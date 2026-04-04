Dati sul lavoro marzo 2026: crescita moderata, ore aggregate in calo

Nelle rilevazioni relative a marzo 2026 il mercato del lavoro mostra un profilo sfaccettato: il BLS riporta un aumento netto delle nonfarm payroll pari a +178.000 posizioni, mentre l’analisi settoriale evidenzia aumenti in sanità, costruzione e trasporti.

Allo stesso tempo, un diverso dataset privato, l’ADP, segnala andamenti meno favorevoli per il settore manifatturiero, creando così una divergenza che merita attenzione. Parallelamente, l’indice delle ore aggregate accusa una flessione marginale, suggerendo che la crescita occupazionale non si traduce automaticamente in un aumento delle ore complessive lavorate.

Per comprendere il quadro completo è utile distinguere le fonti: la household survey misura la condizione della forza lavoro a livello individuale, mentre la establishment survey registra l’occupazione nelle imprese. La pubblicazione ufficiale del BLS del 3 aprile 2026 sintetizza questi risultati e mostra anche revisioni dei mesi precedenti; ulteriori commenti analitici hanno evidenziato come, nello specifico, il manifatturiero presenti segnali opposti tra gli archivi pubblici e quelli privati.

Panoramica dei dati principali

Il dato aggregato di marzo 2026 indica un incremento di 178.000 posti non agricoli e un tasso di disoccupazione stabile al 4,3%. I guadagni più rilevanti sono stati in sanità (+76.000), in costruzione (+26.000) e in trasporto e magazzinaggio (+21.000), mentre l’occupazione federale è diminuita ancora (-18.000). Nel complesso la variazione su base annua mostra poco cambiamento netto, ma le dinamiche settoriali e le revisioni mensili sottolineano l’importanza di guardare oltre il singolo numero di testa per valutare la robustezza del mercato.

Dati provenienti dalla household survey

Dalla household survey emergono elementi di qualità del lavoro: la forza lavoro partecipante è rimasta sostanzialmente stabile con un tasso di partecipazione al 61,9% e un rapporto occupati/popolazione al 59,2%. I disoccupati a marzo sono circa 7,2 milioni, di cui 1,8 milioni risultano in stato di disoccupazione di lungo periodo (27 settimane o più). Tra gli indicatori aggiuntivi spiccano l’aumento delle persone marginalmente attaccate alla forza lavoro (+325.000) e l’incremento dei lavoratori scoraggiati (+144.000), segnali che vanno monitorati per valutare la resilienza del mercato del lavoro.

Dati provenienti dalla establishment survey

La establishment survey documenta i cambiamenti per settore e per orario: la crescita dei posti di lavoro è concentrata nel settore privato e in alcuni servizi. Il manifatturiero ha mostrato un aumento di +15.000 in marzo secondo il BLS, con specificità tra beni durevoli e beni non durevoli. L’andamento dei salari medi orari segnala un incremento mensile contenuto (+0,2%) e una crescita annua del 3,5%, con la retribuzione media per i lavoratori privati a $37,38 e per i lavoratori di produzione e nonsupervisory a $32,07. Le revisioni di gennaio e febbraio hanno modificato i saldi complessivi, ricordando la natura provvisoria delle stime iniziali.

Focus su produzione e ore lavorate

Un punto critico emerso nelle analisi è la divergenza tra i due principali aggregatori di dati sul manifatturiero: l’ADP ha segnalato cali occupazionali mentre il BLS riporta un aumento nel medesimo periodo. Questo scostamento può dipendere da differenze metodologiche, coperture campionarie e timing nella raccolta delle informazioni. Nel frattempo l’indice delle ore aggregate (base 2007=100) è sceso a 116,2 con una variazione mensile negativa dello 0,2%, sintomo che, pur con posti di lavoro nuovi, l’intensità complessiva delle ore lavorate non è aumentata.

Implicazioni e segnali da tenere d’occhio

Per i prossimi mesi è importante osservare la persistenza delle tendenze salariali, le revisioni dei dati e l’andamento delle ore lavorative: una crescita dell’occupazione senza aumento delle ore o dei salari potrebbe indicare un mercato meno pressante per i lavoratori. Altri elementi di interesse sono il calo sostenuto dell’occupazione federale dall’ottobre 2026 e la dinamica negativa in alcuni sottosettori finanziari. Infine, è utile ricordare che il BLS pianifica ulteriori pubblicazioni mensili (la prossima per i dati di aprile è stata programmata per l’8 maggio 2026), che forniranno aggiornamenti e possibili revisioni utili per completare il quadro.

Nota metodologica

Le differenze tra le due survey derivano da ambiti e definizioni distinte: la household survey include lavoratori indipendenti e domestici, mentre la establishment survey si concentra sulle imprese con campionamento più ampio e margini di errore più piccoli per i cambi mensili. Comprendere queste distinzioni è essenziale per interpretare correttamente le divergenze tra le fonti e per valutare le implicazioni economiche di breve termine.