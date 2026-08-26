Borsa di Milano: Ftse Mib sale dello 0,2% con performance contrastate tra i titoli principali

Il Ftse Mib inizia la giornata con un rialzo dello 0,2%, raggiungendo quota 52.824 punti. Brunello Cucinelli e A2A guidano i guadagni, mentre Eni e Leonardo mostrano performance negative

La Borsa di Milano ha aperto la giornata con un rialzo moderato riflettendo un sentiment cauto ma positivo tra gli investitori. Il Ftse Mib l’indice che raccoglie le principali blue chip italiane, ha registrato un aumento dello 0,2% portandosi a 52.824 punti. Questo movimento segue una tendenza generale di prudenza nei mercati europei, in attesa di importanti dati macroeconomici dagli Stati Uniti.

Tra i titoli che hanno attirato l’attenzione, Brunello Cucinelli il noto marchio del lusso umbro, ha registrato un aumento dello 0,92%. Anche A2A la multiutility attiva nei settori energetici e ambientali, ha mostrato una performance positiva con un progresso dello 0,87%. Questi risultati contrastano con le performance negative di Eni e Leonardo che hanno registrato rispettivamente un calo dell’1,57% e dello 0,88%.

I movimenti contrastati del Ftse Mib

L’apertura di Piazza Affari ha mostrato un quadro eterogeneo con alcuni titoli che hanno beneficiato di un miglioramento delle prospettive mentre altri hanno risentito di fattori esterni. Brunello Cucinelli ad esempio, ha beneficiato della continua domanda di prodotti di lusso, mentre A2A ha visto un aumento della sua quotazione grazie a una serie di annunci positivi sul fronte degli investimenti infrastrutturali.

Dall’altra parte, Eni ha subito un calo significativo, probabilmente a causa del ribasso dei prezzi del petrolio che ha influenzato negativamente le aspettative di profitto del settore energetico. Anche Leonardo il gigante italiano dell’aerospazio e della difesa, ha registrato una performance negativa, riflettendo una generale cautela degli investitori verso i titoli industriali.

Il contesto macroeconomico e le prospettive future

La giornata di oggi si inserisce in un contesto di attesa per i dati macroeconomici statunitensi in particolare il PIL e il PCE, che potrebbero fornire indicazioni cruciali sulle future decisioni della federal reserve. Inoltre, l’annuncio di un accordo provvisorio tra Iran e Oman per la ripresa della navigazione nello Stretto di Hormuz ha contribuito a alleviare le tensioni sui mercati energetici, influenzando indirettamente le performance di Eni.

Sul fronte valutario, l’euro/dollaro ha mantenuto una stabilità relativa scambiando a 1,167. Anche il petrolio ha registrato un calo significativo, con il Light Sweet Crude Oil che ha perso il 2,54% scendendo a 80,27 dollari per barile. Questi movimenti hanno avuto un impatto diretto sulle performance dei titoli energetici, come Eni, che dipendono fortemente dai prezzi delle materie prime.

Le performance dei titoli a media capitalizzazione

Oltre ai titoli principali, anche alcune società a media capitalizzazione hanno mostrato performance degne di nota. Cementir ad esempio, ha registrato un aumento del 2,45% mentre SOL ha guadagnato l’1,33%. Anche El.En e Intercos hanno mostrato un progresso significativo con aumenti rispettivamente dello 1,18% e dello 1,14%.

Dall’altra parte, alcuni titoli hanno registrato cali, con Rai Way che ha perso l’1,28% e Reply che ha ceduto lo 0,74%. Questi movimenti riflettono la volatilità tipica dei titoli a media capitalizzazione, che possono essere più sensibili alle fluttuazioni del mercato rispetto ai grandi gruppi industriali.