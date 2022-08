account Coinbase limitato: cos’è e come fare

in

Il tuo account Coinbase è limitato?

In tal caso, potresti non essere in grado di aggiungere un metodo di pagamento.

Ecco il messaggio di errore che riceverai quando provi ad aggiungerne uno, “Non puoi aggiungere un metodo di pagamento mentre il tuo account è limitato”.

Di conseguenza, non sarai in grado di acquistare o vendere criptovalute.

Questo può accadere anche se hai completato il processo KYC (Know Your Customer).

Il processo include la verifica della tua identità caricando il tuo documento d’identità e una tua foto.

In questo articolo, imparerai perché il tuo account Coinbase è limitato e perché non puoi aggiungere un metodo di pagamento.

Perché il mio account Coinbase è limitato?

Il tuo account Coinbase è limitato perché il tuo paese non supporta determinate funzionalità sullo scambio (ad esempio la vendita di criptovalute).

Potrebbe anche significare che non hai verificato la tua identità o hai violato l’Accordo per gli utenti di Coinbase.

Quando il tuo account è limitato, avrai pieno accesso ai tuoi portafogli, ma non sarai in grado di acquistare o vendere criptovalute.

Se non riesci ad aggiungere un metodo di pagamento, significa che il tuo paese non lo supporta.

In paesi come Australia, Nuova Zelanda e Singapore, puoi acquistare criptovalute solo utilizzando una carta di debito / credito.

Tuttavia, non sarai in grado di vendere criptovalute poiché il trasferimento di fondi su una carta non è supportato.

Detto questo, puoi comunque inviare criptovalute dal tuo account Coinbase a un altro portafoglio o scambio.

I fondi nei tuoi portafogli in valuta locale possono ancora essere prelevati anche su un conto bancario.

In poche parole, se il tuo paese non supporta la vendita di criptovalute, il tuo account sarà limitato e non sarai in grado di aggiungere un metodo di pagamento.

Perché non riesco ad aggiungere un metodo di pagamento su Coinbase?

Non puoi aggiungere un metodo di pagamento su Coinbase perché attualmente non è supportato nel tuo paese.

In alcuni paesi, è possibile acquistare criptovalute solo utilizzando una carta di debito / credito.

Tuttavia, non è possibile vendere criptovalute poiché il trasferimento di fondi su una carta non è supportato.

I paesi interessati da questo sono Australia, Nuova Zelanda e Singapore.

Ecco una risposta dal supporto di Coinbase, “Al momento, Coinbase supporta solo gli acquisti a Singapore”.

Seguito da, “Sebbene le vendite e i prelievi non siano disponibili nel tuo paese sulla nostra piattaforma, puoi comunque inviare la tua criptovaluta a un portafoglio o scambio esterno”.

Se non sei in grado di vendere criptovalute o aggiungere un metodo di pagamento su Coinbase, puoi trasferirle a un altro scambio e venderle lì.

Un esempio di scambio a cui puoi trasferire la tua criptovaluta è Binance.

Se non hai un account Binance, puoi crearne uno qui: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477 o utilizzare “73583477” come codice di riferimento.

Come risolvere un account Coinbase limitato

Per correggere un account Coinbase limitato, è necessario contattare il supporto Coinbase.

Ma prima di farlo, devi prima verificare se la vendita di criptovalute è supportata nel tuo paese.

Se vivi in Australia, Nuova Zelanda o Singapore, non sarai in grado di vendere criptovalute su Coinbase.

Di conseguenza, non potrai aggiungere un metodo di pagamento.

In tal caso, è ridondante contattare il supporto coinbase perché ti diranno che la vendita di criptovalute non è ancora supportata nel tuo paese.

Una soluzione a questo è trasferire le tue criptovalute da Coinbase a un altro scambio come Binance e venderle lì.

Se il tuo paese supporta la vendita di criptovalute ma il tuo account Coinbase è ancora limitato, devi contattare Coinbase per assistenza.

Ecco come risolvere un account Coinbase limitato:

1. Contatta il supporto Coinbase

Per cominciare, devi visitare il Centro assistenza di Coinbase: https://help.coinbase.com.

