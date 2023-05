Dent Coin raggiungerà $ 1?

Dent è un operatore di telefonia mobile che offre schede eSIM, un’esperienza senza roaming, ricariche di minuti di chiamata e piani dati mobili. Dent Wireless crea un mercato in cui qualsiasi utente può vendere e acquistare dati mobili utilizzando monete DENT. Inoltre, il suo scopo è decentralizzare i dati mobili (che è piuttosto unico in sé).

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali della piattaforma Dent:

Unisce una comunità di utenti Dent per consentire loro di vendere, acquistare e donare dati mobili in tutto il mondo.

La piattaforma Dent semplifica lo scambio di dati mobili, proprio come qualsiasi altra merce essenziale.

La piattaforma Dent mira a rendere il token DENT una valuta mondiale per il trading di dati mobili.

Ecco come la piattaforma Dent si rende trasparente:

Prezzi dei dati a livello locale tramite un marketplace Dent trasparente e nessun accordo di roaming complesso.

Comunicazione accessibile con i clienti tramite l’app mobile Dent.

L’ecosistema Dent è partner di Samsung blockchain, Basic Internet Foundation, G + D Mobile Security, GSMA, Mobile Ecosystem Forum, Bunq, Telecom Infra e The Enterprise Ethereum Alliance.

La moneta DENT è un token ERC-20 e ha un’offerta massima di 100 miliardi di token. Di questi, 8,6 miliardi di token sono stati venduti durante l’ICO della società ad un prezzo fisso di $ 0,0005 (secondo il white paper).

Ci sono 99.007.791.203 token DENT già nella fornitura circolante del mercato. I seguenti sono i principali casi d’uso delle monete Dent:

Gli utenti possono vendere, acquistare e donare dati mobili sulla blockchain di Ethereum utilizzando i token DENT.

Le monete DENT vengono utilizzate per registrare tutte le transazioni sull’ecosistema Dent.

Le monete Dent possono essere utilizzate per scambiare (vendere e acquistare) dati sul mercato internazionale.

Gli utenti possono utilizzare i loro token DENT per sbloccare varie funzionalità sull’app Dent.

Le monete Dent possono anche essere scambiate con altre criptovalute e con fiat per realizzare un profitto nel mercato delle criptovalute.

Dent risolve un problema reale in modo innovativo, ma ci sono troppi giocatori e molti pochi clienti. Anche i regolamenti sono un problema. Nel complesso, Dent è un caso moderato per gli investimenti.

Previsione del prezzo di Dent Coin: Dent Coin raggiungerà $ 1?

DENT Coin deve crescere di circa 1.075 volte rispetto al suo attuale prezzo di mercato, per raggiungere un livello di prezzo di $ 1.

Inoltre, Dent ha raggiunto il suo prezzo massimo storico di $ 0,08 subito dopo il suo lancio (nel gennaio 2018). Inoltre, DENT è cresciuto di 80 volte in soli due mesi (dal suo valore più basso di $ 0,001 a novembre 2017). Così, è cresciuto di 40 volte in un mese.

Pertanto, la moneta Dent può raggiungere $ 1 nei prossimi 26,8 mesi. Tuttavia, ci vorrà sicuramente più tempo a causa della differenza delle condizioni economiche dei tempi attuali, rispetto a quella del 2018.

Previsione Dent Prezzo: Dent Coin raggiungerà $ 10?

DENT Coin richiede di crescere di 10.752 volte dal suo valore attuale, per raggiungere $ 10.

Inoltre, poiché è cresciuto di 40 volte in un mese per raggiungere il suo prezzo più alto di tutti i tempi a gennaio 2018, DENT avrà bisogno di un minimo di 268 mesi (circa 22 anni) per raggiungere un livello di prezzo di $ 10.

Ancora una volta, le attuali condizioni di mercato di liquidità e inflazione non sono a favore dell’industria delle criptovalute e, quindi, la moneta DENT potrebbe richiedere più tempo del calcolato per raggiungere $ 10.

Previsione Dent Prezzo: Dent Coin può mai raggiungere $ 100?

Considerando che raggiungere $ 10 è un obiettivo molto difficile per la moneta DENT, raggiungere $ 100 sembra impossibile. Analizziamo.

Per raggiungere $ 100, la moneta Dent deve crescere di 107.526 volte. Pertanto, tenendo presente la crescita di 40 volte al mese di DENT, possiamo dire che ci vorranno almeno 2.688 mesi, cioè 224 anni per raggiungere un livello di prezzo di $ 100.

Pertanto, non è affatto pratico per gli investitori aspettare 224 anni e, quindi, la moneta Dent non dovrebbe raggiungere $ 100 in futuro.

Previsione Dent Prezzo 2023, 2025 e 2030

Previsione Dent prezzo 2023

Secondo la previsione dei prezzi, il prezzo di mercato di Dent dovrebbe raggiungere un livello massimo di $ 0,002 entro la fine del 2023. Può raggiungere un prezzo minimo di $ 0,0009.

Previsione prezzo Dent 2025

Il prezzo della moneta Dent dovrebbe raggiungere i livelli massimi e minimi di $ 0,0031 e $ 0,0028 entro la fine dell’anno 2025.

Previsione Dent prezzo 2030

Entro la fine del 2030, il prezzo di Dent dovrebbe raggiungere un massimo di $ 0,017. Inoltre, dovrebbe raggiungere un minimo di $ 0,015.

Dove acquistare?

Kraken – Kraken è un importante scambio di criptovaluta in cui gli utenti possono acquistare, vendere e scambiare una varietà di criptovalute come Bitcoin, Ethereum e altre. Ha un’interfaccia facile da usare, potenti funzionalità di trading e rigorose precauzioni di sicurezza, come la conservazione a freddo per contanti. Kraken fornisce anche servizi come trading a margine, trading di futures e staking. Kraken è un’alternativa popolare per i commercianti e gli investitori di bitcoin grazie al suo ampio set di funzionalità e alle commissioni basse. KuCoin – KuCoin è un noto scambio di criptovaluta in cui gli utenti possono acquistare, vendere e scambiare numerose criptovalute. Ha un’interfaccia facile da usare e ampi strumenti di trading come il trading spot, il trading di futures e i servizi di staking. KuCoin ha anche una propria criptovaluta, il KuCoin Token (KCS), che offre agli utenti vantaggi come costi di trading e premi inferiori. KuCoin è cresciuto in popolarità tra i trader e gli investitori di criptovaluta in tutto il mondo grazie alla sua enfasi sulla sicurezza e sull’assistenza clienti.

Di seguito sono riportati tre semplici passaggi per acquistare token DENT:

Il primo passo è scegliere un crypto exchange dal quale si vogliono acquistare (come Binance o Uniswap) i token Dent e creare un account sullo stesso.

Il secondo passo è scegliere il modo di acquistare i token DENT, ovvero utilizzare fiat o un’altra criptovaluta e quindi acquistare i token utilizzando criptovalute o denaro fiat.

Nella terza fase, gli utenti devono archiviare i loro token Dent sullo scambio crittografico stesso o nel portafoglio crittografico.

Dove posso acquistare i token DENT?

I token Dent possono essere acquistati su scambi centralizzati e decentralizzati tra cui Binance, KuCoin, Kraken, Gate.io, CoinEX, WazirX e Uniswap.

Si noti che i token Dent non sono supportati su Coinbase e Gemini.