Di quanti ApeCoin (APE) hai bisogno per diventare milionario nel 2022?

ApeCoin (APE) ha portato oltre il 1.000% di rendimenti ai primi investitori in meno di un mese. In questo articolo, condividiamo il numero totale di monete APE che devi avere nel tuo portafoglio di investimenti per diventare milionario nel 2022.

L’ascesa di ApeCoin nello spazio della finanza crittografica a marzo ha portato alla domanda, di quanti ApeCoin hai bisogno per diventare milionario nel 2022?

Bene, questo dipende dalla tua esperienza come trader o investitore e dalla tua propensione al rischio poiché devi investire in ApeCoin con un occhio al lungo termine per diventare milionario.

Se sei estremamente ottimista e credi nelle possibilità dei progetti NFT di Bored Ape Yacht Club (BAYC) e Mutant Ape Yacht Club (MAYC) di Yuga Labs, che possono trascendere positivamente su APE, hai bisogno di almeno 10.000 monete Ape per diventare milionario.

Gli analisti di Price Prediction, Changelly e Coinfomania prevedono che APE comanderà un prezzo minimo di negoziazione di $ 100 entro la fine del 2025. Pertanto, al prezzo di ApeCoin di circa $ 13, è necessario mettere da parte $ 130.000 che è possibile cancellare come crediti inesigibili se il prezzo di APE si dirige a sud. Con tale importo, puoi acquistare 10.000 token APE. Una volta superata la previsione degli analisti dei suddetti portali di notizie e previsioni crittografiche, i tuoi 10.000 APE moltiplicati per $ 100 equivalgono a $ 1.000.000 ($ 1 milione).

Tuttavia, se non sei troppo rialzista sulle fortune di ApeCoin a causa dei costanti problemi normativi che impantanano la finanza crittografica, dovresti mettere da parte più soldi per le monete APE.

Una stima del prezzo di $ 100 non è l’unica previsione degli analisti. Molti analisti pensano che l’ecosistema ApeCoin sia solo all’inizio e che il team dietro il progetto aggiungerà più prodotti allo spazio finanziario decentralizzato in futuro.

Di conseguenza, avrai bisogno di $ 650.000 che sono stati messi da parte al solo scopo di essere investiti in ApeCoin.

Con $ 650.000, a $ 13, puoi acquistare monete APE da 50.000.

Gli analisti di Price Prediction, Digital Coin Price, Crypto Predictions, Coinfomania, Gov. Capital, CoinQuora e Uptobrain progettano APE per testare nuovamente $ 20 a breve termine.

Il tuo portafoglio che comprende 50.000 ApeCoin moltiplicati per $ 20 equivale a $ 1.000.000 ($ 1 milione).

Mentre uno qualsiasi dei due scenari è fattibile, a causa dell’impatto di BAYC e MAYC nello spazio dei token non fungibili oltre ai progetti che possono essere aggiunti all’ecosistema ApeCoin, l’autore andrà con l’investimento di $ 130.000.

Questo perché investire in ApeCoin e criptovalute nel loro complesso è rischioso. Una somma di $ 130.000 è il 20% di $ 650.000.

Dopo aver raggiunto un prezzo massimo storico di $ 39,40 il 17 marzo 2022, un altro rally del mercato potrebbe portare APE oltre il traguardo del prezzo di $ 50, e quindi $ 100 sarà il prossimo obiettivo.

ApeCoin (APE) raggiungerà $ 100 nel 2022?

ApeCoin (APE) potrebbe raggiungere $ 100 nel 2022 a seconda delle forze della domanda e dell’offerta.

Prima che APE diventasse un token negoziabile a marzo, alcuni dei più grandi scambi di criptovaluta per volumi di trading come eToro, Binance, Coinbase PRO, OKX, FTX, Kraken, Kucoin, Gate.io e Huobi Global hanno annunciato tramite i rispettivi portali che supporteranno il trading di Apecoin.

Ciò ha dato ad APE un ampio chilometraggio rispetto ad altri token come Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin · (DOGE) non poteva godere fin dai loro inizi come attività di trading crittografico.

Questo è il motivo principale per cui APE continua a vedere un minimo di $ 600 milioni nel volume degli scambi giornalieri.

