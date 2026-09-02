Disoccupazione e inflazione in Italia sotto la media UE, ma debito pubblico resta alto rispetto al resto d'Europa

Il tasso di disoccupazione in Italia a luglio 2026 è stabile al 5,8%, sotto la media UE di 6,1%, con uno scarto di -0,3 punti. Secondo i dati di Eurostat, l’inflazione, misurata dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato (HICP), è al 1,2%, in aumento di 0,1 punti rispetto al periodo precedente, contro una media UE del 2,3%, con uno scarto di -1,1 punti.

La crescita del PIL nel secondo trimestre 2026 è dello 0,2%, in calo di 0,1 punti rispetto al trimestre precedente, mentre la media UE si attesta allo 0,5%, con uno scarto di -0,3 punti. Il debito pubblico, espresso in percentuale del PIL, è al 137,1%, in aumento di 2,4 punti rispetto all’anno precedente, contro una media UE dell’81,7%, con uno scarto di 55,4 punti.

Nel complesso, l’Italia presenta indicatori misti rispetto alla media UE: disoccupazione e inflazione sono sotto la media, mentre la crescita del PIL è inferiore e il debito pubblico rimane significativamente più alto.