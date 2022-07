Cryptohopper: cos’è e come funziona

Cryptohopper è un robot di trading di criptovaluta progettato per semplificare il processo di trading di criptovalute e aiutare i trader di tutti i livelli di esperienza a sfruttare al meglio le loro opportunità di trading, massimizzare i loro profitti e ridurre la possibilità di perdite.

Mentre ci sono un certo numero di bot di trading di criptovaluta attualmente disponibili come 3commas, Cryptohopper mira a potenziare i trader fornendo un servizio facile da usare e completo che consente ai suoi utenti di scambiare facilmente più criptovalute rimuovendo le fragilità umane dal loro processo di trading.

Il bot semi automatizzato non garantisce profitti e consente semplicemente ai trader di effettuare operazioni più intelligenti basate su approcci di trading programmati algoritmicamente e segnali esterni.

Cryptohopper a colpo d’occhio

Prezzo Prova gratuita / $19 / $49 / $99 al mese Opzioni di pagamento

PayPal / Bonifico bancario / Crypto Supporto per Exchange

OKEX / KuCoin / Bitvavo / Binance / Binance US / Coinbase Pro

Bittrex / Poloniex / Kraken / Bitfinex / Huobi Basato su cloud

Sì Segnali Marketplace di segnali gratuiti e a pagamento Strategie 30+ indicatori / 90+ modelli di candele

Panoramica di Cryptohopper

Il sito web di Cryptohopper afferma che il progetto è stato avviato da due fratelli: Ruud Feltkamp e Pim Feltkamp uno un attore di soap opera diventato day trader di successo, e l’altro, un brillante sviluppatore web.

I due hanno unito le loro idee, abilità ed esperienze per creare un bot che commercia automaticamente per l’utente, funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e scambia una varietà di monete, pur essendo compatibile con un certo numero di scambi di criptovaluta tramite un’interfaccia di programmazione applicativa (API).

La piattaforma è di proprietà e gestita da Cryptohopper BV che ha sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e il dominio cryptohopper.com è stato registrato a luglio 2017.

Il sito ufficiale ospita il bot di trading semi-automatizzato che consente ai trader di rimuovere le tendenze e le emozioni umane dal processo di trading e di affidarsi invece ad algoritmi di trading basati su tecniche e approcci di trading programmati.

Gli utenti possono anche iscriversi a segnali esterni e la soluzione di trading manipolabile è rivolta ai trader di criptovaluta di tutti i livelli di esperienza e il team ha annunciato di avere oltre 75.000 utenti.

Cryptohopper è compatibile con un massimo di 75 criptovalute e nove principali scambi tra cui Binance, Bitfinex, Bittrex, Coinbase Pro, Cryptopia, Huobi, Kraken, Kucoin e Poloniex.

Caratteristiche di Cryptohopper

Funzionalità – Cryptohopper funziona come una soluzione basata sul web e presenta un’interfaccia utente facile da usare e intuitiva che include una vasta gamma di funzioni. Gli utenti possono configurare il bot per il trading automatico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e utilizzare sia il trading algoritmico che quello sociale . Le strategie di trading possono essere derivate tramite vari indicatori tecnici o seguendo le azioni di esperti di trading di terze parti.

– Cryptohopper funziona come una soluzione basata sul web e presenta un’interfaccia utente facile da usare e intuitiva che include una vasta gamma di funzioni. Gli utenti possono configurare il bot per il trading automatico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e utilizzare sia che Le strategie di trading possono essere derivate tramite vari o seguendo le azioni di esperti di trading di terze parti. Tecnologia – Il trading semi-automatizzato avviene tramite l’integrazione API con una gamma di scambi di criptovaluta e il servizio può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo connesso a Internet come desktop, laptop, tablet o telefono cellulare.

– Il trading semi-automatizzato avviene tramite l’integrazione API con una gamma di scambi di criptovaluta e il servizio può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo connesso a Internet come desktop, laptop, tablet o telefono cellulare. Gamma di strumenti – La piattaforma offre una buona gamma di strumenti di trading e incorpora funzionalità come uno strumento di backtesting bot, modelli configurabili e salvabili, trailing stop e indicatori tecnici personalizzabili . Gli utenti possono anche fare affidamento su indicatori come Stoch, RSI, Bollinger Bands e MACD.

