Detrazione famiglia 2024: come fare, guida passo a passo

La detrazione famiglia 2024 offre diverse agevolazioni fiscali ai contribuenti italiani, contribuendo a ridurre il carico fiscale per una serie di spese familiari.

Questa guida passo a passo spiega come accedere a queste detrazioni, fornendo un’analisi dettagliata delle principali voci ammissibili.

Abbonamento al trasporto pubblico

Una delle detrazioni più rilevanti riguarda gli abbonamenti ai mezzi pubblici. È possibile detrarre il 19% su una spesa massima di € 250 per gli abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali. Questa misura è volta a incentivare l’uso del trasporto pubblico, contribuendo a ridurre l’inquinamento e il traffico.

Spese assicurative

Le spese assicurative rientrano tra le detrazioni più comuni. È possibile detrarre il 19% dei premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio e rischio non autosufficienza su un limite massimo di:

€ 530 per polizze vita e infortuni

€ 1.291,14 per polizze rischio non autosufficienza

Contributi previdenziali e assistenziali

Contributi previdenziali

I contributi versati per la previdenza complementare, non dedotti in busta paga, sono deducibili fino a un massimo di € 5.164,57. Questa misura include:

contributi versati da lavoratori autonomi, agricoli, per ricongiunzione, fondo casalinghe e riscatto anni di laurea.

Se il riscatto della laurea è per un familiare a carico, spetta una detrazione del 19%.

Contributi per periodi non coperti da contribuzione

È possibile beneficiare di una detrazione del 50% in 5 anni per i contributi versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta pace contributiva).

Contributi per collaboratori domestici

I contributi versati per colf, badanti, babysitter e altri collaboratori domestici sono deducibili dal 23% al 43% (in base al reddito) fino a un massimo di € 1.549,37. Questa detrazione è particolarmente utile per le famiglie che necessitano di assistenza domestica.

Adozione internazionale

Le spese sostenute per l’adozione internazionale possono essere dedotte dal reddito imponibile (dal 23% al 43% in base al reddito) per il 50% della spesa sostenuta. Questa misura supporta le famiglie che scelgono di adottare bambini all’estero, coprendo parte delle ingenti spese legate al processo di adozione.

Assegni di mantenimento per ex coniuge

Gli assegni di mantenimento corrisposti all’ex coniuge sono interamente deducibili dal reddito (dal 23% al 43% in base al reddito). Questa deduzione si applica solo agli importi stabiliti da un giudice e non comprende gli assegni destinati al mantenimento dei figli.

Spese funebri

È possibile detrarre il 19% delle spese funebri sostenute fino a un importo massimo di € 1.550 riferito a ciascun decesso. Questa detrazione aiuta a ridurre il carico fiscale associato alle spese inevitabili per i funerali di familiari.

Procedura per richiedere le detrazioni

1. Raccolta della documentazione

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali, è fondamentale raccogliere tutta la documentazione necessaria. Questa include ricevute, fatture, certificazioni e qualsiasi altro documento che possa comprovare le spese sostenute.

2. Dichiarazione dei redditi

Le spese detraibili devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute. È importante conservare tutta la documentazione per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3. Consulenza fiscale

Affidarsi a un consulente fiscale può facilitare l’intero processo, garantendo che tutte le detrazioni vengano correttamente applicate e che non si incorrano in errori che potrebbero compromettere il beneficio fiscale.

Le detrazioni fiscali per la famiglia nel 2024 rappresentano un’importante opportunità per ridurre il carico fiscale e supportare economicamente le famiglie italiane. Seguire attentamente i passaggi descritti in questa guida assicurerà un accesso agevole e sicuro alle agevolazioni previste, contribuendo al benessere finanziario della famiglia.