Borsa di Tokyo: perché il Nikkei ha aperto in ribasso il 2 settembre 2026

La Borsa di Tokyo ha aperto in ribasso il 2 settembre 2026, con il Nikkei che ha perso l'1,62%. Scopri i fattori che hanno influenzato questo calo e le implicazioni per gli investitori.

La Borsa di Tokyo ha iniziato la settimana con un calo significativo riflettendo le tensioni globali e il peggioramento del clima sui mercati internazionali. L’indice Nikkei principale listino della piazza giapponese, ha registrato una flessione dell’1,62%, attestandosi a 65.140,30 punti, con una perdita di 1.075 punti rispetto alla chiusura precedente.

Questo ribasso non è isolato, ma fa parte di un trend negativo che ha coinvolto anche Wall Street, dove gli indici azionari statunitensi hanno chiuso in calo. La connessione tra Tokyo e New York è molto stretta, con gli investitori asiatici che spesso adeguano le proprie posizioni in base alle aspettative globali su crescita, utili aziendali e politiche monetarie.

Rendimenti obbligazionari in rialzo e rischio geopolitico

Tra i fattori che hanno contribuito al calo del Nikkei, spicca la forte salita dei rendimenti obbligazionari. Quando i rendimenti aumentano, il prezzo dei bond scende e gli investitori tendono a riconsiderare l’esposizione ai titoli azionari, considerati più rischiosi rispetto alle obbligazioni.

Un ulteriore elemento di pressione arriva dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che aumentano l’incertezza sui mercati globali. In contesti di tensione internazionale, gli investitori riducono spesso l’esposizione agli asset più rischiosi, come le azioni, e cercano rifugio in strumenti considerati più sicuri.

Petrolio sopra 95 dollari al barile

Il prezzo del petrolio è risalito oltre i 95 dollari al barile, alimentando i timori su inflazione e costi energetici per le imprese. Per un’economia come quella giapponese, fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, un aumento del prezzo del petrolio rappresenta un fattore particolarmente sensibile, poiché può incidere sulla bilancia commerciale e sui costi per il sistema produttivo.

Yen debole e impatti sul mercato

Sul mercato dei cambi, lo yen giapponese continua a mostrare debolezza. In avvio di seduta, la valuta nipponica si è attestata a 160,10 yen per un dollaro e a 185,60 yen per un euro. Un yen debole ha un duplice effetto: da un lato favorisce le grandi società esportatrici giapponesi, rendendo più competitivi i loro prodotti all’estero; dall’altro, rende più costose le importazioni, in particolare di energia e materie prime.

La combinazione di listini azionari Usa in calo, rendimenti obbligazionari in rialzo, tensioni in Medio Oriente e petrolio oltre 95 dollari al barile ha creato un contesto sfavorevole per l’avvio degli scambi a Tokyo, spingendo il Nikkei in deciso territorio negativo fin dall’apertura.

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