Fusi orari su TradingView: come visualizzarlo e modificarlo

TradingView è una piattaforma globale di grafici online. Pertanto, la piattaforma Tradingview deve avere più fusi orari per servire i clienti in tutto il mondo. Il seguente articolo insegna il fuso orario e come visualizzare e modificare i fusi orari su TradingView.

Fusi orari su TradingView

Ogni utente in un paese o in una località diversa potrebbe dover utilizzare un fuso orario diverso. L’utilizzo di un fuso orario che corrisponde all’utente attivo rende il monitoraggio del grafico più facile da capire e più conveniente.

Dal 2015, TradingView ha tutti i principali fusi orari. Cioè, gli utenti possono scegliere qualsiasi fuso orario nel mondo da utilizzare e monitorare il grafico a piacimento.

Cos’è la zona UTC?

Gli utenti visualizzano un grafico su TradingView nel fuso orario predefinito quando aprono un grafico. Di solito, l’ora predefinita su TradingView è UTC. UTC è l’acronimo di Coordinated Universal Time.

In poche parole, UTC è l’ora standard internazionale.

Che cos’è il fuso orario di Exchange?

Su TradingView, utilizziamo anche il tempo di scambio. È il fuso orario in cui si trova lo scambio. Ad esempio, un titolo quotato alla borsa NASDAQ di New York utilizza il fuso orario UTC-4. Significa che quando si utilizza il fuso orario di Exchange per visualizzare il grafico di questo titolo, l’utente guarderà sul fuso orario UTC-4.

Come visualizzare il fuso orario sul grafico di TradingView?

Metodo 1: Il modo più semplice è guardarlo sull’orologio del grafico Di TradingView. Questo misuratore si trova nell’angolo in basso a destra del grafico. Fare clic sull’orologio e selezionare il fuso orario appropriato.

Metodo 2: fai clic sull’icona Impostazioni nell’angolo in alto a destra del grafico, quindi seleziona Simbolo e trova la casella Fuso orario nell’angolo inferiore della finestra.

Come modificare il fuso orario su TradingView?

Dopo aver visualizzato il fuso orario nei due modi sopra menzionati, l’utente può modificare il fuso orario a piacimento. Per modificare il fuso orario in Impostazioni, gli utenti accedono alla scheda Simbolo. Nella casella Fuso orario selezionare il fuso orario che si desidera utilizzare e fare clic su OK.

Gli utenti possono modificare rapidamente il fuso orario direttamente sul grafico facendo clic sul fuso orario appropriato sull’orologio nell’angolo in basso a destra del grafico.

Inoltre, gli utenti possono anche modificare il fuso orario del grafico modificando il fuso orario nelle impostazioni della calcolatrice.

Dopo aver modificato il fuso orario, l’utente può visualizzare immediatamente il grafico nel nuovo fuso orario senza chiudere la finestra del grafico per ricaricare o intraprendere ulteriori azioni.

Quale fuso orario devo usare per visualizzare i grafici su TradingView?

Molti trader professionisti credono che: il tempo di scambio dovrebbe essere usato. Gli utenti possono utilizzare qualsiasi fuso orario. Tuttavia, se gli utenti utilizzano gli script di TradingView (ad esempio, per impostare avvisi sui prezzi), l’utilizzo dell’ora di Exchange aiuta a prevenire errori o conflitti nei grafici durante l’uso.

In molti casi, gli utenti ricevono un errore quando utilizzano TradingView perché non utilizzano il fuso orario del grafico per Exchange. Tuttavia, se non si utilizza lo script di installazione aggiuntivo su TradingView, gli utenti possono facoltativamente scegliere qualsiasi fuso orario più facile da capire e seguire il grafico.

Alcuni problemi da notare quando si imposta il fuso orario

Gli utenti possono visualizzare il grafico in ora locale o UTC o ora di Scambio. Quando si utilizza un fuso orario, i dati sul grafico TradingView non sono interessati. Le ore di scambio non contano con sessioni di trading di 24 ore. Per verificare che sia impostato il fuso orario corretto, controlla l’orologio nell’angolo in basso a destra del grafico.