Convegno a Milano sul Piano Casa 2026 e il Testo Unico delle Costruzioni

Milano ospiterà un convegno cruciale sul futuro dell'edilizia italiana. Tra i temi chiave: rigenerazione urbana, investimenti e semplificazione normativa.

Il mondo dell’edilizia italiana si prepara a un appuntamento di grande rilievo. Il 20 luglio 2026, a Milano, si terrà il convegno Piano Casa 2026 e Testo Unico delle Costruzioni un evento organizzato dall’Intergruppo Parlamentare Progetto Italia che riunirà istituzioni, professionisti e operatori del settore per discutere le future politiche abitative e urbanistiche.

L’incontro, che si svolgerà presso la sede di Piazza Sant’Ambrogio 21, dalle 15.00 alle 19.30, rappresenta un’opportunità unica per approfondire le prospettive della riforma urbanistica e le nuove strategie di investimento. Tra i partecipanti, spiccano nomi di spicco come la Vicepresidente Ance Regina De Albertis, il Presidente Ance Lombardia John Bertazzi e la Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Erica Mezzetti.

I protagonisti del convegno

Ad aprire i lavori sarà proprio Erica Mezzetti, che illustrerà le prospettive della riforma e le misure di semplificazione normativa. Tra gli interventi previsti, quelli di Maurizio Casasco, Cristina Rossello, Alessandro Cattaneo e Massimiliano Salini, che porteranno le loro esperienze e visioni sul futuro dell’edilizia.

Non mancheranno le voci del mondo imprenditoriale e finanziario. Il Presidente di Consap Sestino Giacomoni, il Presidente di INVIMIT SGR Mario Valducci e il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Alessandro Panci contribuiranno a un dibattito ricco e articolato. Un momento centrale sarà la tavola rotonda Dalla norma all’attuazione moderata dall’architetto Valter Macchi, che vedrà la partecipazione di rappresentanti di ANCE, Confindustria Assoimmobiliare, Mediocredito Centrale e altre istituzioni di rilievo.

Temi e obiettivi del convegno

Il convegno si concentrerà su temi di fondamentale importanza per il futuro dell’edilizia italiana. Tra questi, la rigenerazione urbana gli investimenti pubblici e privati e la semplificazione normativa. Questi argomenti saranno affrontati con l’obiettivo di delineare un percorso chiaro e concreto per il rilancio del settore.

Un intervento introduttivo in videoconferenza dell’avvocato Elena Griglio, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, arricchirà ulteriormente il dibattito, offrendo una prospettiva istituzionale sulle riforme in corso. La discussione prenderà in esame anche le sfide e le opportunità legate alla realizzazione di nuove politiche abitative, con un focus particolare su come queste possano contribuire a migliorare la qualità della vita nelle città.

L’evento si concluderà con le conclusioni di Erica Mezzetti e un aperitivo di networking nel Chiostro della Basilica di Sant’Ambrogio. Questo momento di socializzazione rappresenta un’opportunità preziosa per creare connessioni e scambiare idee tra i partecipanti, consolidando le relazioni tra istituzioni, professionisti e imprese.

Il convegno si propone come un’occasione unica per affrontare le sfide del futuro dell’edilizia italiana, offrendo spunti di riflessione e soluzioni concrete per il rilancio del settore. Un appuntamento imperdibile per chiunque sia interessato alle politiche abitative, alla rigenerazione urbana e agli investimenti nel settore delle costruzioni.