Tuttavia, basandosi sull’analisi fondamentale e tecnica degli appassionati di tecnologia blockchain, dei fan della finanza decentralizzata e dei guru del trading, è altamente improbabile che APE raggiunga $ 100 nel 2022. Esaminiamo le previsioni degli esperti sul perché APE continuerà a essere scambiato al di sotto di $ 100 nel 2022.

Secondo le statistiche di analisti, guru ed esperti, non è impossibile ma sarebbe difficile per APE raggiungere il traguardo dei $ 100 nel 2022. Questo perché al massimo il 35,5% delle monete APE, rappresentato da 355 milioni, potrebbe circolare sul mercato entro la fine del 2022.

Raggiungere il traguardo dei 100 dollari significa che ApeCoin avrà una capitalizzazione di mercato di 35,5 miliardi di dollari entro la fine del 2022.

Ciò significa che ApeCoin potrebbe essere più prezioso di progetti crittografici come Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE), Binance USD (BUSD), Terra USD (TUSD), Shiba Inu (SHIB) e Polygon (MATIC).

Nell’attuale clima crittografico in cui migliaia di token stanno combattendo per gli stessi investitori, tali valutazioni possono essere riservate solo per il futuro.

ApeCoin dovrà prima ritestare il suo prezzo più alto di tutti i tempi a marzo.

Una volta raggiunti nuovi traguardi prima dell’ultimo trimestre del 2022, gli investitori possono sognare che APE faccia una corsa audace per il traguardo di $ 100 negli ultimi tre mesi dell’anno.

Senza questo, la possibilità che ApeCoin raggiunga $ 100 entro la fine del 2022 è vicina allo 0%.

ApeCoin può raggiungere $ 50 nel 2022?

ApeCoin potrebbe raggiungere $ 50 nel 2022 se rompe il traguardo del prezzo di $ 40 prima degli ultimi tre mesi del 2022.

Con la natura volatile delle criptovalute, supponiamo che una balena investa milioni di dollari in APE nel corso dell’anno, ApeCoin potrebbe raggiungere un tale prezzo.

L’ecosistema ApeCoin è ospitato nella blockchain di Ethereum.

Poiché Ethereum è la prima rete di contratti intelligenti supportata da blockchain, il progetto ApeCoin può sfruttare le possibilità della rete ed espandere il suo ecosistema.

Diverse aree con cui APE entra in contatto includono, ma non sono limitate a, scambi decentralizzati (DEX) come Uniswap e scambi centralizzati come Binance, OKX e eToro.

A parte questo, APE flirta con altre applicazioni decentralizzate (DAPPS) sotto la bandiera del prestito, dell’aggregazione dei rendimenti e dell’assicurazione.

Inoltre, durante i cicli ribassisti, gli investitori negozieranno le coppie APE / USDT, APE / BUSD o APE / USDC.

Ciò significa che il team dietro il token potrebbe prendere in considerazione la creazione di stablecoin, l’aggiunta di scambi decentralizzati al proprio ecosistema e la creazione di protocolli di prestito che possono dare più valore all’APE.

Una volta che ciò accade, ApeCoin potrebbe fare una corsa per $ 50 e persino superarlo per registrare nuovi prezzi massimi di tutti i tempi.

Tra le centinaia di portali di previsione, gli analisti di Changelly sono gli unici che credono che APE potrebbe comandare un prezzo di negoziazione di $ 50 entro la fine del 2022.

ApeCoin (APE) può raggiungere $ 20?

ApeCoin che raggiunge $ 20 sembra essere la possibilità più razionale nel 2022. Con questo, sarebbe estremamente facile per gli investitori con enormi somme di denaro bruciare per diventare cripto milionari.

A $ 13, APE deve aumentare di almeno il 50% per poter arrivare a $ 20.

Gli analisti di Price Prediction e Changelly stimano che la moneta APE raggiungerà il segno di $ 20 prima della fine del 2022.

Un picco di prezzo del 50% sembra realistico poiché ApeCoin ha meno di sei (6) mesi di esperienza di trading.

Se ci dovesse essere un altro rally come quello che il mercato ha vissuto a febbraio, marzo, maggio e novembre 2021, c’è un’enorme possibilità che ApeCoin porti rendimenti fantastici ai possessori del token.

Con un capitale di investimento di $ 650.000 che potrebbe vederti realizzare un profitto di $ 350.000 quando il tuo investimento si trasforma in un milione di dollari in pochi mesi, investire in APE nel 2022 è qualcosa che dovresti considerare.