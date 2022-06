Come risolvere il trading disabilitato su Binance?

Il trading di criptovaluta su Binance è sempre più popolare tra gli investitori in questo mercato. Tuttavia, nell’utilizzo, se Binance ha disabilitato il trading sul tuo account, cosa dovrebbero fare gli utenti per risolverlo? L’articolo seguente mostra come risolvere questo problema.

Qual è la disabilitazione del trading su Binance?

Durante il trading su Binance, se un utente non può aprire nuovi ordini, liquidare vecchi ordini, effettuare depositi / prelievi, ecc., È un segno che l’account è bloccato.

I conti Binance sono disabilitati per il trading se l’utente riceve il messaggio “Errore verificatosi durante la richiesta: il trading è disabilitato su questo account. Controlla il tuo account”.

Perché il mio account Binance è disabilitato per il trading?

I trader sono spesso preoccupati quando Binance disabilita la funzione di trading. Tuttavia, questa situazione di solito si verifica perché Binance implementa misure di sicurezza per proteggere gli utenti. Pertanto, quando l’account riscontra questo problema, gli utenti dovrebbero scoprire con calma la causa per sapere come risolverlo.

L’errore di sistema di solito non causa la situazione di disabilitazione delle transazioni su Binance. Può accadere quando Binance implementa in modo proattivo misure di sicurezza per gli account dei clienti.

Alcuni motivi per cui un account utente è disabilitato per il trading sono i seguenti:

Forse Binance sta facendo manutenzione. Quando Binance mantiene o aggiorna il sistema, i trader spesso non sono in grado di eseguire funzioni di trading o prelievo. Se ciò accade, Binance di solito invia una notifica agli utenti tramite il sito Web o l’e-mail o nella cassetta postale di notifica dell’account. Questo errore viene corretto al termine del periodo di manutenzione.

Quando un utente cambia la password o rimuove alcune funzioni di sicurezza dell’account come SMS/Google Authenticator… Binance può anche bloccare la funzione di trading su Binance per 24 ore per garantire che non vi siano accessi non autorizzati da parte di truffatori.

Allo stesso modo, quando un utente ripristina i livelli di sicurezza, cambia e-mail, numero di telefono, sblocca l’account, ecc., Binance blocca le transazioni sull’account dell’utente.

Se Binance rileva segni insoliti di problemi di sicurezza dell’account utente, l’account verrà disabilitato anche per il trading.

Come risolvere il trading disabilitato su Binance?

Per ogni causa, l’utente può correggere l’errore di disabilitare le transazioni dell’account in modo diverso.

Se dopo aver controllato gli avvisi di Binance e trovato l’errore di invalidare la transazione a causa della manutenzione del sistema. Gli utenti non devono fare nulla per correggere questo errore oltre ad aspettare. Dopo il periodo di manutenzione, gli utenti accedono nuovamente al proprio account Binance e commerciano normalmente.

Se si verifica un errore di invalidamento della transazione a causa di modifiche alla sicurezza, gli utenti sono tenuti ad attendere oltre il tempo specificato da Binance. Binance può anche richiedere agli utenti di eseguire la verifica dell’identità per garantire che i truffatori non apportino modifiche all’account.

Se l’account Binance è ancora bloccato dal trading dopo aver eseguito i metodi di cui sopra, gli utenti possono contattare l’assistenza clienti di Binance. Quando contattano l’assistenza, gli utenti devono registrare un video o scattare una foto per descrivere accuratamente il loro problema. Di solito, il supporto di Binance è relativamente veloce se il dolore non è troppo grave.

Come contattare l’assistenza clienti per correggere il trading disabilitato sul conto Binance?

Nel caso in cui l’utente abbia verificato tutte le cause ma non sia ancora in grado di correggere l’invalidamento della transazione, è necessario contattare l’assistenza clienti come segue:

Accedi al tuo account e fai clic sulla finestra Supporto nella home page di Binance.

Se non riesci a trovare la finestra di supporto, accedi al tuo account e accedi al link: https://www.binance.com/en/chat.

Fai clic per selezionare Trading P2P, quindi seleziona Account P2P disabilitato / Impossibile negoziare con P2P.

Subito dopo, viene visualizzata la finestra di supporto di Binance con alcune istruzioni per aiutare gli utenti a capire il problema che potrebbero dover affrontare. Fai clic sul problema che più si avvicina alla tua situazione per le istruzioni.

Se ancora non lo risolve, invia immagini e video che mostrano chiaramente lo stato del tuo account e chatta con il supporto per chiedere aiuto.

Conclusione

Bloccare la funzione di trading su Binance può causare agli utenti molti problemi o influire sui risultati degli investimenti. Tuttavia, se l’account di un utente viene violato, questa può essere una misura efficace che Binance adotta per proteggere le risorse dei clienti. Se incontri questa situazione, trova con calma la causa e contatta l’assistenza clienti di Binance per consigli su come risolverla.