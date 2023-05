UNUS SED LEO può raggiungere 100 dollari?

in

UNUS SED LEO (LEO) è un token di utilità dual-chain lanciato da iFinex, la società madre di Bitfinex. Bitfinex è uno dei primi scambi crittografici centralizzati che forniscono un ampio ecosistema per opzioni di trading come trading spot, derivati, trading di carta, conti di margine, ecc. Tuttavia, Bitfinex non è l’unico grande scambio crittografico centralizzato. I suoi concorrenti includono Binance, KuCoin, Coinbase Exchange, Gate.io, ecc.

iFinex, la società madre di Bitfinex, ha fondato UNUS SED LEO allo scopo di recuperare i fondi persi. La società mira a riacquistare gradualmente i token LEO dagli investitori fino a quando non rimarranno più token in circolazione. Inoltre, la società si impegna a riacquistare i token su base mensile che equivale al 27% delle entrate generate da iFinex (questo è un meccanismo di masterizzazione per LEO).

L’offerta originale del token LEO è stata fissata a 1 miliardo, tuttavia, attualmente, sono in circolazione 953.954.130 token LEO. Inoltre, il 64% della fornitura originale del LEO è stato emesso su Ethereum e il 36% è stato emesso sulla blockchain EOS. I seguenti punti descrivono l’utilità dei token LEO per gli utenti:

I possessori di LEO ottengono sconti sulle commissioni di trading con Bitfinex, a seconda del numero di token LEO nei loro account.

La moneta LEO facilita gli utenti con sconti sui prestiti su Bitfinex e EOSfinex.

Tuttavia, il token LEO offre una riduzione delle commissioni di prestito e una riduzione delle commissioni di acquisto su tutte le piattaforme di iFinex (incluso Bitfinex).

Mentre UNUS SED LEO ha una certa utilità e ha visto una limitata volatilità dei prezzi, tende a operare con bassa liquidità e quindi non è un buon investimento al momento.

UNUS SED LEO Prezzo Previsione: UNUS SED LEO può raggiungere 100?

Il token LEO deve crescere di 28,65 volte per raggiungere $ 100, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 3,49.

Poiché ha mostrato una crescita di 0,51 volte in un mese, avrà bisogno di un minimo di 56 mesi (meno di 5 anni) per raggiungere $ 100.

Tuttavia, il token LEO ha sicuramente bisogno di più tempo per raggiungere quel valore.

UNUS SED LEO Prezzo Previsione 2023, 2025 E 2030

UNUS SED LEO Prezzo Previsione 2023

Secondo la previsione del prezzo, il prezzo massimo e minimo aggregato per il 2023 è rispettivamente di $ 6,8 e $ 4,0.

UNUS SED LEO Prezzo Previsione 2025

UNUS SED LEO dovrebbe raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 12,5 e un livello di prezzo minimo di $ 10,2 entro la fine del 2025.

UNUS SED LEO Prezzo Previsione 2030

Secondo la previsione, UNUS SED LEO dovrebbe raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 55,8 e un livello di prezzo minimo di $ 48,5 entro la fine del 2030.

Piani LEO 2023

Di seguito sono riportati i progetti e gli aggiornamenti di sviluppo che possiamo aspettarci da Bitfinex e LEO per il 2023:

Il team finalizzerà la documentazione per Keet e renderà il suo codice completamente open-source.

Anche i titoli di Bitfinex dovrebbero andare avanti come piattaforma tecnologica.

Sta costruendo un sistema finanziario peer-to-peer per fornire ai suoi utenti un’alternativa più equa al sistema legacy.

Dove posso acquistare i token LEO? Come guadagnare premi di puntata?

I token UNUS SED LEO possono essere acquistati su scambi crittografici centralizzati e decentralizzati, come OKX, Gate.io, Bitfinex e Uniswap.

Inoltre, il programma soft-staking di Bitfinex consente ai suoi utenti di generare premi semplicemente tenendo i loro token digitali su Bitfinex. Secondo il sito web, consente agli utenti di guadagnare premi di puntata fino all’8%. Gli utenti possono puntare il loro token digitale su Bitfinex nei seguenti tre passaggi: