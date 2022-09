DALL.E: cos’è e come ottenerlo

in

L’IA sta influenzando prevalentemente ogni area della vita umana. OpenAI è una delle principali società di ricerca sull’intelligenza artificiale che ha creato un programma di modello AI all’avanguardia chiamato GPT-3 che influenza il processo di creazione dei contenuti in generale.

Con il lancio di DALL. E 2, stanno ancora una volta per sconvolgere il mondo creativo dell’arte.

In questo articolo, abbiamo spiegato come abbiamo ottenuto l’accesso a DALL. E 2 e imparerai come usare DALL.E.

Cos’è DALL. E ?

DALL. E è un nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Open.ai in grado di creare immagini e opere d’arte realistiche da descrizioni testuali. DALL. E 2 genera scatti più realistici e precisi con risoluzioni 4 volte superiori rispetto alla versione precedente.

Ecco un esempio

Qui, puoi vedere che l’input di testo era “un dipinto ad olio di Matisse di un robot umanoide che gioca a scacchi” e i risultati sono stati consegnati rispetto all’input di testo. Puoi convertire qualsiasi idea in arte digitale creativa. Puoi anche richiedere foto d’archivio, ritratti, immagini 3D e loghi.

Come ho ottenuto DALL. E 2 Accesso

Prima della fine di agosto, lo strumento era disponibile solo per poche migliaia di persone.

Attualmente, il team OpenAI sta progettando di realizzare DALL. E disponibile per più di un milione di persone. Open.AI accetta utenti in base all’ordine di arrivo, prima di fare domanda prima si otterrà l’accesso allo strumento.

Ho preso il DALL. E 2 Accesso in 5 giorni. Poiché OpenAI accetta più utenti che mai.

Abbiamo coperto in dettaglio come ho avuto accesso a DALL. E nel seguente processo.

Vai su Openai.com/dall-e-2 e fai clic sulle opzioni Iscriviti alla lista d’attesa.

Inserisci i tuoi dati nel modulo per entrare nella lista d’attesa per DALL. E accesso. Assicurati di inserire i dettagli legittimi e di uscire anche dal tuo link social.

Dopo aver inviato con successo il modulo, riceverai una risposta come questa dalla loro fine.

Riceverai anche il DALL. E lista d’attesa e-mail all’indirizzo e-mail registrato. Qui ho allegato l’e-mail che ho ricevuto da Open.ai.

Nel giro di cinque giorni ho ricevuto l’invito a creare con DALL. E” mail dal team openai.com. È possibile fare clic sul collegamento “Inizia” nella posta per accedere a DALL.E.

Attualmente, il team Open.ai sta accettando più utenti che mai. Il mio amico Gowtham ha preso il DALL. E accesso entro tre giorni. Non è necessario essere un artista o un influencer con enormi follower per essere invitato. Sentiti libero di applicare e otterrai DALL. E 2 accesso entro 5 giorni.

DALL. Prezzi E

Ogni DALL. L’utente riceverà 50 crediti gratuiti durante il primo mese di utilizzo e 15 crediti gratuiti per ogni mese successivo.

Ogni credito può essere utilizzato per un DALL originale. Generazione E Prompt che restituisce quattro immagini. Un credito verrà applicato ogni volta che viene inserito un prompt e l’utente colpisce generare o variazioni.

Attualmente, stanno addebitando incrementi di crediti 115 per $ 15 in aggiunta ai loro crediti mensili gratuiti. Con 115 crediti puoi generare fino a più di 460 immagini.

DALL. Restrizioni E

Attualmente, sono autorizzati a caricare immagini di persone senza il loro consenso, compresi personaggi pubblici.

Stanno impedendo immagini dannose che violano le loro norme sui contenuti.

DALL. E impedisce la creazione di personaggi pubblici tra cui celebrità e personaggi pubblici di spicco.

Conclusione

L’intelligenza artificiale sta rapidamente sconvolgendo ogni altro settore. Aspettando con impazienza di vedere come DALL. E influenzerà il campo creativo. A volte è spaventoso vedere se sostituisce l’artista. I creatori dovrebbero sfruttare DALL. E nelle produzioni di contenuti.