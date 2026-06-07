Crollo delle criptovalute: Bitcoin ed Ether registrano perdite settimanali significative

Una raffica di vendite ha trascinato giù bitcoin ed ether, cancellando quasi 390 miliardi di dollari dalla capitalizzazione complessiva e provocando massicce liquidazioni sulle posizioni con leva

La settimana ha mostrato una improvvisa e ampia ondata di realizzi che ha colpito il mondo delle criptovalute: bitcoin e ether hanno subito cali a doppia cifra, mentre il valore complessivo del mercato digitale è sceso di centinaia di miliardi. Dopo movimenti iniziali di vendita da parte di un grande detentore aziendale e deflussi continui dagli ETF su bitcoingli operatori hanno assistito a una delle peggiori correzioni dal 2026, con numerose posizioni a leva liquidate nel corso della settimana.

Nonostante una moderata stabilizzazione durante il fine settimana, i prezzi sono rimasti vicini ai minimi settimanali: BTC ha oscillato poco sopra i 60.000 dollari e ETH si è attestato intorno a 1.550 dollari, segnalando che la pressione di vendita non si è ancora completamente esaurita. Il quadro macroeconomico e la rotazione dei capitali verso altri settori hanno amplificato la volatilità e alimentato i timori di ulteriori ribassi.

Dimensione della perdita: capitalizzazione e liquidazioni

Nel corso della settimana il mercato delle criptovalute ha visto una riduzione di circa 390 miliardi di dollari nella capitalizzazione complessiva, che ora si trova intorno ai 2 trilioni di dollari, ben al di sotto del picco stagionale. Parallelamente, gli scambi derivati hanno registrato onde di liquidazioni significative: approssimativamente 7 miliardi di dollari in posizioni con leva sono state chiuse forzatamente, di cui la maggioranza erano posizioni longquindi scommesse rialziste che non hanno retto alla pressione del mercato.

Giorni con le correzioni più intense

La maggiore parte delle eliminazioni si è concentrata in due giorni distinti della settimana, quando la volatilità è salita e i meccanismi di margin call hanno agito in cascata. Queste liquidazioni hanno esacerbato i movimenti di prezzo, generando vendite automatiche che hanno spinto i corsi ancora più in basso in un effetto a spirale comune nelle fasi di mercato stressate.

Fattori scatenanti: vendite istituzionali, deflussi da ETF e concorrenza degli investimenti

All’origine del ribasso si è trovato un mix di cause: all’inizio della settimana un grande detentore aziendale di bitcoin ha venduto per la prima volta dopo anni, una mossa relativamente piccola in termini assoluti ma psicologicamente rilevante per il mercato. Contestualmente, gli ETF su bitcoin hanno continuato a vedere deflussi netti, mentre alcuni investitori hanno preferito riallocare capitale verso settori in forte attrazione, come le società legate all’intelligenza artificiale e le potenziali IPO di grandi nomi tecnologici.

La competizione tra asset rischiosi è diventata evidente: con il prezzo delle azioni di società legate all’IA ai massimi e attese offerte pubbliche initiali, per alcuni investitori il costo opportunità di detenere criptovalute è aumentato. Inoltre, il timore che i progressi dell’IA possano mettere in luce vulnerabilità tecniche in alcuni protocolli ha aggiunto una componente di rischio tecnologico, amplificando la fuga da asset percepiti come più esposti.

Impatto tecnico e reazioni del mercato

Tra gli aspetti tecnici emersi, la pressione sui rendimenti obbligazionari e la forza del mercato del lavoro hanno spinto gli operatori a rivedere le aspettative sui tassi di interesse, rendendo meno probabili tagli nel breve periodo. L’aumento dei tassi atteso da parte degli investitori ha avuto un impatto immediato sui prezzi degli asset rischiosi, incluso il Nasdaq 100, che ha registrato una giornata negativa significativa, contribuendo a raffreddare l’appetito per il rischio.

Per ora la crisi sembra parzialmente contenuta grazie alla chiusura dei mercati tradizionali nel fine settimana, ma resta alta l’incertezza: la tenuta o il recupero dipenderanno dall’evoluzione dei rendimenti obbligazionari, dalle mosse della banca centrale e dall’entità dei flussi in entrata o uscita dagli strumenti basati su criptovalute. Gli operatori rimangono vigili, consapevoli che nelle fasi di mercato estremo anche piccoli segnali possono fungere da catalizzatore per nuovi movimenti.