Previsione del prezzo XRP 2022

Nelle ultime 24 ore, XRP ha seguito la tendenza al ribasso. La capitalizzazione di mercato complessiva di Ripple è diminuita di quasi il 2%. L’attuale rango di XRP è 6° e la raccomandazione tecnica è di VENDERE per le prossime ore.

Previsione del prezzo XRP: ultimi 5 giorni e grafico delle prestazioni YTD

XRP BTC ETH Ultimi 5 giorni +12,1% +5,99% +15,5% YTD -57,5% -55,6% -67,7%

Previsione XRP 2022 e 2025, 27 giugno

Massimo Previsione media del prezzo XRP 2022 $ 0,59 CryptoPredictions.com $ 0,64 Prezzo di Digitalcoin 0,54 dollari

Massimo Previsione media del prezzo XRP 2025 $ 0,80 CryptoPredictions.com 0,72 dollari Prezzo di Digitalcoin $ 0,89

Volume Capitalizzazione di mercato 27 giugno 941 milioni di dollari 17 dollari B 22 giugno 1,06 milioni di dollari 15,5 miliardi di dollari 18 giugno 1403 milioni di dollari 14,9 miliardi di dollari 31 maggio 1738 milioni di dollari $20.4B 15 maggio 1428 milioni di dollari 21,6 miliardi di dollari 1 maggio 1658 milioni di dollari 29,2 miliardi di dollari 1 aprile 2092 milioni di dollari 39,8 miliardi di dollari 1 marzo 2877 milioni di dollari 37,6 miliardi di dollari 1 febbraio 1183 milioni di dollari $30.0B 1 gennaio 2022 1156 milioni di dollari $40.4B

In che modo XRP è diverso dagli altri?

Ripple si concentra sui servizi finanziari attraverso XRP Ledger e collabora con le tradizionali società di servizi finanziari. XRP è la criptovaluta che alimenta le transazioni (proprio come Eth o Matic)

Velocità e costi di transazione competitivi. I pagamenti tradizionali all’estero richiedono giorni rispetto a Ripple che richiede secondi.

XRP utilizza un protocollo di consenso con validatori che approvano rapidamente le transazioni. I validatori potrebbero essere banche e istituzioni finanziarie

Principali problemi con XRP

Ripple è una rete più privata in quanto le monete vengono rilasciate da Ripple direttamente a differenza di Bitcoin dove le monete devono essere estratte. Questo può influenzare negativamente il prezzo

Per molti versi, Ripple è molto più centralizzato di Bitcoin ed Ethereum dato il controllo sui validatori

Ripple è un caso in corso con la SEC che ha mantenuto basso il prezzo di XRP. È una delle pochissime criptovalute che non è cresciuta di molto negli ultimi 4 anni.

Perché XRP sta cadendo?

La causa di XRP contro la SEC continua senza fine in vista

Il mercato delle criptovalute si è dipanato dopo che l’inflazione è salita seguita dall’aumento dei tassi da parte della Fed.

XRP si riprenderà?

In termini di valore aggiunto ai consumatori e alle imprese, XRP soddisfa lo standard. Le probabilità che XRP vinca il suo caso contro la SEC sono alte se non molto alte. Tenendo conto di questi due fattori, crediamo che XRP inizierà il recupero nei prossimi 4-9 mesi. Il periodo esatto è difficile da individuare, ma dovrebbe essere in un momento in cui i fondamentali economici smettono di peggiorare. Un recupero completo ai massimi storici richiederà molto più tempo.

Previsione del prezzo di Ripple: come acquistare XRP?

Ecco alcuni passaggi per acquistare XRP:

Scegli uno scambio di criptovalute

La scelta di uno scambio XRP è piuttosto difficile in quanto la maggior parte degli scambi ha cancellato XRP dopo la causa.

Crea il tuo account con Crypto Exchange

Una volta deciso lo scambio, dovrai creare un account che richiederà i tuoi dati personali insieme alle informazioni bancarie. Nella maggior parte dei casi, depositerai denaro da un conto bancario, come il tuo conto corrente o di risparmio personale. Puoi anche generalmente completare i bonifici bancari, utilizzare una carta di debito o depositare denaro da PayPal.

Finanzia il tuo portafoglio

Una volta creato il tuo account, il passo successivo sarà finanziare il tuo portafoglio.

Acquista XRP

Una volta finanziato il tuo portafoglio, ora puoi utilizzare l’importo del portafoglio per acquistare XRP.