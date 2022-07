Crypto.com rifiutata dall’errore emittente: ecco come correggere il problema

Crypto.com rifiutato dall’errore dell’emittente è piuttosto semplice da risolvere.

Stai cercando soluzioni su come risolvere crypto.com rifiutato da un errore di problema? Se sì, allora sei nel posto giusto.

Crypto.com è una piattaforma di scambio che consente anche ai suoi utenti di condurre crypto.com staking.

Lungo le linee, lo scambio sta espandendo continuamente la sua base aggiungendo crypto.com nuove inserzioni.

L’errore rifiutato dall’emittente significa semplicemente che un utente non è in grado di accedere alla sua carta o sta affrontando una sospensione / blocco temporaneo sulla sua carta di debito / credito.

Diamo un’occhiata a come gli utenti possono correggere il declino di crypto.com per errore dell’emittente in pochi passaggi guidati.

Possibili motivi per Crypto.Com rifiutati da un errore dell’emittente

Durante l’accesso ai servizi di Crypto.com, un utente potrebbe riscontrare un certo declino per errore dell’emittente, il che significa che l’emittente della carta di credito / debito non ha approvato la transazione corrente. Ciò può accadere a causa di molteplici motivi. Alcune delle cause più comuni per la comparsa di questo errore sono:

Server Overload

Uno dei motivi più comuni per cui questo errore può apparire può essere un sovraccarico temporaneo del server.

Fondi insufficienti nel tuo conto

Un altro motivo importante per cui potresti essere rifiutato da un errore dell’emittente può essere dovuto a fondi insufficienti nel tuo account.

Credenziali utente non valide

A volte un utente può immettere credenziali della carta errate che potrebbero richiedere la comparsa di questo errore.

Come correggere Crypto.com rifiutata dall’errore emittente

Per correggere il crypto.com rifiutato per errore dell’emittente. Un utente deve:

Controlla il saldo del conto e vedi se ha fondi sufficienti per eseguire la transazione.

Verificare se è prevista una manutenzione periodica del server e riprovare una volta che i server sono di nuovo attivi.

Inserisci le credenziali della carta con cura e controlla se l’utente ha digitato accidentalmente i dettagli della carta errati (date di scadenza, mesi e CVV)

Se nessuna delle soluzioni funziona, un utente può sempre provare a modificare il proprio metodo di pagamento e riprovare.