Gala Games (GALA): è giusto acquistare ora?

È opinione diffusa che il metaverso sarà una grande parte dell’esperienza internet nel prossimo futuro, soprattutto se si considera che la società di monitoraggio tecnologico Gartner ha recentemente pubblicato un rapporto che prevede che entro il 2026, il 25% delle persone trascorrerà almeno un’ora al giorno nel metaverso giocando, imparando, facendo shopping o lavorando.

Mentre ci sono molti progetti crittografici che offrono modi per partecipare al metaverso, Gala Games (GALA) merita un’occhiata più da vicino, perché offre anche agli utenti l’ingresso in NFT e giochi play-to-earn.

L’anno scorso, il suo prezzo è salito di oltre il 10.000% e, al momento della stesura di questo documento, GALA è in forte calo del 70% dal suo picco, fornendo un interessante punto di ingresso potenziale per un progetto polivalente comprovato.

Perché il 2022 potrebbe essere un anno di svolta per i Gala Games

Gala Games (GALA) è un ecosistema di gioco online, basato su blockchain, play-to-earn in cui i giocatori ricevono token GALA pagati per risultati in-game. Gli utenti possono anche scambiare token non fungibili (NFT) – o i token GALA che hanno guadagnato – attraverso il gioco o negli scambi fuori gioco.

Non solo i giocatori possono possedere preziosi token e NFT, ma la comunità dei giocatori ha voce in capitolo nei tipi di giochi che vorrebbero vedere creati sulla rete dagli sviluppatori di Gala Games.

I programmatori di gala stanno ascoltando il richiamo della loro comunità con lanci pianificati quest’anno di un’esperienza fantasy di gioco di ruolo chiamata Mirandus, un gioco di tipo Minecraft chiamato SpiderTanks e altri 12-15 giochi in sviluppo.

Questo tipo di costruzione di giochi focalizzata sulla folla, combinata con vari modi per gli utenti di guadagnare risorse digitali, offre all’ambiente di gioco di Gala Games un’elevata fidelizzazione degli utenti.

Gala Games ha più di 1,3 milioni di utenti attivi mensili, con oltre 26.000 NFT venduti dal suo inizio nel 2019, con l’NFT più costoso del valore di $ 3 milioni, secondo CoinMarketCap.

IL NOSTRO MIGLIOR GIOCO CRITTOGRAFICO NON È UN TOKEN – ECCO PERCHÉ

Abbiamo trovato un’azienda che si è posizionata perfettamente come soluzione a lungo termine per il più ampio mercato delle criptovalute: Bitcoin, Dogecoin e tutti gli altri. In effetti, probabilmente hai utilizzato la tecnologia di questa azienda negli ultimi giorni, anche se non hai mai avuto un account o addirittura sentito parlare dell’azienda prima. È così che è diventato prevalente.

Iscriviti oggi a Stock Advisor e ottieni l’accesso al nostro rapporto esclusivo in cui puoi ottenere lo scoop completo su questa società e il suo lato positivo come investimento a lungo termine. Scopri di più e inizia oggi stesso con uno sconto speciale per i nuovi membri.

Inoltre, Gala Games ha annunciato a gennaio sul suo sito blog che è in procinto di implementare la propria blockchain, dal momento che il suo ecosistema di gioco attualmente funziona tramite la congestionata rete Ethereum. Il post di GALA afferma che la migrazione alla sua rete proprietaria – GalaChain – faciliterà i ritardi di gioco, il blocco dello schermo e altri problemi relativi alla larghezza di banda.

Gala Games è un buon acquisto ora?

Al momento della scrittura, GALA è scambiato a circa $ 0,21 per token, un calo del 70% dal suo massimo di $ 0,71 il 27 novembre dello scorso anno, mentre la capitalizzazione di mercato di GALA è a un livello incredibilmente basso di $ 1,5 miliardi, collocandolo al posto n. 59 nella quotazione di CoinMarketCap. Con una valutazione così bassa, una crescente popolarità delle NFT, del metaverso e dei protocolli di gioco che pagano i giocatori, GALA potrebbe pompare ben oltre il suo prezzo attuale, aiutato dai suoi nuovi giochi e blockchain programmati per il debutto quest’anno.

Nessuna di queste discussioni è una consulenza finanziaria e gli investitori dovrebbero sempre fare le proprie ricerche, investendo solo fondi che possono permettersi di perdere.