DigiFinex: cos’è e come funziona

Ogni trader di criptovalute deve avere familiarità con il concetto di scambi crittografici. Che tu sia un aderente a DeFi o preferisca qualcosa di più centralizzato, non puoi che passare attraverso uno scambio crittografico in un punto o nell’altro.

Ecco perché è bene saperne di più su questi scambi per scegliere quello più adatto a te.

Diamo un’occhiata a uno di questi scambi, Digifinex, in questo articolo. Lo scopo è quello di esporre i suoi lati positivi e negativi, comprese alcune funzionalità di cui potresti non essere a conoscenza. Alla fine della nostra discussione, sarai in grado di prendere una decisione ben informata sull’opportunità o meno di iscriverti a questo scambio.

Iniziamo.

COS’È DIGIFINEX

Digifinex è uno scambio che consente agli utenti di acquistare, vendere, scambiare, salvare e utilizzare criptovalute. Per dirla in un altro modo, è uno scambio crittografico. È stata fondata nel 2017 alle Seychelles, in Africa orientale, e attualmente ha sede a Singapore. Secondo Coinmarketcap, è uno dei primi 100 scambi di criptovalute a livello globale, con una liquidità di oltre $ 2 miliardi.

In breve, queste sono le caratteristiche che si distinguono sullo scambio:

Supporta più di quaranta valute legali al momento della scrittura.

Consente agli utenti di acquistare criptovalute dai loro conti bancari utilizzando carte di credito e altri mezzi di pagamento

È regolamentato in Australia e Singapore

Ha due token nativi, vale a dire, DFT e DRV.

Le risorse crittografiche sono conservate in portafogli hardware con sicurezza ottimale, chiamati portafogli freddi.

I suoi beni fiat sono tenuti in caveau fisici.

Gli utenti devono completare la verifica KYC prima di utilizzare le funzioni mos dello scambio.

Ha applicazioni mobili sui principali sistemi operativi.

SERVIZI E CARATTERISTICHE

Acquista Crypto per Fiat con Carta di Credito

Come scambio, questa è una delle funzioni previste. Digifinex consente una conversione fiat to crypto senza soluzione di continuità utilizzando carte di credito e di debito basate su Visa e MasterCard. C’è un limite di acquisto di $ 20.000 per questa funzione ed è ulteriormente esteso dalla verifica KYC avanzata.

Per consentire agli utenti della piattaforma di acquistare criptovalute con fiat senza soluzione di continuità, Digifinex impiega tre giganti dell’elaborazione dei pagamenti, Simplex, Wyre e MercuryO. Tutti supportano l’acquisto di criptovalute con carte bancarie, ma MercuryO va oltre supportando i metodi Google e Apple Pay.

COMMERCIO

POSTO: Qui è dove puoi scambiare le criptovalute supportate l’una contro l’altra. Lo scambio ha supportato 223 monete in 280 mercati quando questo articolo è stato scritto. Anche l’interfaccia di trading spot è user-friendly, con un grafico di base che trasmette importanti metriche commerciali.

MARGINE: Digifinex consente il trading con margine fino a 5X di leva. Se ti stai appena registrando sullo scambio, riceverai un breve tutorial quando fai clic sul trading a margine. Inoltre, puoi scegliere tra ordine limite, ordine di mercato e stop-limit come tipo di ordine. Oltre alla leva 5X, l'unico altro tipo di leva è 3X.

TRADING DI INDICI: Questo è un insieme di strumenti finanziari che misurano le prestazioni di un gruppo di azioni di una borsa o di una società. Ci sono diversi esempi di indici che vengono scambiati. Gli esempi più comuni sono Germany40 (che tiene traccia dell'andamento dei prezzi dei primi 40 titoli della Borsa di Francoforte), US500, US TECH 100, FTSE100, ecc. Non puoi negoziarli su Digifinex, ma puoi scambiare ETF (un tipo di strumento finanziario simile agli indici)

Digifinex consente il trading con margine fino a 5X di leva. Se ti stai appena registrando sullo scambio, riceverai un breve tutorial quando fai clic sul trading a margine. Inoltre, puoi scegliere tra ordine limite, ordine di mercato e stop-limit come tipo di ordine. Oltre alla leva 5X, l’unico altro tipo di leva è 3X. TRADING DI INDICI: Questo è un insieme di strumenti finanziari che misurano le prestazioni di un gruppo di azioni di una borsa o di una società. Ci sono diversi esempi di indici che vengono scambiati. Gli esempi più comuni sono Germany40 (che tiene traccia dell’andamento dei prezzi dei primi 40 titoli della Borsa di Francoforte), US500, US TECH 100, FTSE100, ecc. Non puoi negoziarli su Digifinex, ma puoi scambiare ETF (un tipo di strumento finanziario simile agli indici)

SWAP PERPETUI

Conosciuto anche come derivati, questo strumento di trading segue da vicino i movimenti di prezzo delle attività sottostanti, consentendo ai trader di beneficiare di tali movimenti di prezzo senza dover possedere l’attività sottostante. Esistono due forme di swap perpetui su Digifinex:

USDT SWAPS: include monete come BTC, ETH, EOS, BSV, LTV, TRX, LINK, LTC, ADA, ATOM, UNI, ecc.

