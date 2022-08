dal conto bancario a Coinbase: ecco come trasferire il denaro

in

Per depositare denaro dal tuo conto bancario a Coinbase, devi collegare il tuo conto bancario utilizzando Plaid.

Dopo aver collegato il tuo conto bancario utilizzando Plaid, sarai in grado di acquistare criptovalute direttamente utilizzando il tuo conto bancario.

Puoi anche depositare denaro dal tuo conto bancario al tuo portafoglio USD su Coinbase.

Una volta confermata la transazione, puoi utilizzare i fondi per acquistare o vendere criptovalute su Coinbase.

Tuttavia, Plaid non è disponibile in alcuni paesi.

Ad esempio, se vivi a Singapore, non puoi collegare il tuo conto bancario a Coinbase.

Questo perché il metodo di pagamento “Conto bancario” non è ancora supportato.

In tal caso, è necessario acquistare e vendere criptovalute utilizzando la carta di debito o di credito.

Ottieni $ 10 USD in Bitcoin gratis su Coinbase qui: https://www.coinbase.com/join/lim_di1.

Ecco come depositare denaro dal tuo conto bancario a Coinbase:

1. Vai su Coinbase.com e clicca su “Acquista / Vendi”

Il primo passo è andare su Coinbase.com e accedere al tuo account.

Puoi anche utilizzare l’app mobile Coinbase per questo.

Ai fini di questa guida, useremo invece la versione desktop di Coinbase.

Una volta che sei sulla versione desktop di Coinbase, vedrai un pulsante “Acquista / Vendi” nella barra di navigazione in alto.

Fai clic sul pulsante “Acquista / Vendi” per iniziare ad acquistare o vendere criptovalute.

2. Aggiungi il tuo conto bancario

Nota: se non vedi l’opzione “Conto bancario”, significa che non è ancora supportata nel tuo paese. In tal caso, puoi acquistare criptovalute solo con una carta di debito o di credito.

Dopo aver fatto clic sul pulsante “Acquista / Vendi”, atterrerai sulla pagina di acquisto.

Se è la prima volta che acquisti criptovalute su Coinbase, ti verrà richiesto di aggiungere un metodo di pagamento.

Altrimenti, fai clic su “Paga con” seguito da “Aggiungi un metodo di pagamento” per aggiungere un nuovo metodo di pagamento.

Ti verranno quindi forniti uno o più metodi di pagamento che puoi aggiungere.

Ciò include “Conto bancario”, “Carta di credito / debito”, “PayPal” e altri.

Fai clic su “Conto bancario” per iniziare ad aggiungere il tuo conto bancario.

Se non vedi il metodo di pagamento “Conto bancario”, significa che non è disponibile nel tuo paese.

Ad esempio, se vivi a Singapore, non sarai in grado di collegare il tuo conto bancario.

In tal caso, questa guida non è applicabile a te e devi invece acquistare criptovalute utilizzando una carta di debito o di credito.

3. Clicca su “Continua”

Dopo aver fatto clic su “Conto bancario”, si aprirà un pop-up.

Ora ti verrà richiesto di utilizzare Plaid per collegare il tuo conto bancario.

Plaid è un modo semplice per connettere la tua banca ad app popolari come Coinbase.

Questo è sicuro in quanto i tuoi dati finanziari personali saranno crittografati.

Inoltre, le tue credenziali non saranno mai rese accessibili a Coinbase.

Fare clic su “Continua” per procedere al passaggio successivo.

4. Seleziona il tuo conto bancario

Dopo aver fatto clic su “Continua”, ti verrà chiesto di selezionare la tua banca.

Ora devi selezionare il conto bancario che desideri aggiungere.

Puoi utilizzare la barra di ricerca per cercare la tua banca.

Ad esempio, se la tua banca è “Chase”, seleziona “Chase”.

5. Accedi al tuo conto bancario

Dopo aver selezionato la tua banca, devi accedervi.

Ad esempio, se hai selezionato “Chase”, devi accedere a Chase.

Innanzitutto, inserisci il tuo ID utente e la password.

In secondo luogo, fai clic su “Invia” per accedere a Chase.

In terzo luogo, dopo aver effettuato l’accesso a Chase, devi verificare la tua identità.

Per Chase, puoi verificare la tua identità tramite SMS, telefono o e-mail.

Ad esempio, se desideri verificare la tua identità tramite testo, seleziona “Testo” e fai clic su “Continua”.

Se hai selezionato “Testo”, verrà inviato un codice di sicurezza al tuo numero di telefono.

In quarto luogo, inserisci il codice di sicurezza nel campo “Codice” e fai clic su “Invia”.

Dopo aver inviato il codice di sicurezza, atterrerai sulla pagina di successo.

Fai clic su “Continua” per completare il collegamento del tuo conto bancario.

6. Clicca di nuovo su “Acquista / Vendi”

Dopo aver collegato il tuo conto bancario a Coinbase, sarà disponibile per l’uso.

Ora sarai in grado di acquistare e vendere criptovalute!

Sarai anche in grado di depositare denaro nel tuo portafoglio USD.

Puoi farlo navigando verso il tuo portafoglio > dollaro USA > deposito.

Per iniziare ad acquistare criptovalute su Coinbase, fai di nuovo clic su “Acquista / Vendi” nella barra di navigazione in alto.

7. Acquista criptovalute direttamente utilizzando il tuo conto bancario

Se stai acquistando criptovalute utilizzando il tuo conto bancario, ci vorranno da 3 a 5 giorni lavorativi per completare la transazione.

Dopo aver fatto clic sul pulsante “Acquista / Vendi”, atterrerai sulla pagina di acquisto.

Nella pagina di acquisto, è necessario selezionare la criptovaluta che si desidera acquistare, inserire la quantità di criptovaluta che si desidera acquistare e selezionare il proprio conto bancario.

Innanzitutto, fai clic sull’opzione “Acquista” e seleziona la criptovaluta che desideri acquistare.

Ad esempio, se si desidera acquistare Bitcoin, selezionare “Bitcoin”.

In secondo luogo, è necessario inserire la quantità di criptovaluta che si desidera acquistare.

Ad esempio, se desideri acquistare $ 100 di Bitcoin, inserisci “100”.

In terzo luogo, fai clic sull’opzione “Paga con” e seleziona il tuo conto bancario.

Ciò ti consentirà di acquistare criptovalute direttamente utilizzando il tuo conto bancario.

Infine, fai clic su “Anteprima acquista” seguito da “Acquista” per acquistare la criptovaluta (ad esempio Bitcoin).

Tieni presente che il completamento della transazione richiede da 3 a 5 giorni lavorativi se utilizzi il tuo conto bancario.

Se non vuoi aspettare, puoi acquistare criptovalute utilizzando la tua carta di debito o di credito.

L’acquisto di criptovalute utilizzando la tua carta di debito o di credito è istantaneo.

Conclusione

In alcuni casi, non sarai in grado di acquistare e vendere criptovalute su Coinbase perché il tuo account è limitato.

Se ricevi un errore “Account limitato” su Coinbase, significa che non sei in grado di acquistare o vendere criptovalute.

Questo di solito è dovuto al fatto che non hai ancora verificato la tua identità.

Per verificare la tua identità, devi scattare una foto del tuo documento d’identità e inviare un selfie di te stesso.

Il team di Coinbase in genere impiegherà alcuni giorni per rivedere la tua identità.

Tuttavia, possono essere necessarie diverse settimane a causa dell’aumento della domanda.