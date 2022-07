Previsione prezzo Loopring 2025 e 2030

Se stai cercando di investire in un interessante progetto altcoin, allora Loopring è sicuramente degno di considerazione. Il progetto ha visto una significativa crescita dei prezzi nelle ultime settimane del 2021 e ha generato un’attenzione significativa tra gli investitori più tolleranti al rischio là fuori.

Quindi cosa possiamo aspettarci da LRC nei prossimi anni?

Loopring è una delle soluzioni di ridimensionamento Ethereum layer-2 più avanzate in circolazione, grazie al suo uso innovativo di roll-up a conoscenza zero (ZK-Rollups) e protocollo di consenso Loopring proprietario. Se le affermazioni dei suoi sviluppatori devono essere credute, allora Loopring è in grado di elaborare migliaia di transazioni al secondo.

Data la congestione della rete e l’impennata delle tasse GAS che hanno perseguitato Ethereum negli ultimi due anni circa, i vantaggi di una soluzione di ridimensionamento come Loopring dovrebbero essere abbastanza ovvi.

In teoria, consente agli sviluppatori di Ethereum di costruire praticamente qualsiasi progetto blockchain senza doversi preoccupare del rallentamento della rete o della migrazione a un’altra catena intelligente.

Ma, ammettiamolo, Loopring non è l’unica soluzione di ridimensionamento di livello 2 là fuori e ci sono state speculazioni sul fatto che l’aggiornamento di Ethereum 2.0 potrebbe alla fine vedere tali progetti diventare in gran parte ridondanti. Quindi LRC è un buon investimento? Nella seguente previsione dei prezzi di Loopring per il 2025 e il 2030, daremo un’occhiata più da vicino al progetto per cercare di rispondere a questa domanda.

La necessità di soluzioni di scalabilità di livello 2

Prima di dare un’occhiata più da vicino a Loopring e come funziona, vale la pena dedicare del tempo a guardare quali sono le soluzioni di ridimensionamento di livello 2 e perché sono importanti per l’industria delle criptovalute così com’è oggi.

Chiunque abbia seguito l’industria delle criptovalute per un po ‘saprà che Ethereum è la catena intelligente numero uno per i progetti DeFi.

Mentre questo è fantastico per il progetto nel suo complesso, significa che le richieste poste sulla blockchain di Ethereum sono aumentate vertiginosamente, portando a un significativo rallentamento e all’impennata delle commissioni GAS.

Il livello 2 si riferisce a progetti che aumentano la capacità di una blockchain elaborando le transazioni al di fuori della mainnet. Il trucco per questi progetti è fornire un tasso più veloce di transazioni mantenendo la sicurezza e mantenendo basse le commissioni. Loopring è un esempio di soluzione di ridimensionamento di livello 2 per Ethereum.

Le soluzioni Layer-2 sono molto apprezzate perché affrontano un problema molto diffuso nel mondo blockchain, vale a dire la scalabilità di Ethereum. Questi progetti possono rendere Ethereum meno congestionato, ridurre i costi di transazione e persino rendere la blockchain più rispettosa dell’ambiente.

Presentazione di Loopring

Loopring è stato lanciato nel 2017, ma la sua attuale iterazione è operativa da marzo 2020. È nato da un’idea di Daniel Wang, un ex ingegnere del software di Google. Il mandato originale del progetto era abbastanza chiaro: fornire una soluzione di ridimensionamento che accelerasse la velocità delle transazioni per i progetti di criptovaluta basati su Ethereum.

La tecnologia di spicco di Loopring è il suo uso di zkRollups. Il funzionamento interno di zkRollups è troppo complesso per essere suddiviso qui, ma in effetti ciò che fanno è consentire l’accettazione di determinati dati di transazione senza la necessità di condividere tali dati. Le transazioni vengono elaborate in questo modo, prima di essere raggruppate insieme e inviate alla mainnet di Ethereum per il completamento.

Poiché gran parte del lavoro viene svolto sul protocollo Loopring, la domanda posta su Ethereum è notevolmente ridotta. In sostanza, più transazioni sono compresse da Loopring, quindi il numero effettivo elaborato da Ethereum è molto più basso, il che riduce la congestione e mantiene le commissioni super basse.

La cosa impressionante di Loopring è che, nonostante gran parte dei dati siano raggruppati in questo modo, rimane trasparente. Quando le prove a conoscenza zero vengono inviate a Ethereum, rimane effettivamente una “traccia cartacea” che consente di ricostruire e verificare le singole transazioni.