– La piattaforma offre una buona gamma di strumenti di trading e incorpora funzionalità come uno strumento di backtesting bot, modelli configurabili e salvabili, trailing stop e indicatori tecnici personalizzabili Gli utenti possono anche fare affidamento su indicatori come Stoch, RSI, Bollinger Bands e MACD. Integrazione di Exchange – Cryptohopper è attualmente compatibile con nove scambi tra cui Binance, Bitfinex, Bittrex, Coinbase Pro, Cryptopia, Huobi, Kraken, Kucoin e Poloniex. Supporto per BitFlyer, Bitstamp, CEX. IO, Cobinhood e HitBTC dovrebbero arrivare presto.

– Cryptohopper è attualmente compatibile con nove scambi tra cui Binance, Bitfinex, Bittrex, Coinbase Pro, Cryptopia, Huobi, Kraken, Kucoin e Poloniex. Supporto per BitFlyer, Bitstamp, CEX. IO, Cobinhood e HitBTC dovrebbero arrivare presto. Assistenza clienti – La piattaforma incorpora un team di supporto disponibile per affrontare eventuali problemi. Gli utenti possono contattare il team inviando un ticket di supporto nella sezione Supporto e possono anche essere contattati tramite il proprio account Twitter, il gruppo Telegram e Facebook Il sito Web contiene anche una serie di domande frequenti nella sezione Supporto, nonché una serie di tutorial che aiutano gli utenti a navigare nella piattaforma. Inoltre, il team ha anche prodotto la videoteca Cryptohopper Academy.

Registrazione dell’account Cryptohopper

La creazione di un account è un processo semplice e la pagina principale ha una scheda verde “Iscriviti” nella parte superiore della pagina.

1) Crea un account

Visita il sito Web di Cryptohopper e inserisci un nome, un indirizzo e-mail, un nome utente e una password per registrarti.

È quindi possibile confermare l’account e-mail facendo clic sul collegamento di attivazione nell’e-mail inviata e accedere alla dashboard.

2) Configura il tuo account

Da qui puoi semplicemente seguire la procedura guidata in quanto ti aiuterà a configurare rapidamente la tua tramoggia. Devi solo selezionare uno scambio e configurare il bot tramite le chiavi API del tuo exchange preferito e anche impostare le configurazioni di base della tramoggia. Il processo è molto semplice e ci sono collegamenti a tutorial e ulteriori informazioni utili su ogni passaggio.

Da qui puoi iniziare immediatamente a utilizzare la tua tramoggia e, una volta utilizzata la procedura guidata e configurato il tuo account, sarai in grado di accedere a una serie di funzionalità dalla dashboard. Puoi iscriverti ai segnali, configurare i modelli e iniziare il backtesting del bot, nonché impostare l’autenticazione a due fattori sul tuo account.

3) Iscriviti ai segnalatori sul Marketplace

Cryptohopper consente agli utenti di iscriversi a segnali esterni professionali integrati e il servizio di signaller è fornito da trader esperti che cercano segni positivi di una mossa verso l’alto. Sono disponibili sia abbonamenti gratuiti che a pagamento e i bot possono essere configurati per seguire i segnalatori in pochi clic.

I segnalatori hanno rapporti sulle prestazioni facilmente accessibili e la loro redditività può essere monitorata, inoltre utilizzano algoritmi di cloud computing e apprendimento automatico per monitorare costantemente numerosi indicatori tecnici in una vasta gamma di valute digitali.

È possibile combinare contemporaneamente segnali di acquisto e indicatori di analisi tecnica, oltre a impostare limiti di stop e trailing stop.

Prezzi di Cryptohopper

Sono disponibili tre piani tariffari principali; tuttavia, Cryptohopper consente anche ai membri di utilizzare una prova gratuita per 7 giorni, nota come “Pioneer Plan”

Gli utenti possono semplicemente registrarsi e iniziare a utilizzare il servizio senza dover inviare alcun dettaglio di pagamento. Al termine del mese di prova, la tramoggia viene automaticamente disabilitata e gli utenti possono quindi scegliere di acquistare un abbonamento completo.

