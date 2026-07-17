Titoli di Stato in rialzo: l’analisi della Bce sul caro energia

I mercati finanziari dell'eurozona mostrano segnali di tensione con i titoli di Stato in rialzo. Scopri come la Bce sta affrontando la sfida del caro energia.

I mercati finanziari dell’eurozona stanno vivendo un periodo di tensione, con i titoli di Stato che mostrano un lieve rialzo. In particolare, il costo di finanziamento del Bund decennale ha raggiunto il 3,11%, mentre i Btp si attestano intorno al 3,9% annuo. Gli investitori sono particolarmente attenti alle dinamiche del Medio Oriente e all’impatto dei prezzi dell’energia sui mercati.

In questo contesto, la Banca centrale europea (Bce) sta monitorando attentamente gli effetti dello shock energetico. Piero Cipollone, membro dell’Executive Board della Bce, ha recentemente fornito un’analisi dettagliata degli impatti del caro energia sull’economia.

Gli effetti dello shock energetico secondo la Bce

Cipollone ha identificato tre principali effetti dello shock energetico. Il primo è l’effetto diretto l’aumento dei prezzi del petrolio si traduce in costi più elevati per i consumatori, ad esempio al distributore di benzina. Il secondo è l’effetto indiretto l’incremento dei costi energetici si riflette sui prezzi di produzione dei beni, compresi quelli alimentari.

Il terzo effetto è quello definito come effetto di secondo impatto. Quando famiglie e imprese prevedono un’inflazione persistente, le aziende aumentano i prezzi per proteggere i margini di profitto, mentre i lavoratori richiedono salari più alti. Questi aggiustamenti, se eccessivi, possono alimentare ulteriormente l’inflazione. Attualmente, secondo Cipollone, si osservano i primi due effetti, ma non il terzo.

La risposta della politica monetaria

La Bce sta adottando misure per prevenire che gli effetti di secondo impatto prendano piede. L’obiettivo principale è convincere famiglie e imprese che l’inflazione tornerà al 2% nel medio periodo. Per raggiungere questo traguardo, la Bce monitora attentamente le aspettative di inflazione a medio e lungo termine.

“Ciò che la Bce può fare attraverso la propria politica monetaria è impedire che questi effetti di secondo impatto prendano piede e convincere famiglie e imprese che l’inflazione tornerà al nostro obiettivo del 2% nel medio periodo. Per questo monitoriamo molto attentamente le aspettative di inflazione. Se le aspettative di inflazione a medio e lungo termine rimarranno ancorate al 2%, l’inflazione tornerà al nostro obiettivo e avremo svolto il nostro compito”, ha affermato Cipollone.