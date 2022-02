Crypto.com NFT: come acquistare NFT su Crypto.com

in

Il Crypto.com NFT Marketplace presenta artisti e creatori globali che vendono NFT sulla sua piattaforma.

Con l’interesse per gli NFT che continua a crescere, ora ci sono molti modi significativi per acquistare un NFT, con Crypto.com che ora offre il proprio mercato NFT.

Crypto.com è stato uno dei primi creatori di un mercato NFT tra i migliori scambi. Binance ha seguito con il proprio hub Binance NFT, mentre Coinbase prevede di lanciare Coinbase NFT in futuro.

Come qualsiasi altro mercato NFT, Crypto.com vanta anche un’elegante interfaccia utente user-friendly con funzioni e caratteristiche semplici per aiutare investitori e utenti a navigare nella complessa diffusione dell’ecosistema NFT. Diamo un’occhiata a come gli utenti possono acquistare NFT tramite Crypto.com.

Come acquistare NFT da Crypto.com NFT Marketplace?

Per acquistare NFT tramite il marketplace NFT Crypto.com, è necessario seguire questi passaggi.

Registrati e crea un account sul marketplace NFT Crypto.com.

Visualizza gli NFT elencati sulla piattaforma per effettuare un acquisto. Gli utenti possono anche visualizzare una nuova goccia disponibile facendo clic sulla categoria “drop” per vedere quali collezioni NFT sono disponibili per l’acquisto o meno.

Individua l’inserzione che desideri acquistare. Gli utenti possono anche “visualizzare le edizioni” simili all’NFT selezionato.

Fai clic sull’opzione “Acquista NFT” per bloccare il tuo acquisto.

Inserisci i dettagli di pagamento, scegliendo la criptovaluta pertinente per effettuare il pagamento.

Gli utenti possono anche collegare MetaMask, WalletConnect e altri portafogli crittografici per effettuare l’acquisto.

Cos’è Crypto.com NFT?

Fondato nel marzo 2021, il mercato NFT Crypto.com è stato lanciato per facilitare le vendite di NFT senza intoppi e aiutare il mondo ad adattarsi alle pratiche crittografiche e NFT tradizionali.

Fin dal suo inizio, la piattaforma ha facilitato le vendite NFT prodotte da artisti e creatori globali e ha fornito un trampolino di lancio costante per tali artisti per prosperare e prosperare nel dominio crittografico.

Inoltre, la piattaforma vanta una semplice interfaccia utente. Ciò offre una facile navigazione per gli utenti che desiderano scegliere e successivamente acquistare NFT.