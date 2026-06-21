Dalla Dichiarazione di Indipendenza ad Adam Smith: l’evoluzione del liberalismo

Un viaggio attraverso le idee liberali del 1776 e il loro impatto sul governo e l'economia, fino alle sfide odierne.

Il 22 giugno 2026, mentre celebriamo il semiquincentenario della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, è utile riflettere su come le idee del 1776 abbiano plasmato il nostro mondo. Due documenti fondamentali, la Dichiarazione di Indipendenza e The Wealth of Nations di Adam Smith, condividono lo stesso anno di nascita e incarnano un insieme di idee liberali che hanno definito l’Illuminismo.

Questi principi, sebbene imperfetti nella loro applicazione storica, rappresentano un progresso significativo rispetto alle assenze di diritti e libertà delle civiltà precedenti.

Il liberalismo classico e il ruolo del governo

Per Adam Smith, il liberalismo significava mettere l’accento sull’individuo. Egli contrastava la nuova filosofia economica con il mercantilismo, dove ogni stato mirava a massimizzare la ricchezza economica e il potere geopolitico, sacrificando il benessere individuale.

Il liberalismo del 1776 chiamava a un governo limitato. Per secoli, il governo, insieme alla classe sociale, alla Chiesa e all’esercito, era stato uno strumento di oppressione piuttosto che di libertà. Tuttavia, negli ultimi cento anni, i liberali hanno generalmente favorito l’espansione del ruolo del governo, poiché esso è stato utilizzato per promuovere uguaglianza e diritti, come dimostrato dalla legge sui diritti civili del 1964 negli Stati Uniti.

Uguaglianza di opportunità e risultati

La Dichiarazione di Indipendenza era incentrata sull’uguaglianza di opportunità, mirando a massimizzare i diritti inalienabili degli individui alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Per un liberale del 1776, il ruolo del governo era quello di mantenere un campo di gioco equilibrato dove prevale la legge.

L’economia, nata dall’invisibile mano di Adam Smith, offriva qualcosa di più che i diritti individuali a perseguire il benessere materiale. In assenza di fallimenti di mercato come l’inquinamento o il monopolio, il laissez-faire avrebbe portato a un risultato efficiente, massimizzando la dimensione della torta economica, anche se non garantendo una distribuzione equa del reddito.

Il ruolo del governo nel liberalismo moderno

Una visione illuminata riconosce i limiti del governo, ma ne richiede la fornitura di numerosi beni pubblici: un sistema legale per risolvere le controversie, un sistema di giustizia penale per la sicurezza personale, una valuta comune per facilitare le transazioni finanziarie, un esercito per la difesa comune e un sistema di istruzione pubblica per diffondere le lezioni di civica, storia e scienza tra tutti i cittadini.

Con il tempo, la lista si è allungata per includere la regolamentazione della sicurezza sul lavoro, l’ispezione delle carni e dei farmaci, e un sistema sanitario che fornisce assicurazione medica a tutti. Tuttavia, alcuni americani resistono all’idea di concedere al governo tanto potere, in nome dei diritti.

Il ruolo appropriato del governo è molto più ampio per un liberale moderno rispetto a un liberale classico. L’uso moderno risale all’era progressista degli anni 1890 o almeno al New Deal del 1933. In primo luogo, le distorsioni come l’inquinamento e il monopolio sono ubiquitarie, giustificando l’intervento governativo per raggiungere l’efficienza, ad esempio tassando l’inquinamento o smantellando i monopoli. Adam Smith stesso riconosceva che il monopolio spesso comprometteva l’efficienza.

In secondo luogo, vale la pena sacrificare un po’ di efficienza (la dimensione della torta) per limitare l’ineguaglianza di reddito (la distribuzione delle fette). Questo compromesso è necessario perché interventi come la tassazione progressiva distorcono gli incentivi, rallentando il PIL. Tuttavia, la maggior parte delle persone ritiene che almeno un po’ di tale intervento sia desiderabile.

Il partito repubblicano degli Stati Uniti si considera impegnato a contrastare la deriva secolare dell’America verso il libertarismo puro o il laissez-faire. Essi vogliono abrogare l’Obamacare, rendere il sistema fiscale meno progressivo e ridurre le normative antitrust e altre regolamentazioni. Credono anche di voler ridurre il deficit e il debito federale. Tuttavia, nella pratica, il loro approccio negli ultimi anni è stato l’opposto.

Non solo in materia di politica fiscale. Trump ha superato soglie di coinvolgimento del governo nell’industria privata che i suoi predecessori non avevano mai raggiunto, come l’acquisizione di azioni di particolari aziende. Ha spinto il paese lontano da qualsiasi punto sul fronte efficiente che ottimizza il compromesso tra efficienza e uguaglianza.

Inoltre, il paese ha subito una lunga serie di abusi e usurpazioni da parte del presidente attuale. Decisioni erratiche, arricchimento personale, violazione di leggi, accordi e norme, gestione incompetente, spese sconsiderate e tagli indiscriminati del personale governativo hanno tutti danneggiato il benessere. Hanno minato principi, come il dovuto processo e il trattamento uguale davanti alla legge, che tutti noi pensavamo che l’esperimento del 1776 avesse fermamente stabilito molto tempo fa.

Si può solo sperare che gli elettori americani ricordino presto le lezioni che un tempo venivano insegnate nelle scuole, lezioni di civica, storia e scienza.