SWAP DI MONETE: attualmente include solo cinque monete, vale a dire BTC, ETH, EOS, FIL e DOT.

GESTIONE PATRIMONIALE

Digifinex fornisce agli utenti modi per ottenere rendimenti annualizzati su alcuni prodotti senza dover fare trading. Ci sono circa quattro modi per gli utenti di guadagnare reddito passivo tramite il programma di creazione di ricchezza di Digifinex. Sono

FLEXI-EARN: Qui, gli utenti non devono bloccare le loro risorse prima di guadagnare. Il TAEG è compreso tra il 3-10%

GUADAGNO STABILE: Devi bloccare le tue risorse per guadagnare qui. Le risorse bloccate sono singole criptovalute e di solito sono bloccate per circa tre mesi.

GUADAGNO AVANZATO: Qui, le risorse crittografiche sono mescolate per generare rendimenti. Il TAEG è di solito un massimo del 50% con un periodo di blocco di circa 90 giorni

SPECIALE GUADAGNA: È una caratteristica innovativa in cui i tuoi beni sono scambiati in condizioni a basso rischio. Il TAEG è di solito molto più basso ma garantito.

MONETE SUPPORTATE DA DIGIFINEX

Quando questo articolo è stato scritto, Digifinex supportava 223 diverse criptovalute. Queste monete vanno da quelle popolari come BTC, ETH, LUNA, SAND, ATOM, FTM, LINK, TRX, DOT, FIL, MATIC, SOL, AVAX, XRP, CRV, ecc; a quelli meno popolari come GRT (Golden Ratio Token), VYNK Chain (VYNC), ABBC Coin, Blue Sparrow Token, tra gli altri. Le monete sono scambiate in circa 280 coppie di mercato.

DEPOSITI E PRELIEVI DIGIFINEX

I principali metodi di deposito per le valute legali sono i depositi tramite carte bancarie utilizzando una qualsiasi delle piattaforme di elaborazione dei pagamenti integrate (Simplex, Wyre o MercuryO). Puoi anche depositare tramite Google Pay o Apple Pay se utilizzi MercuryO. La commissione di deposito e prelievo è del 3,5% dell’importo o di $ 10 (a seconda di quale sia la più alta). L’importo massimo che puoi depositare in una sola volta vale $ 20.000

Per i prelievi di criptovaluta, le commissioni applicate sono simili alle commissioni di rete per la particolare moneta, con alcune lievi aggiunte. I depositi sono gratuiti ma limitati a 0,2 BTC fino al completamento della verifica KYC.

COMMISSIONI DI TRADING DIGIFINEX

COMMISSIONI DI TRADING SPOT

Lo scambio offre una commissione di trading fissa dello 0,2% sia per gli ordini del produttore che per quelli dell’acquirente. Tuttavia, vengono offerti più sconti per gli utenti della piattaforma che detengono determinate quantità di DFT, il token nativo della piattaforma. Gli sconti variano in base alla quantità di DFT che detengono. Inoltre, c’è una detrazione della commissione del 25% indipendentemente da quanto DFT detieni. Vedi la tabella qui sotto per maggiori dettagli:

LIVELLO VOLUME DEGLI SCAMBI A 30 GIORNI DFT BLOCCATO FATTORE ACQUIRENTE DETRAZIONE DEL 25% DELLA COMMISSIONE DFT Utente regolare 0,00 USDT 0 0.15% 0.2% 0.15% VIP 1 100.000 USDT 100 0.12% 0.18% 0.135% VIP 2 · 1.000.000 USDT 500 0.1% 0.16% 0.12% VIP 3 · 5.000.000 USDT 2,000 0.08% 0.14% 0.105% VIP 4 · 20.000.000 USDT 10,000 0.01% 0.12% 0.09% VIP 5 · 200.000.000 USDT 30,000, 0.008% 0.1% 0.075% VIP 6 500.000.000 USDT 100,000 0.006% 0.08% 0.06%

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE A MARGINE

Per il margine e il trading perpetuo, la commissione è un tasso forfettario dello 0,05% che è ulteriormente scontato per i titolari di DFT. Inoltre, c’è un privilegio speciale Digifinex se chiudi il tuo trade prima delle 10.m del giorno successivo. In tali casi, le commissioni di finanziamento sono esentate.

DIGIFINEX HA IL KYC OBBLIGATORIO?