I piani per chiunque scelga di iscriversi sono i seguenti:

Piano Pioneer: prova gratuita per 7 giorni

80 posizioni

Max 15 monete selezionate

Max 2 trigger

TA con intervallo di 10 minuti

1 Bot di trading simulato

Explorer: pacchetto iniziale ($ 19 al mese)

80 posizioni

Max 15 monete selezionate

Max 2 trigger

TA con intervallo di 10 minuti

1 Bot di trading simulato

Adventure: Pacchetto Trader Plus ($ 49 al mese)

200 posizioni

Max 50 monete selezionate

Max 5 trigger

TA con intervallo di 5 minuti

1 Bot di trading simulato

Arbitraggio di scambio

Hero: Pacchetto Pro Trader ($ 99 al mese)

500 posizioni

Max 75 monete selezionate

Max 10 trigger

TA con intervallo di 2 minuti

Tutte le monete per i segnali

Arbitraggio di mercato

Market-Making

1 Bot di trading simulato

È possibile pagare al mese o acquistare il servizio per un anno intero, è anche importante notare che Cryptohopper non fornisce alcun rimborso e gli utenti dovrebbero sfruttare al meglio la prova gratuita prima di impegnarsi in un abbonamento.

Quanto è adatto ai principianti Cryptohopper?

Mentre molti bot di trading sono meglio riservati ai trader più esperti, Cryptohopper include una serie di funzionalità rivolte ai neofiti. Questi includono la Hopper Academy che è disponibile per tutti i membri e consente a tutti di accedere a una videoteca che spiega come funziona Cryptohopper e i modi migliori per utilizzare il servizio.

Cryptohopper ha anche sviluppato una comunità attiva e per i nuovi entranti nel trading di criptovaluta questo dovrebbe rivelarsi immensamente utile. Ci sono gruppi Discord e Telegram attivi, oltre a un forum speciale per i membri disponibile in inglese, francese, spagnolo, olandese e portoghese.

Di conseguenza, i nuovi utenti sono in grado di conversare e imparare da utenti più esperti di tutto il mondo e continuare a imparare tutto il giorno.

La piattaforma è stata inoltre progettata per essere facile da usare e non richiede alcuna esperienza di programmazione professionale o conoscenze o abilità tecniche avanzate.

Inoltre, Cryptohopper consente anche un backtesting completo e i principianti possono facilmente verificare se le loro configurazioni funzionano in modo accurato giocando e testando la loro configurazione.

Gli utenti possono vedere quanto avrebbero guadagnato in passato e regolare i loro bot per ottenere una maggiore comprensione di come funziona tutto mentre imparano ancora le corde.

Mercato Cryptohopper

La tua dashboard di Cryptohopper ti darà accesso al loro mercato, questa è una funzionalità che molte piattaforme di trading stanno includendo in questi giorni. Il mercato ti consente di ottenere strategie di trading per i tuoi bot: alcune di queste sono gratuite e altre a pagamento. Questo è ottimo per i principianti in quanto essenzialmente ti consente di “plug & play” la strategia scelta creata da trader più esperti e testarla sul tuo account.

Se sei un esperto nella creazione di bot di trading, questo potrebbe anche essere una fonte di reddito per te creando e vendendo i tuoi modelli sul mercato.

Cryptohopper è sicuro?

Il progetto è molto attivo sui social media e vanta un gran numero di utenti, e i nuovi membri possono anche sfogliare i post di Reddit per interagire con gli utenti passati e valutare il sentimento generale riguardo al progetto.

Tuttavia, ci sono informazioni limitate disponibili su chi c’è dietro il progetto, anche se la società ha reso pubbliche le sue informazioni sulla società olandese ed è registrata come Cryptohopper BV, Johan van Hasseltweg 18A 1022 WV, Amsterdam, Paesi Bassi.

Come con tutti i bot di trading, gli utenti non sono tenuti a trasferire denaro su un account controllato dagli sviluppatori di bot, poiché i bot di solito funzionano tramite un’API che consente loro di eseguire operazioni su scambi collegati. È necessario fornire le tue chiavi API generate sui tuoi scambi preferiti e queste chiavi danno al bot un accesso limitato al tuo account per scopi di trading.

Inoltre, i bot non ottengono i diritti di recesso e, in caso di hack o violazione dei dati, gli attori nefasti non sarebbero in grado di accedere direttamente ai tuoi fondi. Il team di Cryptohopper ha anche sviluppato rapporti di lavoro con alcuni dei principali scambi del settore e gli utenti possono anche impostare l’autenticazione a due fattori (2FA) al fine di proteggere ulteriormente i propri account.

