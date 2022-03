CXIP: cos’è e come funziona

In questa recensione, esamineremo CXIP.io, una piattaforma per coniare NFT per i creatori. In particolare, ci concentreremo sulle caratteristiche chiave della piattaforma, come la sua funzione di coniare, verificare e guadagnare royalties cross-market con NFT oltre alla sua sicurezza, tra gli altri.

Informazioni su CXIP

Fondato nel 2021 dall’avvocato di proprietà intellettuale Jeff Gluck, CXIP è un protocollo di conio di token non fungibili (NFT) progettato per i creatori digitali, con sede in California, Stati Uniti.

CXIP fornisce ai creatori una piattaforma per coniare NFT con contratti intelligenti personali, provenienza verificabile, royalties avanzate e sicurezza all’avanguardia.

Lo scopo di CXIP è quello di assistere tutti gli attori del mercato nell’adozione di questa tecnologia di conio migliorata e standardizzata, a sua volta contribuendo a garantire la coerenza e la compatibilità del settore della cripto arte.

Gli utenti possono convalidare i loro NFT sulla piattaforma di conio CXIP prima di venderli sul mercato aperto. Il programma tenta di contrastare la prevalenza di opere d’arte NFT contraffatte che sono riuscite a infiltrarsi e ad avere un impatto negativo sulle principali aste negli ultimi anni.

In particolare, la piattaforma offre ai creatori quanto segue:

NFT alla menta: Gli utenti possono coniare NFT direttamente sulla piattaforma, quindi venderli su più mercati.

Verificare CXIP NFT: La piattaforma semplice da usare consente la vera proprietà del creatore, la provenienza on-chain e le royalties cross-market. Application programming interface (API): l’API della piattaforma può essere facilmente scaricata e utilizzata su un back-end per consentire il conio di NFT. I creatori possono integrare perfettamente il software di conio CXIP in qualsiasi mercato o azienda.

Perché gli artisti digitali usano CXIP?

La tecnologia blockchain e gli NFT hanno annunciato l’alba di una nuova era nella finanza, con il lancio di CXIP che offre la possibilità di coniare NFT sul mercato aperto e sulle case d’asta.

In particolare, il «Minting» è la procedura attraverso la quale viene prodotto un NFT e, se tale processo è difettoso, l’NFT risultante è difettoso.

Poiché un NFT coniato in modo sicuro e adeguato è l’unico metodo per garantire una provenienza autentica e una validità verificabile, i creatori hanno cercato un modo per assicurarsi che il loro lavoro sia correttamente autenticato.

Attualmente, ci sono alcuni mercati che coniano NFT utilizzando metodi di conio inefficienti e difettosi, che offrono opportunità per la produzione di NFT contraffatti e la perpetrazione di transazioni fraudolente; di conseguenza, CXIP mira ad affrontare il problema.

CXIP produce un metodo di conio avanzato che è universalmente applicabile allo sviluppo di NFT validi e sicuri in tutto il settore crittografico;

La piattaforma di conio di nuova introduzione consente agli utenti di verificare i propri NFT prima di metterli in vendita;

CXIP combatte il problema delle opere d’arte NFT non autentiche che sono riuscite a sfuggire e influenzare le principali aste;

In sostanza, la piattaforma offre un modo per convalidare gli NFT, che; quindi, dando maggiore protezione sia ai clienti che ai creatori;

CXIP sta lavorando per conto degli artisti per garantire che ricevano royalties per le loro vendite, per consentire ai creatori di possedere i contratti intelligenti che usano per scambiare i loro token e per garantire che i loro NFT non vadano persi;

La piattaforma consente ai suoi utenti di coniare gli NFT, che alla fine possono essere utilizzati all’interno del metaverso mentre Web3 continua a svilupparsi.

Caratteristiche principali di CXIP

In generale, CXIP ha sette caratteristiche chiave per offrire un nuovo mezzo di utilità finanziaria per gli NFT:

1. Royalties senza confini cross-market

Utilizzando l’innovativo contratto intelligente PA1D™ di CXIP, i pagamenti delle royalty possono essere distribuiti in tutti i mercati senza interruzioni, grazie a royalties senza confini. Pertanto, utilizzando contratti intelligenti PA1D per garantire che le royalties siano ininterrotte su più mercati.

Poiché CXIP offre transazioni multipiattaforma che possono essere utilizzate per eliminare frodi e contratti annullati, la piattaforma può garantire che gli artisti guadagnino royalties mentre i loro NFT vengono copiati e distribuiti online.

2. Permanenza

I metadati NFT vengono salvati in modo permanente attraverso il processo di conio di CXIP, che utilizza l’InterPlanetary File System (IPFS), che è un protocollo e una rete peer-to-peer per l’archiviazione e la condivisione di dati in un file system distribuito oltre alla tecnologia Arweave.

3. Prevenzione di frodi e furti

CXIP verifica e controlla ogni singolo NFT, rilevando eventuali falsi e monitorando la catena di provenienza.

4. Compensazione del carbonio

Dato che una NFT media produrrà 211 kg di anidride carbonica in una vita a causa del conio e dell’acquisto di NFT, il conio CXIP utilizza la compensazione del carbonio per fornire ai mercati e agli artisti una soluzione a questo problema.

5. Immutabilità del carico utile

La piattaforma conia NFT con URL immutabili unici nel loro genere che proteggono il contenuto dalla manipolazione.

6. Registrazione del copyright

CXIP offre anche un servizio aggiuntivo aggiuntivo che consente agli artisti di registrare il loro lavoro presso l’Ufficio del copyright degli Stati Uniti per la protezione legale.