Guardando la cronologia dei prezzi di Loopring

Il token nativo di Loopring, LRC, è stato ampiamente quotato per la prima volta negli scambi nel 2017, quando è passato di mano per giro. $ 0,16. Come con molti altcoin, ci sono state alcune ondate di interesse degli investitori all’inizio, che hanno portato a diversi picchi di prezzo, ma il token è rimasto sottotono per più di un anno.

Quando è arrivato dicembre 2017, LRC aveva più che raddoppiato il suo valore a $ 0,36. Il token è poi aumentato di valore all’inizio del 2018 e ha raggiunto $ 2,40 nella prima metà del mese dopo una crescita di circa il 500%. Tuttavia, LRC non è riuscito a mantenere i suoi guadagni ed è sceso a $ 0,30 a marzo.

Le cose sono leggermente aumentate nell’aprile 2017, con LRC che si è insinuato sopra $ 0,95 ma, ancora una volta, la traiettoria verso l’alto non è durata e le cose hanno iniziato a scendere per Loopring per il resto del 2018. Nonostante l’occasionale rialzo, il token ha chiuso l’anno a $ 0,05. Questo prezzo è rimasto più o meno coerente per tutto il 2019, senza molti movimenti degni di nota.

Le cose sono rimaste insignificanti per LRC fino a quando l’estate 2020 ha visto il token rach $ 0,10, un aumento del 100% sul suo prezzo un anno prima. Il token ha continuato a performare bene nei mesi successivi, raggiungendo $ 0,26 a settembre. Quando il 2020 volgeva al termine, il token era sceso di nuovo a $ 0,17.

Era il 2021 quando LRC ha iniziato a vedere più successo. A febbraio, il token è salito a $ 0,83 ed è rimasto sopra $ 0,60 per gran parte della prima metà dell’anno. C’è stata una flessione a livello di mercato in estate, che ha trascinato il token a $ 0,20, ma presto si è ripreso e a novembre è salito di nuovo, raggiungendo il suo massimo storico di $ 3,75.

Un’altra flessione a livello di mercato ha colpito nel gennaio 2022, portando LRC a circa $ 065. Ha recuperato a $ 1,25 solo due mesi dopo, ma è crollato di nuovo a maggio. Al momento della scrittura, Loopring valeva $ 0,49 per token.

Previsioni di prezzo cicliche per il 2025

Ora che abbiamo dato un’occhiata più da vicino a Loopring e riassunto il suo precedente movimento dei prezzi, possiamo iniziare a considerare come il token potrebbe funzionare in futuro. Quelle che seguono sono le principali previsioni dei prezzi di Loopring per il 2025, basate sulle analisi tecniche delle piattaforme previsionali di esperti. Tuttavia, dovremmo notare che queste previsioni sono effettivamente congetture: nulla è garantito nel mondo degli investimenti in criptovalute.

Iniziamo con DigitalCoinPrice. La piattaforma ha fatto la sua previsione dei prezzi Loopring a medio termine e crede chiaramente che LRC aumenterà di valore nel periodo fino al 2025. Ha il token che raggiunge un prezzo medio di negoziazione di $ 0,65 entro la fine del 2022, salendo a $ 0,75 nel 2023. Ciò rappresenterebbe una crescita di circa il 50% sul prezzo di oggi. Entro il 2025, DigitalCoinPrice ritiene che LRC potrebbe essere più che raddoppiato di valore a $ 1,10.

Altrove PortafoglioInvestor è anche positivo sul futuro di Loopring. La sua analisi tecnica suggerisce che il token potrebbe raddoppiare di valore entro la fine del 2022, raggiungendo un prezzo di negoziazione di $ 1,10. Si aspetta quindi che Loopring cresca nel corso del 2023, raggiungendo un prezzo medio di negoziazione di $ 1,79 entro la fine dell’anno. Le cose continueranno su una traiettoria ascendente ed entro il 2025 LRC potrebbe raggiungere un potenziale massimo superiore a $ 3,00.