Riepilogo di Cryptohopper

Cryptohopper è un bot di trading automatizzato che commercia per tuo conto utilizzando algoritmi di trading. Una volta collegata una tramoggia a uno scambio di criptovaluta, è possibile selezionare una serie di strategie che il bot implementerà per cercare di realizzare un profitto.

La dashboard online consente agli utenti di monitorare facilmente le loro prestazioni e i rapporti dei segnalatori e di sottoscrivere i migliori segnali.

Gli utenti possono anche tenere traccia delle loro statistiche e della cronologia di trading, nonché dei movimenti di prezzo di circa 75 criptovalute. Sebbene il servizio sia semplice da configurare e facile da usare, incorpora anche una gamma completa di funzionalità di trading tra cui:

Trailing stop-loss

Trailing stop-buy

Media dei costi in dollari

Cortocircuito

Trailing stop-short

Pool di configurazione

Trigger

Backtesting

Portafoglioscrubber

Sincronizzazione automatica

Fondi di riserva

Compra e vendi manualmente

Conclusione

Cryptohopper è stato progettato per fornire alla comunità generale delle criptovalute una soluzione praticabile che aiuta i trader a generare profitti su una base più coerente. Il mix di indicatori tecnici e esperti di trading o segnalatori di terze parti offre ai trader maggiori opzioni, così come il modello e le funzionalità di backtesting.

Mentre Cryptohopper è essenzialmente un bot di trading algoritmico, è facile da configurare e utilizzare e si adatta ai trader più recenti e ai professionisti più esperti. Il team ha compiuto notevoli sforzi nello sviluppo di una piattaforma che sia adatta ai principianti e i nuovi utenti siano anche in grado di accedere a una vasta formazione e sezioni di risorse guidate dalla comunità.

L’inclusione della serie di video Cryptohopper Academy e del forum Hopper multilingue sono estremamente vantaggiosi per chiunque stia ancora facendo i conti con il trading di criptovalute o imparando come utilizzare i bot di trading.

Con il suo elenco completo di funzionalità, la facilità d’uso generale e il supporto per 75 diverse criptovalute e nove scambi leader, Cryptohopper ha molto da offrire e fa bene a distinguersi in un mercato pieno di bot di trading concorrenti e piattaforme di gestione delle criptovalute.

Per rimanere al sicuro, è meglio impostare 2FA sul tuo account e sfruttare appieno la prova gratuita, oltre a prendere un modesto impegno finanziario per iniziare. Potrebbe anche essere una buona idea collegare il bot con un account live che contiene una quantità moderata di fondi in quanto vi è meno rischio se il bot sottoperforma o i segnali non generano i risultati attesi.

È anche importante notare che mentre i bot di trading non hanno accesso al prelievo, se diventano compromessi, gli attori malintenzionati possono sfruttare l’accesso API di un bot per acquistare monete di valore estremamente basso che vengono quindi “pompate e scaricate”. Questo è successo in passato ed è un problema di sicurezza che deve essere affrontato sia dagli sviluppatori di bot di trading che dagli scambi di criptovaluta.

Inoltre, gli utenti hanno riferito che i segnali gratuiti di terze parti sono di bassa qualità, specialmente nei mercati laterali o ribassisti poiché le notifiche arrivano troppo tardi ed espongono il bot di trading a improvvise flessioni. Di conseguenza, gli utenti dovrebbero dedicare un po ‘di tempo alla ricerca di segnalatori e cercare di abbonarsi ai servizi di segnale a pagamento più affidabili.

Detto questo, con il mercato che inizia a riprendersi, i nuovi trader possono guardare alla piattaforma Cryptohopper come un modo semplice per familiarizzare con i mercati e imparare a scambiare criptovalute prima di sperimentare una nuova corsa al rialzo.

La piattaforma è ben posizionata per servire sia i trader nuovi che quelli più esperti e incorpora una serie di funzionalità di cui tutti i suoi membri possono cercare di beneficiare. È ben progettato, facile da usare e ha sviluppato un’eccellente reputazione nel corso degli anni e come tale ti consigliamo di verificarli.