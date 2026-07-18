Debiti auto: come i finanziamenti boomerang stanno creando nuove crisi finanziarie

Scopri come i finanziamenti auto con mini-rate iniziali stanno diventando una trappola per molti acquirenti, creando debiti che sembrano non finire mai.

Negli ultimi anni, i finanziamenti auto con mini-rate iniziali hanno conquistato il mercato, attirando molti acquirenti con la promessa di pagamenti agevolati. Tuttavia, dietro questa apparente convenienza si nasconde una trappola finanziaria che sta creando nuove crisi per molti consumatori.

Un avvocato specializzato in diritto finanziario ha evidenziato come questi finanziamenti possano ricordare i mutui subprime che hanno portato a gravi crisi del credito negli Stati Uniti. In piccolo, il meccanismo è simile: rate iniziali basse che poi diventano insostenibili, intrappolando gli acquirenti in un ciclo di debito.

Il caso di Massimo Ceccherini: un debito da 1,3 milioni cancellato

Un esempio eclatante di come i debiti possano diventare insostenibili è il caso di Massimo Ceccherini, attore e regista toscano. Il Tribunale di Firenze ha accolto la sua richiesta di concordato minore, cancellando un debito monstre da 1,3 milioni di euro accumulato in decenni di dipendenza dal gioco d’azzardo.

La svolta è arrivata grazie alla solidarietà di un celebre regista cinematografico che ha versato 300mila euro per liquidare i creditori. Ceccherini salderà il resto del debito versando 500 euro al mese per i prossimi quattro anni.

La spirale del gioco d’azzardo

La spirale autodistruttiva di Ceccherini è iniziata con i primi grandi guadagni cinematografici. In un documentario televisivo, l’attore ha confessato lo choc del successo arrivato con il film Il Ciclone.

“Debole, fragile e sensibile, con tutti quei soldi finisco per crollare in tutto. I soldi del film li ho spesi con le donnine del Jackie O”, ha rivelato Ceccherini. La sua dipendenza dal gioco d’azzardo lo ha portato a dilapidare i compensi di una vita, con giocate che hanno superato i 160mila euro solo sulle piattaforme Snai tra il 2018 e il 2026.

Bancarotta e truffa: il caso Santanchè

Un altro caso che ha fatto scalpore è quello dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè. La procura di Milano ha chiuso un’indagine nei suoi confronti, del figlio Lorenzo e dell’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Al centro dell’indagine ci sono i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. Inoltre, è emerso un capitolo inedito di 3 milioni e 300 mila euro ottenuti nel 2026, inducendo in errore Invitalia e sfruttando le misure di sostegno alle imprese durante il Covid.

Le accuse e le difese

Le accuse sono state respinte dalla diretta interessata che, attraverso i suoi legali, ha espresso “fiducia nella magistratura”, sottolineando di avere agito “con correttezza”.

Nelle 23 pagine dell’atto di accusa, molte sono le contestazioni. Ad esempio, mentre Ki Group Holding era in “dissesto”, si sarebbero ripartiti “utili non effettivamente conseguiti” mediante la distribuzione di dividendi per oltre 4,1 milioni di euro nel 2015, a fronte di un risultato netto consolidato negativo per oltre 900mila euro.

Viene contestato anche l’occultamento della perdita dell’intero capitale sociale già nell’esercizio 2019, redigendo bilanci fino al 2026 “non conformi alle norme”. Infine, la presunta truffa a Invitalia: sfruttando le misure di sostegno alle imprese durante la pandemia, sarebbe stata indotta in errore a erogare un prestito di 2 milioni e 700 mila euro e un credito di imposta per 600 mila euro nonostante la mancanza dei “presupposti” previsti dalla legge.