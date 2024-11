Il cambiamento climatico: la principale preoccupazione degli italiani

Il cambiamento climatico si conferma come il rischio più temuto dagli italiani, secondo l’undicesima edizione del Future Risks Report pubblicato dal Gruppo Axa. Questo report, realizzato in collaborazione con Ipsos, ha coinvolto oltre 3.000 esperti di rischio e circa 20.000 cittadini in 15 Paesi. La ricerca ha messo in luce un crescente senso di vulnerabilità tra la popolazione, che si sente sempre più esposta a minacce ambientali e sociali.

La vulnerabilità percepita e il ruolo degli assicuratori

Un dato significativo emerso dall’indagine è che l’87% degli esperti ritiene che il mondo sia più vulnerabile ai rischi rispetto al passato. In questo contesto, il ruolo degli assicuratori è considerato cruciale: il 91% degli esperti e il 72% della popolazione generale concordano sull’importanza della protezione offerta dalle assicurazioni. Questo riflette una rinnovata fiducia nel settore assicurativo come strumento per affrontare le incertezze del futuro.

I rischi emergenti secondo gli esperti

Analizzando i risultati, si nota che, oltre al cambiamento climatico, l’inquinamento occupa una posizione rilevante tra le preoccupazioni degli italiani. Tuttavia, gli esperti evidenziano anche rischi emergenti come quelli legati alla cyber sicurezza e all’intelligenza artificiale, che non sono percepiti come prioritari dalla popolazione. Questo scollamento tra la percezione pubblica e quella degli esperti potrebbe indicare una mancanza di consapevolezza riguardo a minacce sempre più sofisticate e interconnesse.

Un cambiamento nella percezione delle pandemie

Un altro aspetto interessante del report è il calo dell’allerta verso pandemie e malattie infettive, che rimane significativo solo in alcune aree, come l’Asia. In Italia, la preoccupazione si sposta verso le malattie croniche, riflettendo un’evoluzione demografica e sociale. Questo cambiamento di focus suggerisce che la società sta iniziando a riconoscere l’importanza di affrontare non solo le crisi immediate, ma anche le sfide a lungo termine legate alla salute pubblica.

Conclusioni e prospettive future

Il Future Risks Report del 2024 offre una panoramica preziosa sulla percezione dei rischi a livello globale e locale. Con un crescente sentimento di vulnerabilità e una consapevolezza della necessità di una risposta coordinata, è fondamentale che le istituzioni, le aziende e i cittadini collaborino per affrontare le sfide future. La prevenzione e la preparazione rimangono le chiavi per mitigare gli impatti dei rischi emergenti e garantire un futuro più sicuro per tutti.