mondo delle crypto. Inoltre, bisogna leggere con attenzione i termini di uso del casinò prescelto; Bisogna disporre di un e-wallet, ossia di un portafoglio elettronico in cui conservare la propria moneta virtuale;

Per conoscere al meglio il mondo del gioco online, si può pensare di iniziare provando le versioni dimostrative dei diversi giochi, così da non investire denaro. Come in un percorso a step, si può passare poi all’utilizzo del denaro tradizionale, lasciando fuori dalle transazioni le criptovalute. Solo dopo aver acquisito esperienza nell’universo della criptomoneta, si può procedere al suo impiego nei casinò online predisposti.

Si consiglia inoltre di utilizzare sistemi di autenticazione a due fattori e antivirus di ultima generazione, quando ci si registra a un portale di gioco. È importante poi scegliere solo piattaforme con licenza ADM sicure e affidabili, garanzia di un’esperienza tranquilla, divertente e priva di imprevisti.