Crypto.Com Staking: come puntare criptovaluta su Crypto.com

Puntare su Crypto.com offre rendimenti interessanti agli investitori.

Crypto.com, proprio come Coinbase e altri scambi, supporta lo staking di criptovaluta, ma come funziona esattamente tutto?

Il processo di staking in criptovaluta è uno degli aspetti più importanti del trading che comporta il blocco delle proprie risorse crittografiche per guadagnare ricompense su di esso.

Come investitore cripto che desidera guadagnare di più, lo staking può essere uno di questi modi per acquisire entrate bonus a lungo termine.

Crypto.com, essendo uno dei principali scambi crittografici, facilita anche lo staking in cui gli utenti possono semplicemente puntare criptovaluta o utilizzare CRO, il token nativo di Crypto.com per guadagnare premi crittografici bonus. Ecco come funziona

Cos’è lo staking di criptovaluta?

Lo staking è un processo in cui le persone bloccano o contribuiscono con alcune delle loro partecipazioni crittografiche alla rete blockchain.

Il metodo consente agli utenti di guadagnare entrate sulle loro partecipazioni crittografiche che sono semplicemente in loro possesso.

Qualsiasi criptovaluta che supporta Proof-Of-Stake può essere puntata su varie piattaforme crittografiche, purché sia supportata.

Oltre a questo, alcuni utenti che optano per il crypto staking ottengono anche vantaggi supplementari come i diritti di voto e la libertà di partecipare al processo decisionale chiave di detta blockchain / scambio.

Come puntare criptovaluta su Crypto.com

Ecco i passaggi che devi intraprendere per puntare su Crypto.com