Nel Centro assistenza di Coinbase, vedrai più categorie tra cui puoi scegliere.

Scorri verso il basso fino a raggiungere il pulsante “Contattaci”.

Clicca su “Contattaci” per andare alla pagina dei contatti di Coinbase.

In alternativa, è possibile cliccare su questo link per visitare la pagina dei contatti: https://help.coinbase.com/en/contact-us.

2. Scegli il tuo prodotto

Una volta che sei nella pagina dei contatti, devi scegliere il tuo prodotto.

Ci sono più prodotti tra cui puoi scegliere.

Ciò include “Coinbase”, “Coinbase Pro”, “Coinbase Custody” e altro ancora.

Poiché il tuo account Coinbase è limitato, scegli “Coinbase”.

3. Seleziona il problema che stai riscontrando

Dopo aver scelto il prodotto per il quale hai bisogno di aiuto, scorri verso il basso il modulo.

Ora devi selezionare le categorie del problema che stai riscontrando.

Innanzitutto, poiché hai problemi con l’aggiunta di un metodo di pagamento, seleziona “Trading e finanziamento su Coinbase”.

In secondo luogo, seleziona “Acquisto, vendita o conversione di criptovalute”.

In terzo luogo, seleziona “Sto riscontrando problemi di vendita” se non riesci a vendere criptovalute.

In quarto luogo, seleziona “Fiat Wallet” se stai cercando di vendere al tuo portafoglio fiat.

Infine, seleziona “Trasferimento non completato / non visualizzato”.

4. Fornisci informazioni sul tuo problema

Dopo aver selezionato il problema che si sta verificando, è necessario fornire ulteriori informazioni al riguardo.

Ciò include la quantità di criptovaluta che stai cercando di vendere, la data della transazione, il codice di riferimento e altro ancora.

Se non riesci ad avviare una vendita, puoi semplicemente indicarla nel campo “Qual era la data della transazione?” e nel campo “Qual è il codice di riferimento?”.

Nel campo “Indirizzo e-mail associato al tuo account Coinbase”, inserisci il tuo indirizzo email.

Infine, inserisci la riga dell’oggetto del tuo problema (ad esempio, Il mio account Coinbase è limitato).

5. Descrivi il tuo problema

Dopo aver fornito ulteriori informazioni sul problema, scorri verso il basso la pagina.

Ora, devi descrivere il problema che stai riscontrando.

Ecco un esempio di descrizione, “Ciao supporto Coinbase, il mio account Coinbase è limitato e non sono in grado di aggiungere un metodo di pagamento. Ho bisogno di aiuto per risolvere questo problema”.

Aggiungi qualsiasi altra informazione che possa aiutare Coinbase a identificare meglio il tuo problema (ad esempio il tuo paese di residenza).

Infine, tocca “Invia e-mail di verifica” per verificare la tua e-mail e inviare il messaggio.

Dopo aver inviato il messaggio, è necessario attendere la risposta di Coinbase.

Coinbase in genere risponderà in 24 ore via e-mail.

Quindi, è necessario controllare periodicamente la posta in arrivo per l’e-mail di Coinbase.

Conclusione

Se il tuo account Coinbase è limitato, non sarai in grado di acquistare o vendere criptovalute.

Allo stesso modo, se il tuo account Coinbase è ancora in fase di revisione, non sarai in grado di acquistare o vendere criptovalute.

Se il tuo account Coinbase è ancora in fase di revisione, devi attendere fino a quando non viene approvato.

In alcuni casi, possono essere necessarie diverse settimane affinché Coinbase riveda la tua identità.

Questo perché ci sono troppi utenti che si uniscono allo scambio.

Come affermato nell’articolo, la vendita di criptovalute non è supportata in alcuni paesi.

Quindi, anche se hai completato il processo KYC, non sarai in grado di vendere criptovalute.

Se vuoi vendere una criptovaluta ma non sei in grado di farlo, puoi trasferirla a uno scambio come Binance e venderla lì.