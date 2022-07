Da Binance a Coinbase: Come inviare Crypto

in

Non usi più lo scambio Binance?

O stai cercando di inviare criptovalute da Binance a un account Coinbase?

Su Binance, puoi inviare criptovalute a qualsiasi scambio (non solo a un altro account Binance).

Tuttavia, è necessario l’indirizzo crittografico del destinatario.

Ad esempio, se stai cercando di inviare Bitcoin, hai bisogno dell’indirizzo Bitcoin del destinatario.

Una volta che hai l’indirizzo Bitcoin del destinatario, sarai in grado di inviare Bitcoin a loro.

In questa guida, imparerai come inviare criptovalute da Binance a Coinbase come Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute.

Inizia su Binance qui: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477 o usa “73583477” come codice di riferimento.

Ottieni un bonus Bitcoin di $ 10 USD su Coinbase: https://www.coinbase.com/join/lim_di1.

Come inviare criptovalute da Binance a Coinbase

Per inviare criptovalute da Binance a Coinbase, è necessario accedere alla pagina di ricezione su Coinbase.

In secondo luogo, copia l’indirizzo crittografico che desideri ricevere.

In terzo luogo, accedi a Binance e vai alla crittografia che desideri inviare.

Infine, invia la criptovaluta a Coinbase incollando l’indirizzo del destinatario.

Il completamento della transazione richiederà in genere da 30 a 60 minuti.

Tuttavia, se c’è congestione di rete, il completamento può richiedere più di 60 minuti.

Puoi controllare lo stato del prelievo accedendo alla pagina “Cronologia transazioni” su Binance.

Ecco come inviare criptovalute da Binance a Coinbase:

1. Clicca su “Invia / Ricevi” su Coinbase

Il primo passo è passare alla pagina di ricezione su Coinbase.

Innanzitutto, apri la versione desktop di Coinbase (coinbase.com) e accedi al tuo account.

Puoi anche utilizzare l’app mobile Coinbase per questo.

Ai fini di questa guida, useremo invece la versione desktop di Coinbase.

Una volta che sei su Coinbase, vedrai un paio di pulsanti sull’intestazione.

Ciò include “Acquista / Vendi” e “Invia / Ricevi”.

Dal momento che stai cercando di ricevere criptovalute, fai clic su “Invia / Ricevi”.

Se il destinatario non sei tu, devi chiedere loro di fare clic su “Invia / Ricevi”.

2. Copia l’indirizzo crittografico che desideri ricevere

Dopo che tu o il destinatario avete fatto clic su “Invia / Ricevi”, si aprirà un pop-up.

Per impostazione predefinita, sarai nella scheda “Invia”.

Innanzitutto, fai clic su “Ricevi” per aprire la scheda “Ricevi”.

Ora vedrai un codice QR, la risorsa e l’indirizzo della risorsa.

In secondo luogo, è necessario selezionare la criptovaluta che si desidera ricevere.

Puoi farlo facendo clic sull’opzione “Asset” e selezionando la crittografia che desideri ricevere.

Ad esempio, se si desidera ricevere Bitcoin, fare clic su “Asset” e fare clic su “Bitcoin”.

Dopo aver selezionato la criptovaluta che desideri ricevere, vedrai il suo indirizzo sotto di essa.

Ad esempio, se hai selezionato “Bitcoin”, vedrai il tuo indirizzo BTC.

Fai clic sull’icona duplicata per copiare il tuo indirizzo crittografico (ad esempio BTC) e procedere al passaggio successivo.

Se non sei il destinatario, devi chiedere loro di copiare il loro indirizzo crittografico seguendo i passaggi precedenti.

3. Passa alla crittografia che desideri inviare su Binance

Dopo aver copiato l’indirizzo crittografico (ad esempio Bitcoin) da Coinbase, sarai in grado di inviargli Bitcoin.

Innanzitutto, vai su binance.com e accedi al tuo account.

Puoi anche utilizzare l’app mobile Binance per questo.

Ai fini di questa guida, utilizzeremo la versione desktop di Binance.

Una volta che sei su Binance, fai clic su “Portafoglio” nell’intestazione.

Questo aprirà un elenco di opzioni tra cui “Panoramica”, “Fiat e Spot” e “Margine”.

Clicca su “Fiat e Spot” per andare al tuo portafoglio fiat e spot.

Sul tuo portafoglio fiat e spot, vedrai i saldi delle criptovalute che possiedi.

Infine, è necessario navigare verso la crittografia che si desidera inviare a Coinbase.

Ad esempio, se si desidera inviare Bitcoin, fare clic su “Prelievo” accanto a Bitcoin.

4. Invia la tua criptovaluta da Binance a Coinbase

Dopo aver fatto clic su “Preleva” sulla criptovaluta che desideri inviare a Coinbase, atterrerai sulla pagina di prelievo

Nella pagina di prelievo, vedrai un paio di caselle e campi a discesa.

Ciò include “Moneta”, “Indirizzo”, “Rete” e “Importo”.

Ci sono 4 passaggi per il processo di prelievo.

Ciò include l’avvio di un prelievo, l’ottenimento dell’indirizzo, l’attesa della conferma della rete e un deposito riuscito.

Innanzitutto, è necessario selezionare la criptovaluta che si desidera inviare a Coinbase nella casella a discesa “Coin”.

Ad esempio, se si desidera inviare Bitcoin, fare clic sulla casella a discesa “Moneta” e selezionare “Bitcoin”.

In secondo luogo, devi incollare l’indirizzo del destinatario che hai copiato dal secondo passaggio.

Ad esempio, se stai inviando Bitcoin, devi incollare l’indirizzo Bitcoin del destinatario da Coinbase.

In terzo luogo, è necessario selezionare la rete corretta.

Ad esempio, se stai inviando Bitcoin, la rete giusta è “Bitcoin”.

D’altra parte, se stai inviando Ethereum, la rete giusta è “ERC20”.

In quarto luogo, inserisci la quantità di criptovaluta che desideri inviare nel campo “Importo”.

Infine, fai clic su “Preleva” per inviare la criptovaluta da Binance a Coinbase!

Tieni presente che dovrai completare una verifica di sicurezza per inviare la crittografia.

Ciò include un dispositivo mobile, un’email o un autenticatore Google.

Il processo di prelievo richiederà in genere da 30 a 60 minuti per essere completato.

Conclusione

Tieni presente che le transazioni crittografiche non possono essere invertite.

Quindi, prima di inviare qualsiasi criptovaluta a qualcuno, assicurati di fare prima un deposito di prova.

Questo è particolarmente importante se stai effettuando un deposito di grandi dimensioni.

Ad esempio, se stai inviando 0,1 Bitcoin a qualcuno, dovresti prima inviargli 0,01 Bitcoin.

Una volta che il deposito ha esito positivo, puoi inviare loro i restanti 0,09 Bitcoin.

Questo ti assicurerà che tu lo stia inviando all’indirizzo giusto.

Sebbene i prelievi crittografici richiedano in genere da 30 a 60 minuti per essere completati, possono richiedere più tempo a causa della congestione della rete.

Quindi, se il deposito non ha successo, non fatevi prendere dal panico, di solito è perché la rete è congestionata.