Non guardare ora, ma Ethereum (ETH -0,50%) si sta riscaldando di nuovo. La seconda criptovaluta più preziosa al mondo ha superato i $ 3.000 martedì, cosa che non ha fatto in quasi tre settimane. Ethereum è ancora in calo di quasi il 40% dal suo picco di metà novembre, ma lo slancio è di nuovo dalla sua parte.

Due mesi fa ho chiesto se Ethereum potesse sfondare il tetto di $ 5.000. La valuta digitale ha raggiunto un massimo storico appena sotto i $ 4.900 alla fine dello scorso anno, ed è stata una nuova pietra miliare naturale da conquistare. Non è successo, quindi è probabilmente un buon momento per resettare le aspettative con un obiettivo rotondo più realistico. Ethereum può raggiungere $ 4.000 quest’anno? Potrebbe non sembrare un obiettivo molto ambizioso, ma rappresenterebbe un guadagno migliore del 30% rispetto ai livelli attuali.

Valutiamo le possibilità di Ethereum di raggiungere i $ 4.000 nel 2022.

È un gas

Molto prima che gli automobilisti iniziassero a lamentarsi del dolore alla pompa, i trader di Ethereum avevano valide preoccupazioni sulle alte commissioni sul gas per spostare la criptovaluta. Ethereum ha alzato l’asticella quando si tratta di tecnologia blockchain, aprendo la strada ai contratti intelligenti. Continua ad essere un leader nel regno dei contratti intelligenti che alimentano i mercati di token non fungibili (NFT), i servizi finanziari e le app di gioco.

Attualmente rappresenta il 55% del valore totale bloccato (TVL), essenzialmente le risorse attualmente in uso in tutte le app finanziarie decentralizzate.

La quota di mercato di Ethereum si è contratta nell’ultimo anno man mano che sono diventati disponibili protocolli più efficienti, ma ci sono buone notizie in termini di costi di transazione. Il tracker del mercato crittografico Arcane Research ha riferito all’inizio di questo mese che le commissioni di transazione su uno scambio di token Ethereum erano al minimo di sei mesi.

La popolare criptovaluta ha una lunga strada da percorrere per colmare il divario con opzioni più agili, ma sembra essere finalmente sulla buona strada con la migrazione della sua piattaforma a Ethereum 2.0. Il processo in sé non sarà probabilmente completato fino al prossimo anno, ma la prossima fase critica – quella che consentirà il pieno staking – potrebbe essere a soli tre mesi di distanza.

Il passaggio di Ethereum alla prova di puntata è importante su molti livelli diversi. Contribuirà a rendere Ethereum più economico, più facile e più efficiente da usare. Aiuterà anche a mettere a tacere alcune delle preoccupazioni ambientaliste che il suo attuale approccio proof-of-work non sia ecologico. Ci saranno ancora ostacoli da superare nella riduzione dei costi e delle tasse sul gas per renderlo un leader su questi fronti, ma renderà più facile per Ethereum iniziare a guadagnare quote di mercato quando si tratta di TVL invece di perdere gradualmente la presa sulla corda del tiro alla fune.

I ritardi sono stati alla pari per il corso della migrazione di Ethereum, quindi è comprensibile il motivo per cui i trader sono nervosi. Se la migrazione a Ethereum 2.0 continua a essere sbattuta più in profondità nel calendario, significherà più quote di mercato – e possibilmente mindshare – andando ad altre denominazioni digitali. L’intero mercato delle criptovalute è stato vulnerabile, in particolare alla luce dei diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, che hanno intensificato i loro sforzi quando si tratta di regolamentazione.

La buona notizia è che la consapevolezza del marchio della crittografia come classe di attività alternativa sta guadagnando terreno in tutto il mondo. L’aumento dell’inflazione e l’instabilità politica potrebbero anche suscitare interesse per le criptovalute come alternativa alle valute ufficiali dei paesi. Ethereum che raggiunge $ 4.000 nei prossimi mesi è più che possibile, anche se gli orsi faranno notare che la stessa volatilità che rende fattibile il traguardo più alto rende possibile anche $ 2.000 come la prossima grande pietra miliare del numero rotondo.

È più facile essere ottimisti, soprattutto con una chiara tabella di marcia per Ethereum per migliorare come strumento nel crescente universo della finanza decentralizzata. Il sentiment sta diventando rialzista e Ethereum a $ 4.000 entro la fine dell’anno non dovrebbe cogliere nessuno di sorpresa.