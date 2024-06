Detrazione figli 2024: come fare, guida passo a passo

La detrazione figli 2024 offre numerose agevolazioni fiscali per le famiglie italiane, aiutando a ridurre il carico fiscale per una serie di spese relative all’educazione e alle attività sportive dei figli.

In questa guida, esploreremo passo a passo come accedere a queste detrazioni, fornendo un’analisi dettagliata delle principali voci ammissibili.

Scuola e sport

Rette asilo nido

È possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per le rette degli asili nido, sia pubblici che privati, su un importo massimo di € 632 per figlio. Questa detrazione è pensata per supportare le famiglie nelle spese per l’educazione prescolare.

Spese di istruzione

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

Si può detrarre il 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per un importo massimo di € 800 per ciascun alunno. Rientrano in questa voce, se deliberate dall’istituto scolastico in funzione della frequenza, anche le spese per gite, assicurazione e altri contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa.

Università

Per quanto riguarda le spese universitarie, è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea e perfezionamento:

università statali: l’intero importo delle spese

università non statali: su un importo definito annualmente dal MIUR

Inoltre, è possibile detrarre il 19% del canone di affitto per gli studenti fuori sede, fino a un massimo di € 2.633.

Conservatori e AFAM (istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Se il reddito familiare è inferiore a € 36.000, è possibile detrarre il 19% della spesa fino a un massimo di € 1.000 per i figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

Studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento)

Si può detrarre il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Questa misura aiuta le famiglie a sostenere i costi associati alle necessità educative speciali dei loro figli.

Erogazioni liberali

È possibile detrarre il 19% per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, senza limite d’importo. Questo incentiva le donazioni che possono contribuire a migliorare le risorse e le infrastrutture delle scuole.

Attività sportive

Per promuovere l’attività fisica tra i giovani, è possibile detrarre il 19% su una spesa massima di € 210 per figlio di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Questa detrazione copre le spese per l’iscrizione a corsi e attività sportive organizzate.

Procedura per richiedere le detrazioni

1. Raccolta della documentazione

Per usufruire delle detrazioni fiscali, è essenziale raccogliere tutta la documentazione necessaria, che include ricevute, fatture e qualsiasi altro documento che possa comprovare le spese sostenute.

2. Dichiarazione dei redditi

Le spese detraibili devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute. È fondamentale conservare tutta la documentazione per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3. Consulenza fiscale

Affidarsi a un consulente fiscale può facilitare l’intero processo, garantendo che tutte le detrazioni vengano correttamente applicate e che non si commettano errori che potrebbero compromettere il beneficio fiscale.

Le detrazioni fiscali per i figli nel 2024 rappresentano un’importante opportunità per ridurre il carico fiscale e supportare economicamente le famiglie italiane. Seguire attentamente i passaggi descritti in questa guida assicurerà un accesso agevole e sicuro alle agevolazioni previste, contribuendo al benessere finanziario e alla crescita educativa dei figli.