Digifinex è conforme alle normative antiriciclaggio richiedendo la verifica KYC da parte degli utenti prima che accedano alla maggior parte delle funzioni del sito web. Tuttavia, puoi comunque effettuare operazioni fino a un limite di 0,2 BTC di transazioni giornaliere prima di essere incaricato di completare la verifica KYC.

Per eseguire la verifica KYC, vai a Sicurezza dell’account sull’app e fai clic su Verifica dell’identità (KYC). Ti porta quindi a una pagina in cui puoi verificare la tua identità nei seguenti passaggi

VERIFICA DELL’IDENTITÀ: Qui, invii i tuoi documenti di identità. Sono accettati solo passaporti internazionali e carte d’identità rilasciate dal governo.

Qui, invii i tuoi documenti di identità. Sono accettati solo passaporti internazionali e carte d’identità rilasciate dal governo. VIDEO SELFIE: Per confermare che sei davvero il proprietario dei tuoi documenti d’identità

Per confermare che sei davvero il proprietario dei tuoi documenti d’identità PROVA DI INDIRIZZO: Puoi utilizzare un estratto conto bancario, una bolletta, una patente di guida, un estratto conto della carta di credito o una lettera di un funzionario pubblico rispettabile come prova di indirizzo. Deve contenere il tuo indirizzo e deve essere stato rilasciato non più di tre mesi fa.

Dopo aver presentato tutte le informazioni, la domanda KYC sarà approvata entro 24-72 ore lavorative.

PAESI SUPPORTATI DA DIGIFINEX

Anche se ha sede a Hong Kong, Digifinex è disponibile in diversi paesi in tutto il mondo. Tuttavia, non è universale. I loro servizi sono limitati in alcuni paesi, vale a dire, Stati Uniti d’America, Singapore, Cina, Balcani, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Iraq, Corea del Nord, Sudan, Siria.

TOKEN NATIVO DIGIFINEX

Il token nativo di Digifinex è noto come DFT ed è la figura centrale attorno alla quale sono costruite le parti principali dello scambio Digifinex. I titolari del token DFT sono in grado di partecipare a vari servizi e privilegi sulla piattaforma. Questi includono

Sconti sulle commissioni migliori quando bloccano una quantità specifica di DFT sulla piattaforma.

Ulteriori ricompense di picchettamento e airdrop quando bloccano i loro token

Sconto del 25% sulle commissioni in aggiunta agli sconti che derivano dal blocco DFT sulla piattaforma.

Possono anche richiedere di essere commercianti OTC.

Ottengono posti anteriori quando i nuovi progetti stanno per essere elencati sulla piattaforma Digifinex.

DFT può essere utilizzato anche al di fuori della piattaforma di scambio. Può essere utilizzato a Singapore per pagare gioielli, in Corea per pagare cibo e bevande e come deposito per l’ambasciatore globale Digifinex o il programma di partnership.

Il token viene anche utilizzato per includere gli utenti nel programma DFT Superstar, che è un programma speciale con vantaggi estesi

Quando questo articolo è stato scritto, DFT è stato scambiato a $ 0,05 con un’offerta circolante corrente di oltre 137 milioni di token e un’offerta massima di 2,1 miliardi di token.

C’è un altro token associato all’ecosistema Digifinex. È noto come DRV ed è il token nativo per DigiDeriv, il braccio di trading di derivati della piattaforma Digifinex. È principalmente ottenuto come ricompensa per il mining, i referral e le competizioni commerciali. Uno dei modi principali per ottenere token DRV è tramite swap mining. Lo swap mining è un meccanismo in cui sei ricompensato con token DRV come sconti per l’esecuzione di swap su DigiDeriv.

DIGIFINEX È LEGITTIMO E SICURO

Considera i seguenti punti:

Digifinex ottiene un punteggio elevato in termini di sicurezza. Per prima cosa, ha le seguenti due licenze di cui vantarsi Licenza da parte del fornitore di servizi di cambio valuta digitale regolamentato in Australia. L’esenzione della fornitura di servizi di token di pagamento digitale a Singapore da parte dell’Autorità monetaria di Singapore (MAS).



Queste licenze promuovono la fiducia nello scambio come scambio legittimo.

Impiega la migliore procedura di archiviazione per la memorizzazione di criptovalute. Pertanto, le monete sono conservate in portafogli freddi che sono liberi da qualsiasi tipo di penetrazione online da parte degli hacker.

Le sue valute legali sono conservate in caveau fisici per limitare la probabilità di essere rubate dalle banche

Applica le normative KYC ai suoi utenti per i suoi utenti prima che possano accedere alla maggior parte delle funzioni del sito web. Tuttavia, sarebbe meglio se applicasse le normative KYC prima di consentire agli utenti di prendere parte a qualsiasi attività sulla piattaforma.