Finalmente TradingBeasts prevede inoltre una crescita sostenuta per Loopring. Si prevede che il token raggiunga una media di $ 0,70 entro dicembre 2022 e continuando a salire nei primi mesi del 2023 ci dovrebbe essere un periodo di raffreddamento nella seconda metà dell’anno. Quando arriverà 204, TradingBeasts suggerisce che potremmo vedere LRC scambiare a $ 0,75 e un anno dopo, a gennaio 2025, il token potrebbe raggiungere un potenziale massimo di appena $ 1.

Guardando più avanti: previsioni di prezzo in loop per il 2030

Nell’ambito di questa analisi loopring, abbiamo anche preso in considerazione previsioni di prezzo a lungo termine da fonti chiave. Ancora una volta, le previsioni crittografiche a lungo termine rappresentano congetture istruite. Il mercato si muove rapidamente e le previsioni di prezzo Loopring per il 2023 dovrebbero essere viste solo come suggestive. Quindi, cosa si aspettano gli analisti da LRC in vista del 2030?

DigitalCoinPrice ha continuato le sue previsioni fino alla fine del decennio e si aspetta che la crescita prevista fino al 2025 continui. La sua analisi suggerisce che LRC potrebbe essere scambiato a una media di $ 1,21 entro la metà del 2027. La crescita dovrebbe quindi continuare a ritmo sostenuto e quando arriverà il 2030, DigitalCoinPrice ha previsto che Loopring potrebbe essere scambiato a un potenziale massimo di $ 2,40, il che equivarrebbe a una crescita del 500% sul prezzo di oggi.

Di gran lunga la previsione più ottimistica dei prezzi loopring per il 2030 che abbiamo incontrato proviene da PricePrediction.net. I suoi dati suggeriscono che LRC potrebbe salire oltre $ 3,50 nel 2027 ed entro la metà del 2028 il token potrebbe essere scambiato fino a $ 5,27, che sarebbe una crescita notevole nei prossimi cinque anni. Entro il 2030, la piattaforma prevede che Loopring potrebbe raggiungere un prezzo massimo di $ 11,29.

Come notato sopra, il mercato delle criptovalute cambia rapidamente ed è notoriamente difficile da prevedere, anche in periodi relativamente brevi. Queste previsioni di prezzo Loopring per il 2030 dovrebbero essere viste come un riflesso dell’attuale sentiment nei confronti del token e non dovrebbero di per sé costituire la base per eventuali investimenti.

Ethereum 2.0 renderà obsolete le soluzioni Layer-2?

Abbiamo già discusso di come le soluzioni di ridimensionamento layer-2 come Loopring siano progettate per togliere il carico dalla mainnet di Ethereum e aumentare la scalabilità. Tuttavia, la maggior parte degli investitori di criptovalute sarà consapevole del fatto che Ethereum è attualmente in fase di importanti aggiornamenti, tra cui il passaggio a un meccanismo di consenso proof-of-stake e diverse altre innovazioni che aumenteranno notevolmente la sua velocità e scalabilità. Quindi ci sarà ancora bisogno di soluzioni di ridimensionamento layer-2?

Ci sono un paio di fattori da considerare qui. In primo luogo, mentre Ethereum 2.0 offrirà senza dubbio transazioni molto più veloci e a basso costo, è anche probabile che la domanda per la piattaforma continuerà a crescere esponenzialmente. Sempre più organizzazioni, aziende e intere industrie stanno entrando nel mondo blockchain e per la maggior parte, Ethereum è il loro primo punto di riferimento.

In secondo luogo, non si può dire quanto sarà veloce Ethereum 2.0. Mentre molte smartchain vantano velocità potenziali di molte migliaia di transazioni al secondo, alla fine la maggior parte di esse registra velocità molto più lente quando effettivamente messe alla prova.

Infine, molte soluzioni di livello 2, incluso Loopring, sono già estremamente popolari ed è difficile capire perché gli sviluppatori vorranno tirare fuori i loro progetti da queste reti. La probabilità è che continueranno a funzionare attraverso soluzioni di livello 2, anche quando gli aggiornamenti di Ethereum saranno completi.

Per dirla semplicemente, Ethereum 2.0 probabilmente migliorerà notevolmente le prestazioni della rete, ma è improbabile che renda obsolete le soluzioni di livello 2. E come abbiamo visto, la maggior parte degli analisti ritiene che LRCA continuerà a crescere bene dopo il completamento dell’aggiornamento 2.0.

Conclusione: dovresti investire nel loopring?

Quindi questo avvolge la nostra previsione dei prezzi Loopring per il 2025 e il 2030. Abbiamo discusso di come il progetto è stato impostato per fornire una soluzione di ridimensionamento per Ethereum e abbiamo dato un’occhiata più da vicino esattamente a ciò che porta sul tavolo. Realisticamente, gli investitori dovranno giudicare da soli se c’è spazio per soluzioni di ridimensionamento layer-2 nei loro portafogli.

Il loopring porta sicuramente valore allo spazio criptovaluta e si è già dimostrato popolare tra gli sviluppatori. Mentre Ethereum 2.0 potrebbe influenzare la sua adozione, ci sono tutte le possibilità che Loopring continui a prosperare nei prossimi anni.

Le previsioni sui prezzi di LRC che abbiamo esaminato indicano universalmente una crescita e, sebbene questa crescita non sia affatto garantita, è certamente di buon auspicio per LRC avere un sostegno così forte. Suggerisce inoltre che gli analisti di mercato vedono un forte futuro per le soluzioni layer-2, nonostante gli aggiornamenti di Ethereum 2.0.

Loopring è stato ancorato per la crescita nei prossimi anni e, come abbiamo visto, ha le innovazioni tecniche per fornire una vera soluzione di ridimensionamento per Ethereum. Per quanto riguarda gli aggiornamenti futuri, ci sono tutte le ragioni per credere che Loopring continuerà a fornire valore e, come tale, pensiamo che valga sicuramente la pena considerarlo come un opportunità di investimento.

Dove investire in criptovaluta

Naturalmente, se vuoi acquistare Loopring, dovrai trovare uno scambio che elenchi il token. LRC è abbastanza ampiamente elencato, ma se sei sul mercato per un nuovo fornitore, ti consigliamo vivamente eToro.

EToro non solo è uno dei marchi più riconoscibili nel commercio al dettaglio, ma offre anche una piattaforma di trading pluripremiata e user-friendly adatta sia ai principianti che ai trader più esperti. Ha anche una struttura tariffaria competitiva e molti materiali di apprendimento per coloro che sono nuovi al mercato delle criptovalute.

Previsioni sui prezzi in loopring 2025, 2030 – Domande frequenti

Cos’è Loopring?

Loopring è una soluzione di ridimensionamento di livello 2 per Ethereum che utilizza Zero Knowledge Roll-up per fornire tassi di transazione significativamente più veloci e ad un costo molto più basso. Come tale, si è dimostrato estremamente popolare tra i progetti DeFi che cercano di utilizzare le capacità di Ethereum evitando la congestione e le elevate commissioni GAS.

Cosa sono le soluzioni di ridimensionamento layer-2?

Le soluzioni di ridimensionamento Layer-2 sono progetti blockchain che funzionano sopra gli altri. Ad esempio, una soluzione di ridimensionamento di Ethereum, come Loopring, può eseguire gran parte dell’elaborazione delle transazioni fuori catena, inviando solo dati essenziali alla mainnet di Ethereum per la convalida finale. Ciò riduce notevolmente la congestione e consente costi di transazione significativamente inferiori.

Quanto varrà Loopring nel 2025?

Le previsioni sui prezzi delle criptovalute sono spesso approssimative nella migliore delle ipotesi, ma siamo rimasti colpiti nello scoprire che la maggior parte delle previsioni sui prezzi loopring per il 2025 indicano una crescita. A seconda delle previsioni che guardi, il token potrebbe valere ovunque tra $ 1 e $ 3 entro il 2025.

Dove posso acquistare Loopring?

Se vuoi acquistare Loopring, dovrai trovare uno scambio o un broker che elenchi il token. Di solito raccomandiamo eToro, in quanto è uno dei marchi più affidabili là fuori e ha una piattaforma di trading molto user-friendly. Oltre a LRC, eToro elenca anche diverse altre importanti criptovalute.

Ethereum 2.0 renderà obsolete le soluzioni di ridimensionamento?

Mentre l’aggiornamento di Ethereum 2.0 continua a essere implementato, molte persone hanno dubitato della necessità di ridimensionare soluzioni come Loopring. Tuttavia, vale la pena ricordare che la domanda di Ethereum potrebbe anche aumentare in modo massiccio nei prossimi anni. Inoltre, non si può dire quanto sarà veloce la nuova iterazione della smartchain. Pertanto, la nostra scommessa è che le soluzioni di ridimensionamento di livello 2 saranno in circolazione ancora per un po ‘.