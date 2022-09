Per inviare Avalanche (AVAX) da Binance a Avalanche Wallet, devi prima copiare l’indirizzo di Avalanche Wallet.

Quindi, vai al tuo account Binance e vai su “Fiat e Spot“.

Seleziona “Prelievo“, incolla l’indirizzo di deposito AVAX e inserisci l’importo.

Infine, completa il processo di verifica.

L’elaborazione del prelievo da Binance a Avalanche Wallet richiede in genere da 2 a 15 minuti per essere completata. Tuttavia, può richiedere più tempo se la rete è congestionata.

Per trasferire Avalanche (AVAX) da Binance a Avalanche Wallet, sarà applicata una commissione di prelievo AVAX di 0,008. La tariffa può variare a seconda della congestione della rete e/ o del tipo di rete scelta.

Passaggi per inviare Avalanche (AVAX) da Binance a Avalanche Wallet

Accedi a Avalanche Wallet Copia l’indirizzo del portafoglio Avalanche Vai a Fiat e Spot in Binance Trova AVAX Incolla l’indirizzo del portafoglio Avalanche e inserisci l’importo del prelievo Completa il processo di verifica Controlla i trasferimenti recenti

1. Accedi a Avalanche Wallet

Crea un account Avalanche Wallet se non ne hai ancora installato e creato uno.

Dopo aver creato un account Avalanche Wallet, visita https://wallet.avax.network/.

Poiché Avalanche Wallet è un portafoglio web non custodito, è necessario visitare il sito Web per accedervi.

Ora devi selezionare “Accedi al portafoglio“.

Per accedere a Avalanche Wallet, è necessario inserire la chiave privata, la frase chiave mnemonica, il file keystore o connettere Ledger.

Ho scelto di inserire la frase chiave mnemonica. Dopo aver inserito la frase chiave, fai clic su “Accedi al portafoglio“.

2. Copia l’indirizzo del portafoglio Avalanche

Dopo aver raggiunto il tuo account Avalanche Wallet, vedrai tre tipi di indirizzi di portafoglio sulla destra del tuo saldo AVAX.

Ogni indirizzo ha 3 scopi diversi. La catena X viene utilizzata principalmente per archiviare le risorse, la catena P viene utilizzata per lo staking e la catena C viene utilizzata per interagire con i contratti intelligenti.

MetaMask e altri portafogli principali sono compatibili solo con Avalanche C-chain. Se lo desideri, puoi spostare i token Avalanche tra tre catene tramite la funzione cross-chain.

Binance supporta AVAX C-chain e AVAX X-Chain. Ho scelto l’indirizzo C-Chain per la sua compatibilità con altri portafogli.

Copia l’indirizzo cliccando sull’icona “Copia“.

3. Vai su Fiat e Spot in Binance

Accedi a Binance utilizzando le tue credenziali, l’account Google, l’account Apple o l’opzione di accesso istantaneo.

Fai clic su “Portafoglio” nell’angolo in alto a destra della pagina web.

Quindi, fai clic su “Fiat e Spot” o “Portafoglio di finanziamento“.

Se hai acquistato AVAX tramite valuta fiat / spot trade, devi fare clic su “Fiat e Spot”.

Se hai acquistato AVAX tramite il commercio P2P, devi fare clic su “Portafoglio di finanziamento“.

4. Trova AVAX

Dopo aver fatto clic su “Fiat e Spot o Funding Wallet, vedrai una casella di ricerca.

Usalo per trovare AVAX.

Una volta trovato AVAX, fai clic su “Prelievo”

5. Incolla l’indirizzo del portafoglio Avalanche e inserisci l’importo del prelievo

Facendo clic su “Prelievo”, atterrerai nella finestra “Prelievo“.

Lì devi incollare l’indirizzo avalanche Wallet che hai copiato nel passaggio 2.

Dopo aver incollato l’indirizzo del portafoglio, seleziona il campo “Rete” come “AVAX C-Chain“.

Quindi, è necessario compilare l’importo del prelievo in AVAX.

Se desideri inviare tutto il tuo AVAX a Avalanche Wallet, fai clic su “MAX“.

Infine, fai clic su “Preleva“.

Nota: è necessario trasferire un minimo di 0,1 AVAX.

6. Completa il processo di verifica

Dopo aver fatto clic su “Ritira”, devi rispondere ad alcuni questionari di verifica se stai inviando AVAX da Binance per la prima volta. Questo per mantenere la tua risorsa al sicuro.

La prima domanda riguarderà il tipo di indirizzo. Se stai inviando AVAX al tuo portafoglio Avalanche, devi selezionare “Il mio indirizzo di portafoglio personale“.

In caso contrario, è necessario selezionare le opzioni D o E.

La prossima o ultima domanda sarà riconoscere il fatto che i prelievi non possono essere revocati.

Dopo aver completato il questionario di verifica, verrà visualizzato un popup di conferma del prelievo.

Controlla di nuovo l’indirizzo e la rete e fai clic su “Continua“.

Dopo aver fatto clic su Continua, verrai nella pagina di controllo di sicurezza.

Lì devi inserire l’OTP inviato alla tua e-mail registrata e al cellulare per procedere con il trasferimento.

Subito dopo aver completato la conferma di sicurezza, vedrai un pop-up “Richiesta di prelievo inviata“.

Fai clic su “Completa”.

7. Controlla i trasferimenti recenti

Dopo aver ricevuto la notifica di prelievo, puoi andare avanti e controllare nella sezione “Prelievi recenti“.

Basta scorrere verso il basso per raggiungere la sezione “Prelievi recenti” nella pagina della finestra “Prelievo“.

Puoi anche controllare la transazione recente sul “Portafoglio Avalanche” sul lato destro. A volte la cronologia delle transazioni non verrà aggiornata lì. In questi casi, puoi controllare la scheda “Token” per il token AVAX.

Conclusione

Trasferire Avalanche (AVAX) da Binance a Avalanche Wallet è un compito semplice.

Tuttavia, è necessario prestare molta attenzione durante la scelta della rete e incollare l’indirizzo del portafoglio.

La rete deve essere la stessa ad entrambe le estremità del mittente e del destinatario. In caso contrario, perderai il tuo bene.

Nessuno, incluso Binance, sarà in grado di revocare la transazione. Quindi, incolla l’indirizzo corretto.

È inoltre possibile visualizzare i dettagli della transazione sull’esploratore Avalanche C-Chain SnowTrace inserendo l’ID della transazione.