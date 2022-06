Previsione del prezzo CRO 2022

in

CRO si è schiantato per alcune ore. CRO è scambiato al di sotto di 0,15 dollari. Oggi la capitalizzazione di mercato e il volume sono diventati rossi. L’attuale rango di CRO è rimasto 23° per diversi giorni. Il CRO è diminuito del 2,70% nelle ultime 24 ore.

La raccomandazione tecnica è di essere neutrali per la giornata.

Periodo CRO BTC Ethereum Mana Ultimi 5 giorni +11,4% +3,41% +7,64% +14,0% YTD -78,1% -55,5% -67,7% -71,3%

CRONOS è una delle criptovalute con le peggiori prestazioni di quest’anno. Ha perso oltre il 70% del suo valore da gennaio 2022.

Cronos 2022 Performance WRT Volume e capitalizzazione di mercato

Volume Capitalizzazione di mercato 26 giugno 22,4 milioni di dollari 3,14 milioni di dollari 24 giugno 42,6 milioni di dollari $3.21B 23 giugno 23,4 milioni di dollari $3.05B 22 giugno 37,3 milioni di dollari $2.88B 8 giugno 22,2 milioni di dollari $4.45B 24 maggio 33,3 milioni di dollari $4.78B 1 maggio 237 milioni di dollari $7.91B 1 aprile 119 milioni di dollari 12,1 miliardi di dollari 1 marzo 139 milioni di dollari 11,0 miliardi di dollari 1 febbraio 118 milioni di dollari 14,7 miliardi di dollari 1 gennaio 156 milioni di dollari 14,7 miliardi di dollari

Previsione del prezzo CRO Crypto.com 2022

Data Prezzo massimo Nella media 27 giugno 2022 0,33 dollari TechNewsLeader Giugno 2022 0,59 dollari Prezzo di Digitalcoin Giugno 2022 $0,18 Cryptopredictions.com Giugno 2022 0,23 dollari

Previsione del prezzo CRO Crypto.com 2025

Data Prezzo massimo Previsione media del prezzo CRO 2025 27 giugno 1,34 dollari TechNewsLeader Giugno 2022 1,89 dollari Pricepredictions.net Giugno 2022 1,91 dollari Cryptopredictions.com Giugno 2022 0,22 dollari

Cos’è CRO?

CRO è un token nativo della casa di crypto.com. CRO è ora ribattezzata Coronas ed è stata ribattezzata nel mese di febbraio 2022. CRO è un token basato su Ethereum, ma crypto.com ha annunciato di recente di lanciare la propria blockchain pubblica open source.

Il CRO consente agli utenti di pagare di più ai commercianti online e talvolta funge anche da valuta intermedia che consente agli utenti di convertire la criptovaluta.

Vantaggio del CRO

Transazione istantanea e commissioni più basse

Migliora il supporto e i commercianti

CRO utilizza la tecnologia decentralizzata

Previsione del prezzo CRO Crypto.com 2022: alcuni fatti

CRO è un token nativo di uno dei più grandi exchange di criptovalute, Crypto.com. è stato inizialmente fondato da Bobby Bao, Gary Or, Kris Marszalek e Rafael Melo nel 2016 come “Monaco”. È stato rinominato crypto.com nel 2018.

La blockchain CRO si concentra sulla fornitura di utilità agli utenti delle soluzioni di pagamento, trading e servizi finanziari di Crypto.com.

CRO agisce come uno strumento che alimenta la spinta di Crypto.com ad aumentare l’adozione di criptovalute su scala globale.

Previsione del prezzo CRO di Crypto.com 2022: offerta totale

La fornitura totale di token CRO è di 30.263.013.692, che è anche l’offerta massima. Le monete CRO sono utilizzate per diversi scopi:

Il 30% viene utilizzato per gli incentivi di distribuzione e lancio secondari che sono stati rilasciati in lotti su base giornaliera per cinque anni a partire dal 14 novembre 2018. Il 20% viene utilizzato come riserva di capitale che è stata congelata fino al 7 novembre 2022. Il 20% viene utilizzato per incentivi a lungo termine di rete che sono stati congelati anche fino a novembre. 7, 2022 Il 20% è per le sovvenzioni dell’ecosistema che sono state congelate fino al lancio di Crypto.com Chain Mainnet Il 10% della moneta CRO deve essere utilizzato per lo sviluppo comunitario.

Come acquistare monete CRO?

Fase 1: per investire prima in CRO devi trovare uno scambio che offra CRO Coin for Trade

Passaggio 2: creazione di un account con Exchange

Passaggio 3: verifica la tua identità

Passaggio 4: finanzia il portafoglio

Passaggio 5: Effettua L’acquisto

Dove acquistare le monete CRO?

Gli scambi che offrono monete CRO per il commercio sono: