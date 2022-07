Da conto bancario a Binance: come effettuare un deposito

Per depositare denaro dal tuo conto bancario su Binance, devi selezionare una valuta e un metodo di pagamento nella pagina “Deposito bancario” su Binance.

Quindi, è necessario effettuare un bonifico SWIFT / bancario sul conto bancario di Binance.

Binance ti fornirà i loro dati bancari dopo aver inserito l’importo che desideri depositare.

Infine, devi andare alla pagina di prelievo della tua banca, inserire i dettagli del conto bancario di Binance, inserire l’importo che desideri prelevare e inviare il denaro.

Per i bonifici bancari, il deposito arriverà in genere in 1 o 2 giorni lavorativi.

D’altra parte, se stai utilizzando SWIFT, possono essere necessari fino a 4 giorni lavorativi.

Puoi controllare lo stato del deposito navigando nella pagina “Cronologia transazioni” su Binance.

Nella pagina “Cronologia transazioni”, fai clic sulla scheda “Fiat” e vedrai lo stato del deposito.

1. Vai su Binance.com e clicca su “Deposito Bancario”

Nota: Binance non supporta un deposito bancario in alcuni paesi come Singapore. Sfortunatamente, se non vedi un’opzione “Deposito bancario”, non sarai in grado di effettuare un deposito bancario.

Innanzitutto, è necessario visitare il sito Web di Binance.

Puoi anche utilizzare l’app mobile Binance per questo.

Ai fini di questa guida, utilizzeremo la versione desktop di Binance anziché l’app mobile Binance.

Innanzitutto, vai su binance.com e accedi al tuo account.

Quindi, fai clic su “Acquista Crypto” nella barra di navigazione superiore del sito web.

Si aprirà un menu contenente più opzioni.

Ciò include “Deposito bancario”, “Carta di credito / debito”, “Trading P2P” e altro ancora.

Dal momento che stai cercando di depositare denaro in Binance, fai clic su “Deposito bancario”.

2. Seleziona valuta e metodo di pagamento

Dopo aver cliccato su “Deposito Bancario”, atterrerai alla pagina “Deposito Fiat”.

Nella pagina, è necessario selezionare una valuta e un metodo di pagamento.

Innanzitutto, seleziona la valuta che desideri depositare utilizzando la casella a discesa “Valuta da depositare”.

Ad esempio, se vivi nel Regno Unito, seleziona “GBP”.

In secondo luogo, è necessario selezionare un metodo di pagamento.

Puoi selezionare “Carta bancaria” o “Pagamenti più veloci”.

Dal momento che stai cercando di effettuare un bonifico bancario, seleziona “Pagamenti più veloci”.

Infine, fai clic su “Continua” per procedere al passaggio successivo.

3. Inserisci l’importo del deposito ed effettua l’ordine

Dopo aver fatto clic su “Continua”, dovrai inserire la quantità di denaro che desideri depositare.

Ad esempio, se vuoi depositare 20 GBP, inserisci “20” nel campo dell’importo.

Tieni presente che c’è un limite giornaliero a quanti soldi puoi depositare.

Dopo aver inserito la quantità di denaro che si desidera depositare, è necessario selezionare la casella di controllo “Questo servizio è supportato da ClearJunction”.

Questo per consentire a Binance di condividere le tue informazioni personali con Clearjunction.

Fare clic su “Conferma” per procedere al passaggio successivo.

4. Copia le coordinate bancarie di Binance

Dopo aver fatto clic su “Conferma”, vedrai i dettagli bancari di Binance.

Ciò include il nome, il codice di ordinamento, il numero di conto e il codice di riferimento del conto bancario di Binance.

Ora, è necessario trasferire denaro tramite online banking sul conto bancario di Binance.

Per fare ciò, è necessario copiare i dettagli bancari di Binance.

5. Effettua un bonifico bancario e incolla le coordinate bancarie di Binance

Nota: la piattaforma di online banking che stai utilizzando potrebbe essere diversa dallo screenshot sopra. Tuttavia, i passaggi sono simili.

Dopo aver copiato i dati bancari di Binance, devi accedere alla piattaforma di online banking che stai utilizzando.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma di online banking, vai alla pagina di prelievo.

Nella pagina di prelievo, devi selezionare a chi stai inviando il denaro.

Poiché Binance è un nuovo destinatario, devi selezionare “Paga qualcuno di nuovo” o aggiungere un nuovo destinatario.

In primo luogo, è necessario selezionare se si sta pagando una persona o un’azienda.

Poiché Binance è un’azienda, è necessario selezionare “Business”.

In secondo luogo, inserisci il nome del destinatario.

Inserisci “Binance” nel campo del nome.

In terzo luogo, è necessario copiare il codice di ordinamento dal passaggio #4 e incollarlo nel campo “Ordina codice”.

Infine, è necessario copiare il numero di conto di Binance (anche dal passaggio #4) e incollarlo nel campo “Numero di conto”.

Fare clic su “Continua” per procedere al passaggio successivo.

6. Inserisci l’importo da inviare e incolla il codice di riferimento

Dopo aver fatto clic su “Continua”, è necessario inserire la quantità di denaro che si desidera inviare e incollare il codice di riferimento.

Innanzitutto, inserisci la quantità di denaro che desideri inviare a Binance nel campo “Importo”.

Ad esempio, se desideri prelevare $ 20, inserisci “20” nel campo “Importo”.

In secondo luogo, selezionare quando si desidera inviare il denaro.

Se stai cercando di inviare il denaro ora, seleziona “Ora”.

In terzo luogo, è necessario incollare il codice di riferimento della banca di Binance (questo può essere trovato al passaggio #4).

Se non hai incluso il codice di riferimento, la transazione avrà esito negativo.

Clicca su “Continua” per depositare denaro dal tuo conto bancario a Binance!

7. Attendi l’arrivo del deposito

Dopo aver avviato il deposito, devi attendere che arrivi.

Se stai utilizzando un bonifico bancario, il deposito richiederà in genere da 1 a 2 giorni lavorativi per arrivare.

D’altra parte, se stai utilizzando SWIFT, il deposito richiederà in genere da 1 a 4 giorni lavorativi per arrivare.

Puoi controllare lo stato del tuo deposito accedendo alla pagina “Cronologia transazioni” su Binance.

Per fare ciò, fai clic su Wallet > Panoramica > cronologia delle transazioni > Fiat.

Se lo stato del deposito è “Elaborazione”, è necessario continuare ad attendere i risultati finali della verifica dell’account.

Hai imparato con successo come depositare denaro dal tuo conto bancario su Binance!

Conclusione

Prima di effettuare un deposito, assicurati di aver verificato la tua identità su Binance.

Tieni presente che Binance non supporta i depositi bancari in alcuni paesi come Singapore.

Se ti trovi a Singapore, devi utilizzare la versione di Singapore di Binance (binance.sg) invece di binance.com.

Su binance.sg, puoi creare un account StraitsX (precedentemente noto come account personale Xfers) per effettuare depositi.

Un deposito richiede in genere da 1 a 2 giorni per essere completato per i bonifici bancari e da 1 a 4 giorni per SWIFT.

Se il tuo deposito non è arrivato entro 4 giorni, puoi contattare il supporto Binance per assistenza.