7. Provenienza autenticata

Il processo di creazione del portafoglio o del portafoglio proxy user-friendly richiede che ogni NFT sia “firmato” dal creatore, quindi c’è una reale provenienza, identità e sicurezza per tutti gli NFT.

CXIP è sicuro?

Al fine di proteggere le sue risorse digitali, la startup ha collaborato con vari musicisti e artisti, tra cui Pharrell Williams, il famoso produttore musicale e performer.

CXIP è la prima piattaforma blockchain a fornire un sistema per certificare gli NFT, fornendo quindi una maggiore sicurezza sia agli acquirenti che agli artisti nel processo;

La piattaforma esegue un processo di conio controllato e ha una serie di misure in atto per tracciare e monitorare le contraffazioni;

La startup utilizza una varietà di misure tecnologiche, organizzative e fisiche per proteggere gli account e le informazioni personali degli utenti personali.

Inoltre, la piattaforma si è anche assicurata un investimento iniziale di $ 1,7 milioni da partner strategici, con il coinvolgimento di molti fondi e investitori angel, tra cui Arweave, Wave Financial, Arca, GMoney NFT, Larry Warsh, Courtside Ventures e Mechanism Capital, tra gli altri.

Conio di NFT con CXIP

La piattaforma CXIP collega le API con tutti i principali mercati NFT al fine di facilitare il conio, quindi le scelte per il conio NFT devono essere suddivise solo in due flussi diversi e indipendenti:

Zecca NFT per la prima volta – Questo è per coloro che non si sono ancora registrati per un account nel Sistema saranno in grado di completare il processo di conio e raccogliere tutte le informazioni necessarie. Successiva Zecca NFT – Questo è per gli utenti che hanno già un account su CXIP. Dopo l’autenticazione riuscita di questi utenti, sarà necessaria solo una parte delle informazioni.

Dopo l’invio di opere d’arte, artisti e creatori sono tenuti a inserire le informazioni di pagamento per raccogliere i pagamenti NFT Minting.

Commissioni e pagamenti

Per l’utilizzo o l’accesso ai servizi di CXIP, non ti verrà addebitato alcun costo. Tuttavia, quando si coniano NFT, la piattaforma può raccogliere gas o altre commissioni di transazione imposte da Ethereum e / o altre blockchain.

I pagamenti saranno gestiti tramite Stripe, che è un servizio di elaborazione dei pagamenti di terze parti.

La piattaforma utilizza anche MetaMask come fornitore di servizi di portafoglio di criptovaluta di terze parti.

Assistenza clienti

CXIP è attivo sulle piattaforme social, quindi i creatori che incontrano problemi nei loro tentativi di coniare NFT sono in grado di contattarli sia tramite Discord che Twitter.

In alternativa, se hai domande, commenti o desideri ricevere ulteriori informazioni, puoi contattare CXIP all’indirizzo: [email protected]

Come creare un account su CXIP (passo dopo passo)

Fase 1: Vai su https://cxip.io e fai clic su [ACCEDI] nell’angolo in alto a destra.

Fase 2: Nella schermata successiva fare clic su [Crea account].

Passo 3: Quindi, inserisci i tuoi dati e fai clic su [Iscriviti].

Passo 4: Infine, arriverai alla dashboard con accesso alle schede NFT, Royalties e Fatturazione. L’intero processo richiede meno di due minuti per essere completato.

Pro e contro di CXIP

Pro

È possibile convalidare l’autenticità degli NFT;

CXIP non addebita alcun costo per l’utilizzo dei propri servizi;

Soluzione di conio all’avanguardia;

Integrare perfettamente il software di conio CXIP in qualsiasi mercato o azienda;

Provenienza on-chain.

Contro

La piattaforma manca di guide video;

CXIP non ha alcuna pagina FAQ per i suoi utenti.

Considerazioni finali

Tutto sommato, le NFT e le risorse digitali continuano a essere esplorate e a trasformare rapidamente il settore finanziario, ma ci sono ancora difficoltà che devono essere affrontate. CXIP fornisce agli artisti di criptovaluta una soluzione di conio avanzata e standardizzata che cerca di alleviare le sfide che interessano gli artisti digitali NFT.

Sebbene gli NFT forniscano una registrazione transazionale dell’opera, non danno necessariamente l’identità del creatore né possono garantire la validità della creatività in quanto gli NFT non hanno bisogno di artisti per stabilire la loro identità prima di coniare un’opera, consentendo attività illegali. CXIP mira a risolvere questo problema dando al creatore la proprietà, la provenienza on-chain e le royalties cross-market.

Nel complesso, la piattaforma fornisce contratti intelligenti personali, provenienza verificabile, royalties migliorate e sicurezza ultramoderna, nei suoi tentativi di ridurre le frodi.

Domande frequenti su CXIP.io

Cos’è CXIP?

CXIP è una nuova piattaforma di conio di startup che consente a creatori e utenti di convalidare i loro NFT prima di metterli in vendita.

Cos’è un NFT?

I token non fungibili (NFT) sono risorse digitali uniche che dimostrano la proprietà e la provenienza di un articolo. Sebbene risiedano su una blockchain, gli NFT possono rappresentare risorse sia digitali che fisiche, come biglietti per concerti, carte da baseball e valute virtuali in-game.

Come posso coniare un NFT su CXIP?

Coniare un NFT è una procedura in cui gli artisti registrano le loro opere d’arte sulla blockchain e danno la proprietà di quel file a un utente specifico; questo è il primo anello di una catena confermata pubblicamente.

Quali sono le commissioni per coniare un NFT su CXIP?

CXIP non addebita alcun costo per l’utilizzo o l’accesso ai propri servizi. Tuttavia, quando si coniano token non fungibili (NFT), la piattaforma può raccogliere gas o altre commissioni di transazione imposte da Ethereum e / o altre blockchain.