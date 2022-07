“Non hai l’autorizzazione per accedere a questo servizio” su Binance: come risolvere questo errore

Stai ricevendo un errore “Spiacenti, non hai l’autorizzazione per accedere a questo servizio” su Binance?

Se lo sei, non sarai in grado di utilizzare le funzionalità su Binance.

Il messaggio di errore si verifica in genere sull’app mobile Binance.

Di solito è causato da un problema tecnico, non perché il tuo account è sospeso o bloccato.

In questa guida, imparerai come risolvere il problema “Spiacenti, non hai l’autorizzazione per accedere a questo servizio” su Binance.

Come risolvere “Spiacenti, non hai l’autorizzazione per accedere a questo servizio” su Binance

Per correggere “Spiacenti, non hai l’autorizzazione per accedere a questo servizio” su Binance, devi svuotare la cache dell’app.

Per fare ciò, apri l’app Binance, tocca “Impostazioni”, tocca “Cancella cache” e tocca “Sì”.

Dopo aver svuotato la cache dell’app, l’errore dovrebbe essere corretto.

Tuttavia, è necessario forzare la chiusura dell’app dopo.

Se stai utilizzando un vecchio iPhone, premi due volte il pulsante Home e scorri verso l’alto sull’app Binance per forzarne la chiusura.

Per gli iPhone più recenti, scorri verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo e scorri verso l’alto sull’app Binance.

Se utilizzi un dispositivo Android, puoi scorrere verso l’alto o andare alle impostazioni per forzare la chiusura dell’app Binance.

Infine, riapri l’app Binance e sarai in grado di utilizzare nuovamente le sue funzionalità.

Ecco 5 passaggi per correggere “Spiacenti, non hai l’autorizzazione per accedere a questo servizio” su Binance.

1. Apri l’app Binance e tocca l’icona del profilo

Se l’errore si verifica sull’app Binance, devi aprirlo.

Innanzitutto, apri l’app Binance sul tuo dispositivo e accedi al tuo account se non l’hai già fatto.

Una volta che sei sull’app, devi aprire il menu.

Nella barra di navigazione in alto, vedrai un’icona del profilo.

Tocca l’icona del profilo per aprire il menu.

2. Tocca “Impostazioni”

Dopo aver toccato l’icona del profilo, si aprirà il menu.

Il menu contiene più opzioni.

Ciò include “Task Center”, “Reward Center”, “Referral” e altri.

Scorri verso il basso fino a visualizzare l’opzione “Impostazioni”.

Tocca “Impostazioni” per andare alle tue impostazioni.

3. Svuota la cache

Dopo aver toccato “Impostazioni”, atterrerai nella pagina delle impostazioni.

Nella pagina vedrai più opzioni.

Ciò include “Notifiche push”, “Widget Tickers”, “Lingua” e altro ancora.

Scorri verso il basso fino a trovare l’opzione “Cancella cache”.

Il numero accanto ad esso è la dimensione della cache.

Tocca “Cancella cache” per cancellare la cache dell’app.

4. Tocca “Sì”

Dopo aver toccato “Cancella cache”, si aprirà un pop-up.

Il pop-up ti chiede se sei sicuro di voler svuotare la cache.

Ci sono un paio di opzioni tra cui “Sì” e “Annulla”.

Tocca “Sì” per cancellare la cache dell’app Binance.

In questo modo, verranno cancellati i file temporanei che risolveranno alcuni problemi sull’app come l’errore “Spiacenti, non hai l’autorizzazione per accedere a questo servizio”.

5. Forza la chiusura di Binance e riaprirlo

Dopo aver svuotato la cache dell’app Binance, devi forzare la chiusura dell’app.

Se utilizzi un iPhone meno recente, premi due volte il pulsante Home e scorri verso l’alto sull’app Binance.

Per gli iPhone più recenti, scorri verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo e scorri verso l’alto su Binance.

Per un dispositivo Android, puoi scorrere verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo o andare alle impostazioni per forzare la chiusura di Binance.

Una volta forzata la chiusura / arresto dell’app Binance, è necessario riaprirla.

In questo modo, l’app Binance verrà aperta in una lavagna pulita.

Dopo aver riaperto l’app, l’errore “Spiacenti, non hai l’autorizzazione per accedere a questo servizio” dovrebbe essere corretto.

Conclusione

Se ricevi ancora l’errore “Spiacenti, non hai l’autorizzazione per accedere a questo servizio” dopo aver seguito i passaggi precedenti?

Se lo sei, ci sono alcuni metodi aggiuntivi che puoi provare a risolvere il problema.

In primo luogo, puoi provare a passare dal Wi-Fi ai dati mobili e viceversa.

In secondo luogo, se stai utilizzando una VPN, devi disattivarla prima di aprire l’app Binance.

In terzo luogo, puoi provare a disinstallare e reinstallare l’app Binance.

Se tutto il resto fallisce, puoi anche contattare il supporto binance per ulteriore assistenza qui: https://www.binance.com/en/chat.

Una volta che sei sul sito web, seleziona la categoria con cui hai bisogno di aiuto e sarai in grado di chattare con un rappresentante del supporto.