Qual è la prossima criptovaluta Metaverse che esploderà nel 2022?

Queste criptovalute Metaverse potrebbero essere impostate per grandi guadagni quest’anno

Nel 2021, le criptovalute di livello 2 sono esplose. Al loro apice a novembre, ad esempio, artisti del calibro di Solana, Avalanche e Polygon avevano aumentato i loro valori di oltre il 14000%, il 5000% e il 15000%, rispettivamente.

Avanti veloce fino al 2022 e i progetti metaversi – specialmente i pochi che incorporano mondi virtuali, giochi e NFT – dovrebbero esplodere.

Quale sarà la prossima criptovaluta metaversa ad esplodere? In questo post, abbiamo individuato sette criptovalute metaverse che riteniamo abbiano il maggior potenziale per crescere ed esplodere nei prossimi anni. E la nostra ricerca è informata da un’attenta analisi dell’azione dei prezzi passata di queste valute, degli sviluppi in rete, della roadmap, delle collaborazioni e della ricezione da parte della comunità crittografica.

7 Prossime criptovalute Metaverse esploderanno nel 2022

Ecco le monete crittografiche metaverse il cui caso d’uso e valore sono dovuti per una significativa corsa al rialzo:

1. Axie Infinity (AXS)

Nei due anni che Axie Infinito è stato in giro, ha accumulato un ROI superiore al 64000%. Anche il numero medio di giocatori attivi giornalieri sul suo gioco play-to-earn ha superato i 3 milioni. Anche gli appezzamenti di terra virtuale sul suo mondo virtuale hanno registrato prezzi record, con uno venduto per $ 2,5 milioni nel novembre 2021.

Per non parlare del fatto che le vendite sul suo mercato NFT hanno recentemente superato i $ 4 miliardi.

Questo livello di crescita per il metaverso ha attirato frotte di appassionati di criptovalute nel metaverso di Axie. Da giocatori, agenti immobiliari virtuali, collezionisti NFT e day trader (sia in cripto che in NFT) Axie Infinity ci ha dimostrato che c’è qualcosa per tutti.

Guardando al futuro, ci sono due fattori che riteniamo aiutino a preparare i prezzi dei token AXS per una corsa al rialzo senza precedenti nel 2022.

Il primo è l’ampia accoglienza che i suoi giochi play-to-earn e il metaverso NFT hanno ricevuto dalla comunità crittografica. Il secondo è la sua ambiziosa roadmap di spostare il metaverso sul dispositivo mobile e alla fine trasformarlo in una piattaforma di social networking.

2. Decentraland (MANA)

Decentraland è uno dei progetti metaversi più antichi e probabilmente più popolari. Lanciato nel 2017, Decentraland è diventato un nome familiare nel criptoverso a causa della versatilità della sua piattaforma. In questo mondo virtuale, ad esempio, puoi acquistare un appezzamento di terreno, svilupparlo a tuo piacimento e monetizzarlo. Puoi anche creare applicazioni e praticamente qualsiasi risorsa virtuale e monetizzarla in questo metaverso.

Questo lo ha visto attirare una base di utenti mensili di oltre 300.000 appassionati di criptovalute. Ma ancora più importante, ha attirato l’attenzione di multinazionali come Atari, Samsung e JP Morgan che hanno già acquistato terreni su Decentraland.

Altre collaborazioni e sviluppi in rete a Decentraland dovrebbero aiutare a catapultare i prezzi mana a nuovi massimi entro la fine del 2022. Il potenziale dell’intera nicchia del metaverso è ancora inutilizzato, il che ci fa credere che anche con un mercato da $ 5 miliardi, ci sia abbastanza spazio per FARA per crescere. Pertanto, non dovrebbe sorprendere se più collaborazioni, la crescente popolarità del metaverso decentraland e il recupero del mercato delle criptovalute spingono i prezzi MANA a livelli a due cifre prima di dicembre 2022.

3. Sandbox (SAND)

SAND ha iniziato a fare trading nell’agosto 2020, ma è già presente tra le 40 criptovalute più preziose con una capitalizzazione di mercato di $ 4 miliardi e un ROI superiore al 40000%. Inoltre, la sua base di utenti ha recentemente superato i 2 milioni e ha una capitalizzazione di mercato diluita di $ 10 miliardi. Questi lo rendono uno dei progetti metaversi in più rapida crescita.

Tutti apprezzano l’unicità di Sandbox e la sua versatilità che consentono sia ai programmatori che ai non programmatori di creare e monetizzare giochi e terre virtuali. Questa versatilità e la crescita frenetica lo hanno reso caro a società come PWC, Atari, Samsung, Adidas, Gucci e persino Square Enix che hanno investito nella sua terra virtuale.

Nel 2022, Sandbox prevede di lanciare una versione mobile di questo mondo virtuale, sbloccare terre per i proprietari, introdurre giochi popolari come The Walking Dead, lanciare il Sandbox DAO, ospitare concerti virtuali e migliorare il suo modello play-to-earn. Si prevede che questi accelereranno la crescita della comunità Sandbox e attireranno più aziende nel mondo virtuale. E insieme a un mercato in ripresa, questi dovrebbero spingere i prezzi dei token SAND al di sopra del livello a due cifre entro la fine dell’anno.

4. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas è un gioco play-to-earn relativamente nuovo e altamente futuristico che consente agli utenti di conquistare il metaverso galattico. Qui, possono creare una casa virtuale e accumulare fortune crittografiche. E come praticamente tutti i progetti metaversi, anch’esso presenta un Mercato NFT.