Incoraggia inoltre la responsabilità dell’utente mediante l’autenticazione a due fattori prima di approvare i prelievi.

CONCLUSIONE

Anche se Digifinex non è attualmente il miglior scambio di criptovalute al mondo, ne racchiude ancora un sacco a causa delle varie funzionalità che offre. La sua qualità più attraente sembra essere che consente agli utenti di realizzare entrate passive senza dover fare trading per mezzo dei suoi programmi di gestione patrimoniale. Pertanto, puoi puntare, estrarre e bloccare le tue risorse crittografiche sulla piattaforma e aspettarti ricompense. Inoltre, la piattaforma offre enormi sconti per i titolari del suo token, nonché premi airdrop e staking.

Detto questo, si dovrebbe comunque essere cauti prima di fare trading sulla piattaforma (o su qualsiasi altra piattaforma). Questo perché il trading di criptovaluta comporta determinati rischi, che richiedono di investire solo denaro che puoi permetterti di perdere.

DOMANDE FREQUENTI

SU QUALI DISPOSITIVI POSSO UTILIZZARE DIGIFINEX?

È possibile utilizzare Digifinex praticamente su qualsiasi tipo di dispositivo. Sul sito Web, ci sono collegamenti per scaricare l’applicazione su Apple Store, Google Play Store, Galaxy Store, Windows Store e Mac OS.

DIGIFINEX SUPPORTA LA LEVA 100X?

No, attualmente non supporta una leva così alta. La leva più alta che supporta è la leva 5x, con la leva 3x che è l’altra opzione.

DIGIFINEX HA UN PORTAFOGLIO?

Sì, ha un portafoglio. Il portafoglio è noto come portafoglio DHM ed è integrato con lo scambio stesso. Pertanto, offre agli utenti l’opportunità di decidere se desiderano che le loro risorse siano archiviate in portafogli freddi o portafogli caldi multistrato.

DIGIFINEX RIFERISCE ALL’IRS?

No, non segnala all’IRS. Questo perché l’IRS è l’organismo di regolamentazione degli Stati Uniti d’America, dove Digifinex non è attualmente disponibile. Ciò non significa che non sia regolamentato, tuttavia, in quanto è attualmente supervisionato da organismi di regolamentazione in Australia e Singapore.

COME POSSO PRELEVARE DA DIGIFINEX?

Non puoi prelevare fiat dallo scambio perché non puoi depositarlo in primo luogo. Tuttavia, puoi prelevare criptovalute dall’app o dal sito web. Tuttavia, è necessario prima abilitare l’autenticazione a due fattori prima che la richiesta di prelievo possa essere approvata.

Per prelevare criptovalute dallo scambio, accedi semplicemente al tuo account, fai clic su “Saldo” e “Preleva”. Da lì, segui le istruzioni e aspettati le monete in pochi minuti a seconda delle condizioni della rete.

DIGIFINEX È UN BUON SCAMBIO?

La risposta a questo è relativa alla tua percezione. Quello che possiamo dire con certezza è che ha alcune caratteristiche desiderabili come la conservazione a freddo di risorse crittografiche, la disponibilità di varie valute legali, una profonda liquidità e regolamenti governativi. Tuttavia, scende ancora al di sotto dei primi 50 scambi valutati da Coinmarketcap, quindi si dovrebbero considerare tutti i fatti prima di utilizzare lo scambio.

DOVE SI TROVA DIGIFINEX?

Digifinex ha attualmente sede a Hong Kong con più uffici in Cina, Corea del Sud, Singapore e Malesia. Nel 2019, ha esteso i suoi servizi al mercato coreano lanciando Digifinex Korea, una variante sudcoreana che utilizza il Won sudcoreano come valuta principale.

CHI È IL TEAM DIGIFINEX?

Digifinex è stata fondata da Kiana Shek. In precedenza ha lavorato con Baidu Inc e HKBN prima di formare lo scambio Digifinex nel 2017. Ora è affiancata da circa 200 dipendenti, tra cui Osita E e Shyam Thakur (responsabili delle quotazioni di scambio, delle sezioni DeFi e delle inserzioni CMC e CG), Oscar Or (il direttore generale), tra gli altri.

Digifinex

PRO

Supporta una vasta gamma di valute legali per l’acquisto e la vendita di criptovalute. Quando questo articolo è stato scritto, c’erano 43 valute legali supportate sulla piattaforma.

Ci sono molte criptovalute supportate sulla piattaforma.

Offre molte attività attraverso le quali i trader possono guadagnare reddito passivo. Pertanto, anche se non sai come fare trading, puoi comunque fare soldi sulla piattaforma.

Ha una struttura tariffaria relativamente semplice. Sai quanto stai pagando e il motivo del pagamento.

Ha applicazioni mobili che funzionano su tutti i principali sistemi operativi.

CONTRO