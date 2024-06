Detrazione salute 2024: come fare, guida passo a passo

La detrazione salute 2024 offre numerose agevolazioni fiscali per le spese sanitarie, veterinarie e per la disabilità.

Questa guida passo a passo spiega come accedere a queste detrazioni, fornendo un’analisi dettagliata delle principali voci ammissibili.

Spese sanitarie

È possibile detrarre il 19% delle spese sanitarie superiori a € 129,11. Le spese ammissibili includono:

farmaci e ticket

degenze ospedaliere

prestazioni specialistiche e chirurgiche

analisi e cure termali

dispositivi medici con marchio CE, inclusi occhiali e lenti da vista

Questa detrazione è pensata per alleviare il carico fiscale delle spese mediche, supportando le famiglie nelle spese per la salute.

Spese veterinarie

Le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali da compagnia sono detraibili al 19% per importi compresi tra € 129,11 e € 550. Inoltre, è prevista una detrazione di € 1.000 per il mantenimento dei cani guida.

In caso di disabilità

Spese mediche generiche e di assistenza specifica

È prevista una deduzione che varia dal 23% al 43% in base al reddito per le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nell’interesse proprio o di familiari, anche se non fiscalmente a carico.

Spese per facilitare integrazione e autosufficienza

Puoi detrarre il 19% delle spese sostenute per:

acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento e deambulazione

acquisto di veicoli

sussidi tecnici e informatici

eliminazione delle barriere architettoniche

trasporto in ambulanza

servizi di interpretariato per persone non udenti

acquisto e mantenimento di cani guida per non vedenti

Spese per addetti all’assistenza personale

È possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (es. badanti) in caso di non autosufficienza, su un tetto massimo di € 2.100 per i contribuenti con reddito inferiore a € 40.000. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico.

Assicurazioni sulla vita a tutela di persone con grave disabilità

Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 750 per le assicurazioni sulla vita a tutela di persone con grave disabilità (beneficiari).

Procedura per richiedere le detrazioni

1. Raccolta della documentazione

Per usufruire delle detrazioni fiscali, è essenziale raccogliere tutta la documentazione necessaria. Questa include ricevute, fatture e qualsiasi altro documento che possa comprovare le spese sostenute.

2. Dichiarazione dei redditi

Le spese detraibili devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute. È fondamentale conservare tutta la documentazione per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3. Consulenza fiscale

Affidarsi a un consulente fiscale può facilitare l’intero processo, garantendo che tutte le detrazioni vengano correttamente applicate e che non si commettano errori che potrebbero compromettere il beneficio fiscale.

Le detrazioni fiscali per la salute nel 2024 rappresentano un’importante opportunità per ridurre il carico fiscale e supportare economicamente le famiglie italiane. Seguire attentamente i passaggi descritti in questa guida assicurerà un accesso agevole e sicuro alle agevolazioni previste, contribuendo al benessere finanziario e alla salute dei contribuenti.