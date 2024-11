Debolezza dell’attività produttiva nell’Eurozona a novembre 2024

in

Un mese di novembre difficile per l’Eurozona

Il mese di novembre 2024 ha portato con sé segnali preoccupanti per l’attività produttiva dell’Eurozona. Secondo i dati forniti da S&P Global, l’indice PMI manifatturiero ha registrato un calo significativo, scendendo a 45,2 punti, rispetto ai 46 punti di ottobre. Questo abbassamento dell’indice non è solo un numero, ma rappresenta una vera e propria contrazione del settore, suggerendo che l’economia della regione sta affrontando sfide sempre più complesse.

Flessione anche nel settore dei servizi

Non è solo il settore manifatturiero a mostrare segni di debolezza. Anche l’indice Composito ha subito una flessione, scendendo a 48,1 punti dai 50 punti di ottobre, toccando i minimi degli ultimi dieci mesi. Questo andamento negativo si riflette anche nel settore dei servizi, dove l’indice è sceso a 49,2 punti, il livello più basso registrato nello stesso periodo. La combinazione di questi fattori suggerisce un rallentamento generalizzato dell’attività economica, con ripercussioni potenzialmente gravi per l’occupazione e la crescita futura.

Un clima di incertezza e pessimismo

Il report di S&P Global evidenzia un crollo dell’ottimismo tra le aziende, con le previsioni future che sono scese ai minimi in poco più di un anno. Le aziende stanno affrontando difficoltà nell’acquisire nuovi ordini, il che contribuisce a un clima di incertezza che potrebbe persistere nel prossimo futuro. Questo trend negativo si è protratto per il sesto mese consecutivo, con un tasso di diminuzione elevato che preoccupa gli analisti e gli investitori. La situazione attuale richiede un’attenzione particolare da parte delle istituzioni europee, che dovranno considerare misure adeguate per stimolare la crescita e sostenere l’economia.