Lanciato a settembre 2021, il metaverso di Star Atlas è ancora un work in progress. Ma nonostante ciò, il mondo virtuale galattico e il gioco play-to-earn hanno ricevuto un’accettazione schiacciante da parte della comunità crittografica. Ha anche attirato una seria attenzione da parte della comunità degli investitori con artisti del calibro di Yield Guild Games e “The Club” che hanno acquisito attività di gioco NFT del valore rispettivamente di $ 1 milione e $ 3 milioni.

Tutto ciò ha aiutato ATLAS a far crescere il suo valore di oltre il 2300% negli ultimi 6 mesi. Nei prossimi mesi, ci aspettiamo che Star Atlas introduca sviluppi massicci, attiri più utenti ed entri in più collaborazioni che costruiscano la sua popolarità e solidifichino la sua reputazione. Ed entro la fine dell’anno, questi avranno contribuito a catapultare il modesto prezzo e la capitalizzazione di mercato di ATLAS a livelli senza precedenti.

5. Metahero (HERO)

Come Star Atlas, Metahero è un progetto metaverso altrettanto nuovo e ambizioso. Lanciato nell’agosto 2021, Metahero si distingue dalla maggior parte degli altri mondi virtuali in quanto promette di portare versioni virtuali di persone e cose nel metaverso sotto forma di avatar con l’aiuto di meta-scanner 3D.

Si noti che nonostante sia un work in progress, visto che i suoi sviluppatori devono ancora inviare gli scanner 3D, Metahero ha ricevuto un caloroso benvenuto dalla comunità crittografica. Ciò ha contribuito a far crescere il valore del token HERO di quasi il 1000% e gli ha fatto guadagnare una capitalizzazione di mercato di quasi $ 300 milioni.

La maggior parte dei progetti evidenziati nella roadmap metaeroe sono destinati al completamento nel 2022. Questo metaverso dovrebbe anche bloccare diversi partner / collaboratori strategici nei prossimi mesi e cavalcare il rally di ripresa del mercato delle criptovalute. E tutti questi dovrebbero catapultare il suo prezzo a un nuovo massimo prima della fine dell’anno.

6. Terra Virtua Kolect (TVK)

Il progetto Terra Virtua Kolect è iniziato nel 2017, anche se i suoi token di utilità TVK hanno iniziato a essere scambiati solo a dicembre 2021. Entrambi hanno comunque ricevuto un caloroso benvenuto dalla comunità crittografica, come dimostra il fatto che il metaverso ha integrato una vasta base di utenti e il prezzo del token TVK è già aumentato di oltre il 1000% +.

Come Metahero e Star Atlas, anche questo è un work in progress, ma ne ha uno rispetto alla concorrenza per la sua innovatività. Si noti che quando è stato lanciato nel 2017, gli NFT non erano una cosa, ma avanti veloce fino all’inizio del 2022, si è posizionato come uno dei mercati NFT in più rapida crescita.

Altri fattori che affermano la sua innovatività e mostrano la sua prontezza per il futuro includono il suo mondo virtuale multipiattaforma (web e mobile). La piattaforma Terra Virtua Kolect si sta anche preparando per realtà virtuali e aumentate che la maggior parte degli esperti di crittografia ritiene saranno la prossima grande novità del settore.

Nei prossimi mesi, la comunità crittografica sta puntando sul lancio di più programmi e partnership strategiche per aiutare ad accelerare il guadagno di valore per i token TVK. Sostenuto da un mercato crittografico in ripresa e da un’innovazione sostenuta

7. Enjin Coin (ENJ)

Enjin · è un metaverso per esperienze di gioco interconnesse play-to-earn. È stato lanciato sulla rete Ethereum nel 2018 e da allora si è trasformato in una delle piattaforme di gioco blockchain più popolari. Ma è più di un mondo di gioco virtuale perché presenta un mercato NFT e consente la tokenizzazione di quasi tutti i prodotti del mondo reale.

Nei 3 anni in cui è stato in circolazione, Enjin Coin ha sostenuto una tendenza al rialzo che gli conferisce un ROI superiore al 7600% e una capitalizzazione di mercato di $ 1,6 miliardi. Ha anche accolto più di 2,3 milioni di utenti e su questo metaverso sono stati creati asset per un valore di $ 2,3 miliardi.

Ma diversi sviluppi chiave hanno avuto luogo nel criptoverso che ci hanno convinto che Enjin Coin è pronto per il decollo. Il primo è l’NFT in corso e giocare per guadagnare hype. In secondo luogo, Enjin ha stretto partnership strategiche con marchi famosi come il protocollo Ludena della Corea del Sud, Samsung, Ubisoft, Microsoft e Health Hero di Singapore. E più recentemente, il metaverso ha lanciato una parachain su Polkadot che espone i suoi utenti a oltre 100 giochi e app.

Tutti questi dovrebbero aiutare Enjin ad attirare più utenti, che insieme a un mercato crittografico in ripresa, dovrebbero spingere i prezzi dei token ENJ verso un livello a due cifre entro la fine dell’anno.

Dovresti considerare di investire nella prossima criptovaluta Metaverse che esploderà nel 2022?

Guardando i guadagni realizzati dai primi utenti per diverse monete nel corso degli anni, anche tu potresti essere tentato di andare a caccia di criptovalute metaverse che esploderanno nel 2022. Ma trovare la prossima grande criptovaluta metaverse a salire alle stelle non è facile e scommettere su qualsiasi promettente criptovaluta metaverse è estremamente rischioso.

Anche con un team di sviluppo esperto e fondamenti apparentemente solidi, non vi è alcuna garanzia che esploderà nei prossimi mesi – o anni. Pertanto, anche se investi nelle monete metaverse che abbiamo elencato sopra o esci per trovare la prossima gemma, doma le tue aspettative e investi solo ciò che sei disposto a perdere.