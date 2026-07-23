Dettagli e Performance del Bond Ifc Green Fx 4.25% Jul31 Usd nel 2026

Scopri le ultime quotazioni, i rendimenti e le caratteristiche del bond Ifc Green Fx 4.25% Jul31 Usd, emesso dall'International Finance Corporation.

Il bond Ifc Green Fx 4.25% Jul31 Usd emesso dall’International Finance Corporation rappresenta un’opportunità di investimento interessante nel panorama finanziario attuale. Con un tasso cedolare annuo del 4,25% e una scadenza prevista per il 14 luglio 2031, questo strumento finanziario ha attirato l’attenzione di molti investitori.

L’ultimo contratto è stato registrato il 23 luglio 2026 alle ore 10:21:57, con un prezzo ufficiale di 99,61 dollari. Il volume di negoziazione è stato significativo, con un totale di 13.000 unità scambiate in due contratti. Il prezzo di apertura della giornata è stato di 102,20 dollari, con un volume di 10.000 unità.

Caratteristiche Principali del Bond

Il bond Ifc Green Fx 4.25% Jul31 Usd è un titolo di stato estero con una struttura Plain Vanilla il che significa che non presenta opzioni o derivati complessi. L’ammontare emesso è di 2 miliardi di dollari, con un lotto minimo di negoziazione di 1.000 dollari. La valuta di negoziazione e liquidazione è il dollaro USA.

La data di godimento e la data di stacco della prima cedola coincidono, fissate al 14 luglio 2026. Le cedole sono pagate su base semestrale offrendo un flusso di cassa regolare agli investitori. La base di calcolo utilizzata è il metodo 30E/360 (30/360 ISMA).

Performance e Rendimenti

Il rendimento effettivo a scadenza lordo è del 4,11%, mentre il rendimento netto è del 3,57%. La duration modificata è di 4,36, indicando la sensibilità del prezzo del bond ai cambiamenti nei tassi di interesse. Il prezzo di riferimento è stato fissato a 100,80 dollari il 22 luglio 2026.

Il rateo lordo è di 0,11806, mentre il rateo netto è di 0,1033. Questi valori sono fondamentali per gli investitori che desiderano calcolare il rendimento atteso in base al periodo di detenzione del bond.

Dettagli di Negoziazione

Il bond è negoziato sul mercato MOT con clearing e settlement gestiti da CC&G, Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. La negoziazione avviene in corso secco, il che significa che il prezzo riflette il valore senza includere le cedole maturate.

La data di inizio negoziazione è stata il 21 luglio 2026. Il codice ISIN del bond è US45950KDR86, e il codice strumento è 50274647. Questi codici sono essenziali per identificare in modo univoco il titolo nei sistemi di negoziazione.

25% Jul31 Usd offre un’opportunità di investimento con un rendimento attraente e una struttura semplice. Gli investitori possono beneficiare di cedole semestrali e di una scadenza a lungo termine, rendendolo un’opzione interessante per diversificare il proprio portafoglio.