Le 10 migliori alternative a Shiba che sono destinate a esplodere

Mentre l’hype intorno a Shiba Inu diminuisce, gli investitori sono alla ricerca di alternative che abbiano fondamentali più forti.

Sono stati alcuni anni interessanti per le criptovalute. Le Shiba Inu coin non è stata certamente immune agli alti e bassi del mercato.

Tuttavia, offre anche una delle migliori opportunità crittografiche per investire se sei nuovo o stai solo cercando di iniziare con il trading di criptovalute.

Shiba Inu ha fatto enormi passi avanti per sbarazzarsi del suo tag meme coin e diventare una criptovaluta con usi reali. Questo è un grosso problema dato che Shiba Inu è uno dei migliori monete meme nel mercato delle criptovalute, uno che sembra probabile che superi molte delle migliori criptovalute.

Le cose hanno rallentato in modo abbastanza significativo sul fronte delle monete meme e Shiba Inu non ha fatto eccezione. Questo ha visto gli investitori iniziare a esaminare I concorrenti di Shiba Inu con maggiore utilità e garanzia di crescita del valore a lungo termine. Se stai facendo acquisti in giro per criptovalute ad alto potenziale, abbiamo compilato un elenco delle prime 10 alternative Shiba Inu che potrebbero esplodere nel 2022.

Top 10 La maggior parte delle criptovalute oltre a Shiba Inu

ApeCoin (APE)

ApeCoin ha un sacco di hype andando per questo al momento. Oltre all’hype del suo legame con il Bored Ape Yacht Club, ApeCoin sta attirando molta attenzione dopo la notizia che sarà presente in una mossa di Coinbase. Dato quanto sia vitale l’hype nel mercato delle criptovalute, ApeCoin è una buona scommessa quando si cerca di investire in alternative Shiba Inu quest’anno.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin è la moneta meme numero uno e una valida alternativa a Shiba Inu nel 2022. Mentre entrambi Shiba Inu e Dogecoin fortemente basato sull’hype, Dogecoin è la moneta meme preferita di Elon Musk. Data la quantità di influenza che Musk detiene nel mercato delle criptovalute, c’è la possibilità che possa pompare Doge, soprattutto ora che è il maggiore azionista del gigante dei social media Twitter.

Ethereum (ETH)

Ethereum è una piattaforma di contratti intelligenti che è arrivata a dominare il mercato Dapps. Oggi, la maggior parte dei token sul mercato funziona sulla blockchain di Ethereum. Ethereum è amato per essere resistente alla censura. Ora che è in procinto di passare a Eth 2.0 che lo renderà scalabile migliore; Ethereum è una criptovaluta che potrebbe sovraperformare Shiba Inu nel 2022.

Avalanche (AVAX)

Come Solana ed Ethereum, Valanga è una piattaforma blockchain che viene utilizzata per il lancio di Dapps. Avalanche si è costruita un nome come blockchain affidabile che può scalare abbastanza bene. Avalanche può gestire facilmente fino a 4500 transazioni al secondo senza affaticare la rete. Questo dà ad Avalanche un grande potenziale in Defi e NFT e lo rende una delle migliori criptovalute che potrebbe battere Shiba Inu nel 2022.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin è la criptovaluta numero uno sul mercato e la sua adozione è in aumento a livello globale. Oggi, è anche usato come valuta da un paese, El Salvador, e altri come l’Honduras stanno considerando lo stesso. Bitcoin sta anche guadagnando adozione come investimento a livello istituzionale. Questo indica Bitcoin come alternativa Shiba Inu che potrebbe esplodere nel 2022.

Solana (SOL)

In meno di due anni, Solana è diventata una delle blockchain di piattaforma più importanti sul mercato. Oggi Solana ha uno degli ecosistemi di Dapps in più rapida crescita, grazie alle sue elevate velocità di transazione e alle basse commissioni. Con gli NFT sulla blockchain Solana che ora crescono a un ritmo accelerato, SOL è senza dubbio un’alternativa Shiba Inu che potrebbe fare bene nel 2022 e battere SHIB in guadagni.

Decentraland (MANA)

Il Metaverse è un grosso problema e miliardi di dollari vengono pompati sul mercato. Decentraland è uno dei più noti giocatori di Metaverse sul mercato è destinato a beneficiare della crescita del Metaverse. Mentre anche Shiba Inu sta entrando nel Metaverse, le terre di Shiba Metaverse saranno vendute in Ethereum. Al contrario, le terre di Decentraland sono vendute in token MANA. Questo rende MANA una criptovaluta Metaverse con prospettive migliori di Shiba Inu.

XRP

XRP · è una criptovaluta che alimenta la rete di pagamenti transfrontalieri Ripple. XRP è stato frenato da problemi legali tra la SEC e i fondatori di Ripple. Questo nonostante la sua adozione in rapida crescita. Se il caso termina entro l’anno, XRP è senza dubbio una delle prime 10 criptovalute che potrebbe sovraperformare Shiba Inu nel 2022.

Polkadot (DOT)

Polkadot è una blockchain che collega diverse blockchain, contribuendo a creare una rete di blockchain in grado di gestire attività specializzate durante la comunicazione. Polkadot sta crescendo in popolarità perché affinché la blockchain prosperi nel futuro, l’interoperabilità deve essere al centro. Pertanto, per un investitore alla ricerca di alternative Shiba Inu per il 2022, Polkadot è una scelta abbastanza buona.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity è una piattaforma di gioco play-to-earn che consente ai giocatori di creare funzionalità per i giocatori che possono poi vendere come NFT. Le Axie Infinito la piattaforma sta crescendo abbastanza velocemente e ora ha una delle collezioni NFT più preziose. Con l’ecosistema di gioco Axie Infinity su una traiettoria di crescita, non c’è dubbio che Axie Infinity sia una criptovaluta Metaverse che potrebbe battere Shiba Inu nel 2022.