Trade su eToro: Quale è l’importo minimo

in

Quando si utilizza la piattaforma di trading eToro, gli investitori sono interessati all’importo minimo per aprire un ordine. In questo articolo, lo chiariamo.

Qual è la dimensione minima del trade su eToro?

La dimensione minima del trade è l’importo minimo che devi spendere per aprire un trade.

Su eToro, le dimensioni minime di negoziazione delle classi di attività sono diverse.

A partire dal 5 dicembre 2021, la dimensione minima del trade per tutti gli utenti di eToro è:

Classe di attività Nuova dimensione minima dell’operazione Scorte 10 dollari ETF 10 dollari Cripto 10 dollari Valute 1.000 dollari Comodità 1.000 dollari Indici 1.000 dollari

Si prega di notare che la dimensione minima del trade include la leva finanziaria*.

Esempio: se un utente eToro apre una posizione nel petrolio (materie prime), che ha una dimensione minima di $ 1.000, può investire un importo inferiore, purché la posizione faccia leva minima. Per questo esempio, un utente può investire $ 100 utilizzando la leva X10 e soddisfare comunque il requisito minimo di dimensione del trade.

* L’uso della leva finanziaria può essere limitato dalle misure dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Tuttavia, tieni presente che la piattaforma eToro è una piattaforma globale. In alcuni paesi, ci saranno regolamenti finanziari separati. Quindi le dimensioni minime degli scambi per attività diverse si applicano a seconda del paese o quando l’utente si è iscritto a eToro.

Supponiamo che la tua dimensione minima di trading sia diversa da quanto sopra. Non esitare a contattare l’assistenza eToro per verificare e ottenere la risposta.

Dimensione minima dell’operazione per il copy trade

L’importo minimo richiesto per copiare un altro trader è di $ 200 e il minimo per ogni posizione di copia è di $ 1.

Tuttavia, quando si inizia a copiare un popular investor. Dovresti leggere il loro referral per sapere quanto ti consigliano di iniziare a copiarli? Perché se copi troppo poco denaro, ci sono operazioni che copi sotto di loro sotto 1 dollaro. L’ordine non è nel tuo account. E così, l’effetto della copia delle opere differisce leggermente da quello dei popular investor.

Dimensione minima dell’operazione per i fondi Smart Portfolio

L’importo minimo richiesto per investire in fondi Smart Portfolio è di $ 500. Per GainersQtr, SharpTraders e ActiveTraders, l’importo minimo richiesto è di $ 5.000.

GainersQtr, ActiveTraders: è un portafoglio di copia di vari utenti sulla piattaforma di trading eToro selezionati da un algoritmo di sistema dal database eToro.

SharpTraders: Questa strategia di investimento Smart Portfolio raggruppa gli investitori con punteggi di rischio medi annuali che vanno da 2 a 7 a un tasso decrescente. È ribilanciato trimestralmente e comprende solo investitori con risultati elevati del rapporto di Sharpe e guadagni significativi. Ad ogni trader nel portafoglio viene impostato uno stop-loss del 5% per evitare grandi drawdown.

Approfitta della bassa dimensione minima del trade

eToro si è evoluto e ampliato enormemente nel corso degli anni. Hanno dovuto adattare e modificare le nostre offerte con ogni nuovo territorio per adattarsi alle normative locali, al pubblico e agli strumenti disponibili.

La dimensione minima del trade può essere una barriera all’ingresso per alcuni utenti che vogliono diversificare il proprio portafoglio o iniziare a esplorare nuovi mercati con piccoli capitali.

Inoltre, è fondamentale per eToro che gli utenti di tutto il mondo abbiano la stessa esperienza facile da usare sulla piattaforma eToro, indipendentemente da dove si trovino. Di conseguenza, eToro ha ridotto la dimensione minima della transazione e ha assicurato che sarebbe stata identificata in qualsiasi parte del mondo.

Le basse dimensioni minime degli scambi consentono agli utenti di diversificare ulteriormente i loro portafogli. E rendi la loro esperienza eToro ancora più piacevole.

Conclusione

La dimensione minima del trade della piattaforma di trading eToro è relativamente bassa rispetto ad altri scambi. Consente agli investitori di iniziare a fare trading con una quantità minima di capitale.

Oppure altri investitori possono sperimentare il trading di altre attività, diversificando i loro portafogli.